Nå er det helt slutt for Flash

Shutterstock

Finn Jarle Kvalheim 12 Jan 2021 14:56

Siden midten av 90-tallet kunne du være rimelig sikker på at bevegelige bilder med lyd på internett ble drevet av en eller annen form for Flash-løsning. Teknologien som ble popularisert under Macromedia og senere kjøpt av Adobe har vært både elsket for muligheten det ga, og hatet for alle bugsene og sikkerhetsproblemene det har hatt opp gjennom. Men de siste ti årene har det «skranglet» for løsningen, og nå er det ugjenkallelig slutt.

The Register melder at Flash-innhold nå automatisk leder til Adobes informasjonsside om at Flash-æraen er forbi . Selskapet anbefaler at man fjerner Flash fra PC-en sin, siden de ikke har planer om å sikkerhetsoppdatere spilleren fremover.

HTML5 har offisielt vunnet

Årsaken Adobe oppgir er i og for seg kjent for deg som har surret rundt på nettet de siste ti år. HTML5 og liknende teknologier har i stadig økende grad tatt over for Flash, og mens det har foregått har Flash-pluginen i nettleserne hatt mange sikkerhetsproblemer og hasteoppdateringer. Utviklingen for Flash de siste årene likner på en annen av nettets urløsninger for «aktivt innhold»; java. Javascript, som ikke er relatert i annet enn navn, lever i beste velgående og er en del av HTML5, men de gamle java-appletene er ikke ofte å se lenger.

Om det var HTML5 eller mobiltelefonen som ble døden for Flash er litt vanskelig å sette fingeren på. Rundt 2010 var det stadige overskrifter og nyheter om hvordan Flash skulle dukke opp på mobilen. Men den gang var det snakk om Android-mobiler . Steve Jobs og Apple hadde ikke lagt noen fingre mellom for Adobe om mulighetene for å kjøre Flash på iPhone. Det kom ikke på tale - det var HTML5 som var fremtiden.

Jobs og Adobe rykende uenige

Steve Jobs begrunnet det i et åpent brev med at Flash brukte for mye strøm, det krasjet hele tiden og hadde dårlig sikkerhet. Det manglet dessuten touch-støtte.

På det tidspunktet var Adobe ikke spesielt enige med eplesjefen. De mente at mange av problemene han viste til lå i operativsystemene og ikke hos dem. Men i dag, den 12. januar 2021 krysser legendariske Jobs av en innertier fra graven.

I dag er også Adobe omtrent like definitive i sin avvisning av Flash som Jobs var den gang, ved å aktivt lose folk til nettside som forklarer hvorfor det nå er slutt, og som ber brukeren fjerne hele programvaren fra PC-en.

Gradvis mindre Flash

I perioden mellom 2010 og frem til i dag har Flash blitt gradvis mindre velkommen også på PC-er. Apples Safari-nettleser på Mac har siden 2016 bedt brukere aktivere Flash manuelt ved behov, og dermed har man ikke risikert at en potensielt gammel og usikker Flash-spiller har kjørt i vanvare, bare fordi det fantes Flash-innhold på en nettside.

Stadig flere begrensninger har kommet på løsningen også fra konkurrenter som Googles Chrome og Mozillas Firefox. Det siste året har nettleserne i stor grad enten kommet uten Flash-støtte i det hele tatt, eller krevd en del innsats fra brukeren for å aktivere Flash i de få tilfellene det fortsatt er nødvendig.

Innholdet er fortsatt tilgjengelig

Med nådestøtet servert av Adobe selv i dag er det unektelig fullstendig slutt for den rundt 26 år gamle teknologien. Og godt er det, vil nok mange si. Samtidig er det fortsatt en del klassisk Flash-innhold på nettet som ikke vil la seg spille uten avspilleren, og det vil kanskje fortsette å finnes folk som lurer til spillere som kan brukes selv om Adobe har sluttet å oppdatere dem. Skal man fundere på noe slikt bør man imidlertid vite hva man gjør - for det siste sikkerhetshullet i de gamle spillerne er neppe oppdaget.

Heldigvis er mye av det gamle Flash-innholdet fortsatt å finne i form av innspilte varianter på Youtube. Noe av det er også oppdatert til HTML5 i de senere år .

Happy Tree Friends

Rathergood: Tales of The Blode

Strongbad

Weebl: Badgersbadgersbadgersmushroom

The end of ze world: Hhhhåkkai ...

Threebrain: Hypothermia

Har du en gammel Flash-favoritt? Er den mulig å finne fortsatt, eller er den tapt mellom teknologigenerasjonene? Og hvor stort er egentlig tapet hvis en del av internettkulturen som en gang var i Flash nå blir borte? Kjør nostalgisk debatt i kommentarfeltet.