Vil ha gruppesøksmål mot Polestar etter rekkevidde-påstander

Svensk «investeringsselskap» leter etter interessenter.

WLTP-rekkevidden til en Polestar 2 Launch Edition er på 470 kilometer, men bilen har vist seg vanskelig å få til å gå i nærheten av så langt. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Vegar Jansen 29 Apr 2021 20:29

Et svensk investeringsselskap ved navn Kapatens Partners AB – eller det helt nyopprettede Kapatens Norge AS her til lands – ser på mulighetene til å lede an i et massesøksmål mot Polestar Norge, melder nettstedet Bilbransje24.no.

Bakgrunnen for disputten er at Polestar tidligere anga følgende på sine hjemmesider for elbilen Polestar 2 : «Et fulladet batteri gir en rekkevidde på 470 km, som betyr at du kan kjøre fra Oslo til Hemsedal og hjem igjen med god margin. Dermed kan du boltre deg i skianlegget uten å bekymre deg for hjemturen.»

Dette har vist seg å ikke stemme. Selv om kjøretøyets offisielle WLTP-tall sier 470 kilometer, har ikke rekkevidden vist seg å være så god i praksis – i hvert fall ikke på vinterstid. Derfor ble Hemsedal i ettertid byttet ut med Norefjell, som ligger langt nærmere Oslo - noe sånt som 230 kilometer tur/retur.

Vil ha 75.000 per bil

Men i frem til dette byttet ble gjort, mener Kapatens at Polestar brøt markedsføringsloven ved å gi villedende opplysninger. Derfor hevder de at kunder som kjøpte en Polestar 2 frem til Hemsedal ble Norefjell – som visstnok skjedde i januar 2021 – kan ha rett på erstatning.

Kapatens ser derfor for seg et gruppekrav som omfatter opp mot 3500 norske kjøpere og et beløp på opptil 262,5 millioner norske kroner. Dette er beregnet ut fra en pris på omtrent 500.000 kroner per bil og en erstatning på 15 prosent av kjøpesummen, altså 75.000 kroner.

For å få med så mange som mulig, skal Kapatens ha sendt brev til norske Polestar-kunder. I tillegg har Polestar selv blitt varslet skriftlig.

– Vi mottok et brev fra investeringsselskapet Kapatens tirsdag ettermiddag med informasjon om forsøket på å samle støtte til saken. Så vidt vi vet, er det ikke levert inn noe søksmål, informerer Kristin Fjeld, som er kommunikasjonssjef i Polestar Norge.

Markedsføringsloven er klar

Forbrukertilsynet, hvis jobb det er å håndheve lover og regler rundt markedsføring, bekrefter at det å komme med for drøye rekkeviddelovnader kan være problematisk.

– Det vil være villedende og et brudd på markedsføringsloven å gi uriktige og overdrevne løfter i markedsføringen. Dette gjelder også rekkevidden på elbiler. Hvis påstanden i markedsføringen er basert på visse forutsetninger, f.eks. en standard som bare er riktig under visse forhold, må dette komme klart frem, skriver seksjonssjef Tonje H. Drevland i Forbrukertilsynet til Tek.no.

Hun presiserer for øvrig at de ikke har behandlet saken, og at denne uttalelsen er gitt på generelt grunnlag.

Skal ha 34 prosent

Kapatens er ifølge selskapets nettsteder «et nordisk selskap som blant annet organiserer gruppekrav og andre rettsprosesser», og «hjelper blant annet ressurssvake parter og konsumenter (...)».

Men dette er ikke et advokatfirma. Snarere omtaler de seg selv som et investeringsselskap.

Uansett går de ikke inn i en slik prosess av ren nestekjærlighet. Selskapets vederlag er på 34 prosent av hva de enn får ut av et søksmål eller forlik, og dette ser ut til å være hele forretningsideen.

På den annen side står Kapatens selv for alle utgifter i forbindelse med søksmålet, og de må selv dekke eventuelle omkostninger dersom de ikke når fram med sitt syn – noe som egentlig burde bety at de er relativt sikre i sin sak.

Forbrukerrådet: – Selger må få mulighet til å fikse

Caroline Skarderud. Forbrukerrådet

– Det er uheldig dersom det ikke er forsøkt dialog mellom kundene og Polestar. Erfaringsmessig løser de fleste sakene seg med dialog og ved at selgeren fikser det som er galt, forteller Caroline Skarderud, som er fungerende leder for forbrukerveiledning i Forbrukerrådet.

Hun opplyser også om at det å klage til Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget er kostnadsfritt for vanlige forbrukere og kan gjøres uten bistand fra advokat. Forbrukerrådet tilbyr også gratis veiledning til forbrukere som tar kontakt.

– Hvis bilen du har kjøpt har en feil, har du rett på kostnadsfri reparasjon, også dersom feilen sitter i software. Kun dersom feilen ikke kan/blir utbedret etter flere forsøk, kan du kreve prisavslag, sier Skarderud.

Forbrukerrådet mener også at generiske klageklubber vanligvis har lite for seg, da feilene kan være varierte og gjøre det vanskelig eller umulig å føre sakene samlet for domstolen. Når det først har skjedd, blant annet med avvik i hestekraftantall (Tesla) og «Dieselgate» (Volkswagen) har problemstillingen vært avgrenset.

Men dette stemmer egentlig øvrig godt med Kapatens’ taktikk – det er i dette tilfellet kun snakk om markedsføringen rundt rekkevidde. I tillegg er den forespeilede erstatningssummen per bil trolig satt lavere enn hva det eventuelt vil koste Polestar å forbedre rekkevidden på bilen. Om det da i det hele tatt er mulig å «fikse» Polestar 2 slik at den holder koken fra Oslo til Hemsedal og hjem igjen.