Lego har laget tro kopi av superbil

Og det trengs over 400.000 deler.

Ole Henrik Johansen 12 Juni 2021 06:00

Lego har laget en eksakt kopi av Lamborghini Sián FKP 37. Denne fullskalamodellen skal være nøyaktig helt ned til millimeternivå. Selskapet har fra før laget en 1:8-skalamodell av den samme bilen, som ble lansert i fjor, og som består av 3696 deler.

Det blir likevel beskjedent sammenlignet med hva som har blitt brukt for å lage denne fullskala-modellen. Her skal det angivelig ha blitt brukt over 400.000 Technics-deler for å kunne gjenskape bilen.

Lamborghini Sián FKP 37 ble vist frem i 2020. Wikipedia

Betyr lynet på italiensk

Bilen Lego har laget en kopi av er altså en Lamborghini Sián FKP 37, en superbil med et helt spesielt design. Navnet Sián betyr angivelig lyn, og er et dialektord fra Bologna i Italia, og viser til den helt spesielle fronten som bilen har. Frontlyktene har nemlig et helt eget særpreg.

Foruten et helt særegen utseende har også bilen, i kjent Lamborghini-stil, en tolvsylindret motor på 6,5 liter. Men det spesielle er at bilen i tillegg er en hybrid som skal være kapabel til å nå hele 350 kilometer i timen. Mye takket være totalt 818 hestekrefter.

For å holde styr på alle kreftene har bilen firehjulsdrift (Haldex 4. gen), noe som hjelper til med å gjøre unna 0 til 100 kilometer i timen på under 2,8 sekunder - omtrent som den sprekeste Porsche Taycan-utgaven. Denne bilen vil bli laget i et begrenset opplag på kun 63 biler.

Har tatt over 8600 timer å lage

Ifølge pressemeldingen som selskapet har sendt ut, så har hele 15 personer til sammen brukt hele 8660 timer for å få ferdig fullskala-modellen av nevnte Lamborghini-en.

Og det som har tatt lengst tid er utvikling. Her opplyses det om at hele 5370 timer er blitt brukt. Mens det altså «kun» har tatt 3290 timer å bygge selve bilen.

Modellen er 4980 millimeter lang, 2101 millimeter bred og 1133 millimeter høy. Som skal være de samme målene som den originale bilen til Lamborghini. Og lysene, som er noe av det som er helt spesielt med original-modellen, skal også være i fungerende stand på Lego sin utgave.

Det skal i alt være brukt 154 forskjellige Technics-deler, og Lego-versjonen av bilen veier totalt 2200 kilogram. Modellen har i tillegg blitt lakkert av Lamborghini sine offisielle billakkerer, noe som skal være første gang i selskapet historie.