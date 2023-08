Dropbox kutter ut ubegrenset lagring for kunder

Dropbox-brukere er frustrert over Dropbox’ nye betingelser, som fjerner formuleringen om «så mye lagring som du trenger». Kamera Thomas White / Reuters / NTB

Dropbox fjerner nå formuleringen «så mye lagring som du trenger» fra sitt Advanced-abonnement

Advanced har vært Dropbox’ abonnement for små bedrifter og andre grupper, og har altså hatt en betingelse som mange kunder har tolket som ubegrenset med lagringsplass.

Brukt til kryptograving

Dropbox forklarer i et blogginnlegg at de alltid har vært klar over at ubegrenset lagring ville bety ujevn bruk mellom ulike selskaper med ulike lagringsbehov.

Samtidig sier de at de over tid har sett at folk har kjøpt Dropbox Advanced for å bruke til utvinning av kryptovaluta som Chia, som bruker lagringsplass i stedet for prosesseringskraft, og i noen tilfeller for å selge lagringsplassen videre.

– De siste månedene har vi sett kraftig vekst i denne oppførselen, i kjølvannet av at andre tjenester har gjort lignende policy-endringer. Vi har observert at kunder som disse ofte bruker tusenvis av ganger mer lagring av enn våre ekte firmakunder, som risikerer å skape en ustabil opplevelse for alle våre kunder, skriver Dropbox.

Misbruk av tjenesten er forbudt, skriver selskapet – men at det er umulig å opprettholde lange lister over hva som er akseptabel og ikke akseptabel bruk, og at de derfor dropper «så mye som du trenger»-modellen og går over til en fast grense.

Det er denne betingelsen som nå altså fjernes fra Dropbox’ Advanced-tilbud. Kamera Skjermdump / Wayback Machine

Vil bli kontaktet

Denne vil være 15 terabyte for en gruppe på tre, og så ytterligere 5 terabyte per bruker. 15 terabyte er nok til 100 millioner dokumenter, fire millioner bilder eller 7500 timer med HD-video, understreker Dropbox.

Allerede er det 99 prosent av Advanced-brukerne som bruker mindre enn 35 terabyte per lisens/bruker. Disse vil få beholde all lagringsplassen de bruker i dag, i tillegg til 5 terabyte ekstra, i fem år, uten tillegg i prisen. Vil man ha ekstra lagringsplass utover dette, vil det koste 10 dollar i måneden (cirka 107 kroner i skrivende stund) per terabyte – inntil 1000 terabyte.

De kontoene som bruker mer enn 35 terabyte per bruker i dag, vil få samme behandling, men bare i ett år og inntil den absolutte maksgrensen på 1000 terabyte. Dropbox sier disse kundene vil bli kontaktet i løpet av de neste ukene for å diskutere alternativer videre.

Alle kunder vil migreres til de nye betingelsene 1. november, sier Dropbox. Enterprise-løsningen vil beholde sin «så mye data som nødvendig»-formulering, men der er prisingen individuell og krever at man kontakter Dropbox for et tilbud. Advanced koster i dag 18 euro (208 kroner) per bruker i måneden.

Fem terabyte per bruker er for øvrig det samme som Google tilbyr i sitt Business Plus-abonnement. Googles Enterprise-abonnement har også 5 TB per bruker, men inkluderer også formuleringen «...med mulighet til å be om mer», som i praksis er identisk med Dropbox.

Sinte brukere i sommer

Endringen kommer for øvrig etter at en rekke Dropbox-brukere har klaget på at Dropbox tilsynelatende har vært «tom for plass» i sommer. En forumtråd i Dropbox-forumet inneholder i skrivende stund 439 innlegg, hvor den røde tråden er at brukere ikke har fått tildelt mer plass selv etter å ha kontaktet Dropbox, mens Dropbox i ukevis pekte på tekniske problemer.

Mange kunder opplevde at Dropbox i praksis hadde innført en grense på 10 terabyte økning i måneden i juli, mens de i august bare fikk 1 terabyte ekstra – inntil Dropbox nå altså kutter ut «så mye som du trenger».

– Vel, da er det endelig farvel til Dropbox. Dette er ikke noe grunnlag for et pålitelig forretnings- eller firmapartnerskap. Å endre reglene etter å ha bekreftet gjentatte ganger før vi kjøpte tjenesten er rett og slett det motsatte av et pålitelig partnerskap. Lykke til, Dropbox, skriver en bruker.

– Alt jeg vet er at jeg ikke kommer til å stole på Dropbox for noen slags lagring som ligger hos dem – det er hva denne situasjonen har lært meg og selskapet mitt, skriver en annen.

Oppdatert 28. august 2023, 08:18

