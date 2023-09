Google gir etter: Lover 10 år med Chromebook-oppdateringer

Chromebook-maskiner skal nå få oppdateringer i ti år fra lanseringsdato. Kamera Jeff Chiu / AP / NTB

Google utvider nå tiden Chromebook-maskiner får automatiske oppdateringer til hele ti år, melder selskapet på egen blogg.

Det skjer etter at selskapet fikk kraftig kritikk tidligere i år for at svært mange Chromebook-maskiner i skolen ender opp som e-avfall fordi de er forbi oppdateringstiden sin og dermed ikke lenger får programvareoppdateringer.

Det kan blant annet føre til at de ikke kan brukes til å avholde prøver og eksamener fordi nettstedene som brukes til slikt krever siste versjon av nettleseren Google Chrome.

– Chromebook-maskiner er ikke bygget for å vare. Profesjonelle reparatører forteller meg at de ofte må kaste god Chromebook-maskinvare med flere års gjenstående levetid på grunn av aggressive utløpsdatoer for programvare, sa bærekraftssjef Elizabeth Chamberlain hos reparasjonsnettstedet iFixit den gang.

Da Chromebook ble lansert i 2011, lovet Google bare tre år med oppdateringer. Dette ble forlenget til fem år i 2016 og åtte år i 2020. Nå forlenges altså tiden til ti år fra lansering, i alle fall om du har en Chromebook fra 2021 eller senere.

Det er viktig å merke seg at «klokka tikker» fra tidspunktet maskinen ble lansert, ikke fra da du fikk den i hende.

Om du har en Chromebook fra før 2021, vil du eller administratoren få mulighet til å utvide med ytterligere to år så fort du har fått din siste automatiske oppdatering.

Microsoft lover for øvrig sikkerhetsoppdateringer til Windows 10 frem til 14. oktober 2025, som er drøye ti år fra lanseringen i juli 2015.

– En seier

Den ideelle organisasjonen Public Interest Research Group (PIRG), som sto bak rapporten og kritikken mot Google tidligere i år, er fornøyde med å ha nådd frem.

– Googles avgjørelse er en seier for foreldrene, lærerne, elevene og miljøforkjemperne som ba om å forlenge livet på Chromebook som svar på vår Chromebook Churn-rapport. Med en levetid på ti år vil færre fungerende maskiner bli kastet fordi de har nådd sin «dødsdato». Chromebook-maskiner som varer lenger er et meningsfylt steg mot en bransje med produkter som er designet for å vare, sier kampanjeleder Lucas Rockett Gutterman i en uttalelse.

Google varsler for øvrig også at de vil rulle ut nye funksjoner for å ta vare på batteriet i Chromebook, med en funksjon som unngår å lade til maks før det er nødvendig og en ny strømsparingsfunksjon som trer inn når batteriet nærmer seg tomt.

Publisert 15. september 2023, 09:18

