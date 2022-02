Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Nå er Spotifys «Car Thing» i salg

Spotifys Car Thing er en slags fjernkontroll for Spotify for bilen. Nå er den i salg, tre år etter at vi først hørte om den.

Spotifys «Car Thing» ble først vist frem i 2019, og den gang var beskjeden at selskapet ikke hadde «noen planer» om å selge produktet til kunder. De planene ser nå ut til å ha endret seg, for bildingsen er blitt et ekte produkt – selv om det foreløpig kun skal selges i USA.

Car Thing er i praksis en slags fjernkontroll og stemmestyringsenhet for Spotify. Den har ingen nettilkobling selv, så du er avhengig av å koble til telefonen med bluetooth og «låne» nettilkobling derfra. For å koble til bilens høyttalere kan du enten bruke minijack eller bluetooth.

Brukte Spotify mer

Spotify sier selv at de har laget dingsen for å gi bileiere en mer sømløs måte å bruke Spotify på – og kanskje spesielt de som ikke har en såpass ny bil at de har tilgang til Spotify direkte gjennom bilens infotainmentsystem.

Testfasen skal ifølge Spotify ha vist at brukere med Car Thing brukte Spotify mer enn de hadde gjort før, og at dingsen gjorde det enklere å finne frem til innholdet man er på jakt etter – enten via skjermen selv eller ved hjelp av stemmestyringen (selvfølgelig med «Hey Spotify» som kommandofrase).

Selve enheten har et stort rullehjul som brukes til å navigere gjennom innholdet ditt og som kan trykkes ned for å bekrefte, i tillegg til en knapp som tar deg en skjerm tilbake. Du får også fire favorittknapper på toppen som kan konfigureres til å starte en spilleliste, podkast eller lignende.

De fire knappene på toppen gir tilgang til favoritter. Den femte knappen oppå går til innstillinger eller stilner lyden.

Fire tommer

Touchskjermen måler fire tommer, og selve dingsen er 12,4 centimeter bred, 6,4 centimeter høy og to centimeter dyp (store deler av enheten er bare seks millimeter tykk). Den veier 90 gram og bruker USB-C som strømforsyning – og det følger med en adapter for sigarettenneruttak.

Det følger også med tre ulike festeanordninger – en som er ment for plassering i CD-spilleren, en i ventilasjonsgrillen og et generelt dashbordfeste for plassering på flatt underlag.

Spotify sier de allerede har fått forespørsler om å lage en funksjon som dimmer skjermen på kvelden, som er på vei, og en «Legg til i køen»-kommando for stemmestyringen, slik at man kan med stemmen også kan styre hva som spilles av etter det nåværende innholdet. Begge disse funksjonene er på vei, sier Spotify.

Car Thing er altså foreløpig kun tilgjengelig i USA, og koster 90 dollar der (800 kroner med dagens kurs). Hvis den blir tilgjengelig i Norge på sikt må du nok regne med minst å legge til norsk moms, så en tusenlapp er nok ikke et dårlig gjett. Car Thing krever også et Spotify Premium-abonnement.

