Slakter «planlagt» Chromebook-død: - Ikke bygget for å vare

Spesielt i skolen har Chromebook vært et aktuelt og rimelig alternativ til PC-er og iPader. Men Googles definerte utløpsdato på programvareoppdateringer gjør at mange Chromebook-maskiner ender opp som e-avfall i løpet av få år, ifølge en amerikansk organisasjon. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 24. april 2023, 13:40 Lagre Lagre artikkel

Chromebook-maskiner i skolen risikerer å bli til el-søppel om ikke Google forlenger perioden hvor maskinene støttes med programvareoppdateringer. Det heter det i en ny rapport kalt «Chromebook Churn» fra den ideelle amerikanske organisasjonen PIRG - Public Interest Research Group.

Covid-pandemien tvang mange amerikanske skoler til å utstyre alle elevene sine med egne enheter, men allerede nå ligger haugevis av dem som e-avfall fordi de ikke lenger får programvareoppdateringer. Det kan blant annet føre til at de ikke får tilgang til statlige nettsteder som brukes til å avholde prøver og eksamener eller andre nettsteder som krever ekstra sikkerhet.

I Norge viste en gjennomgang i 2020 at det fantes over 250.000 iPader i norsk skole. 170.000 elever hadde PC, mens 130.000 hadde Chromebook.

– Ikke bygget for å vare

Chromebook er i praksis Googles svar på enkle PC-er hvor «alt» må gjøres i nettleseren Google Chrome eller installeres som apper. Men disse har i praksis en innebygd «utløpsdato», ifølge PIRG. Etter denne datoen får de ikke programvareoppdateringer og er i praksis ubrukelige til mange ting.

«For å få fremtidige oppdateringer, oppgrader til en nyere modell», heter det i et eksempel fra en Chromebook-maskin.

– Chromebook-maskiner er ikke bygget for å vare. Profesjonelle reparatører forteller meg at de ofte må kaste god Chromebook-maskinvare med flere års gjenstående levetid på grunn av aggressive utløpsdatoer for programvare. La oss slutte å kaste bort penger og ressursene til planeten vår på premature oppgraderinger, sier bærekraftssjef Elizabeth Chamberlain hos reparasjonsnettstedet iFixit til PIRG.

Rapporten ber Google om å doble levetiden på Chromebook-maskiner, blant annet ved å utvide den såkalte Automatic Update Expiration-datoen (AUE) til ti år etter lansering for alle modeller. Ut fra Googles egen liste har en gjennomsnittlig Chromebook bare fire år med oppdateringer igjen. Google har forpliktet seg til å levere åtte år med oppdateringer til Chromebook, som var opp fra de opprinnelige fem.

Akkurat som for en Android-telefon kan du installere apper fra Google Play Store på en Chromebook. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Kronglete med reservedeler

I tillegg til problemet med programvareoppdateringer har det vist seg at det kan være svært vanskelig å finne tak i reservedeler til Chromebook-maskiner.

– På nåværende tidspunkt må skoler kjøpe deler fra tredjeparter eller rive dem ut av ødelagte maskiner. Denne knappheten kan bidra til den høye prisen på deler, som gjør reparasjoner uøkonomiske. For eksempel kostet ti av de 29 tastaturene vi så på, 89,99 dollar (cirka 950 kroner) eller mer, som er nesten halvparten av prisen på en typisk Chromebook-maskin til 200 dollar, skriver PIRG.

Og om det er en tast som ikke fungerer, er det ikke alltid så enkelt som å bytte ut selve tasten. På noen modeller må man da bytte hele tastaturet.

PIRG peker også på at tilsynelatende identiske modeller gjerne har bittesmå endringer som gjør at komponenter ikke er kompatible. Et eksempel er Dells Chromebook 3100 og Chromebook 3110, som har like stor skjerm, men hvor den ene modellen har en ørliten forskjell i klipsene som brukes til å feste ramma rundt skjermen. Dermed kan ikke delene brukes om hverandre.

Totalt sett gjør disse tingene at Chromebook over tid ikke blir en spesielt økonomisk løsning for skolene, påpeker PIRG - til tross for at de er rimelige i innkjøp.

Google: - Ekstremt vanskelig

Overfor blant andre Ars Technica kommer Google med følgende uttalelse:

«Regelmessige programvareoppdateringer til Chromebook legger til nye funksjoner og forbedrer sikkerheten hver fjerde uke, noe som gir oss muligheten til å kontinuerlig forbedre programvareopplevelsen samtidig som vi sikrer at eldre enheter fortsetter å fungere på en sikker og pålitelig måte helt til maskinvare-begrensningene gjør det ekstremt vanskelig å sørge for oppdateringer.»

På egne nettsider forklarer selskapet dessuten at oppdateringene avhenger av mange enhetsspesifikke maskinvare- og programvareleverandører som ikke er Google, men som jobber med Google for å levere «det høyeste nivået av sikkerhet og stabilitet».

– Av denne grunn kan ikke eldre Chrome-enheter motta oppdateringer for evig og åpne for nye operativsystem- og nettleserfunksjoner.

Også iPad vil for øvrig «gå ut på dato» når Apple bestemmer seg for å droppe støtte for en ny iPadOS-versjon. I iPadOS 16, som er den foreløpig siste versjonen, strekker støtten seg tilbake til femtegenerasjons iPad, som ble lansert i 2017 - altså for seks år siden.

