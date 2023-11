Rekordhøy tilgang til raskt internett i Norge

Men 85.000 husstander henger etter.

Det er flere veier til raskt bredbånd – også trådløse 5G-alternativer er en mulighet. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Kortversjonen Krysse av Aldri før har flere nordmenn hatt tilgang til raskt internett, med 96,6% av husstandene med bredbåndshastighet på 100 Mbit/s. Dette er en økning fra 93,6% ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Likevel er det fremdeles 85.000 husstander som ikke har nådd dette målet, som er satt for slutten av 2025.

Fylkene Oslo og Rogaland leder med henholdsvis 99,9% og 98,1% dekning, mens Innlandet og Nordland har lavest dekning.

Nkom anslår at staten må bevilge mellom 580 og 860 millioner kroner i 2025 for å gi dekning til de resterende husstandene. Mer +

Aldri før har så mange nordmenn hatt tilgang til raskt internett, viser nye tall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Likevel gjenstår det 85.000 husstander for å nå målet om 100 Mbit/s bredbåndshastighet til alle i Norge innen utgangen av 2025.

Nasjonale tall viser at dekningen på 100 Mbit/s økte fra 93,6 prosent i 2022 til 96,6 prosent i 2023. I antall skal dette bety at 2.422.000 hjem nå har tilgang til raskt internett. Dette er en økning på 76.000 sammenlignet med tall fra dekningsundersøkelsen i fjor.

Størst økning i dekningen er det på bygda, der dekningen økte med 10,7 prosentpoeng fra 71,5 prosent i 2022 til 82,2 prosent i år.

Dekningsgraden i fylkene

Fylkene som ligger best an er Oslo og Rogaland. Innlandet og Nordland ligger et stykke bak mål.

Høyest dekningsgrad:

Oslo 99,9 %

Rogaland 98,1 %

Lavest dekningsgrad:

Innlandet 93,3 %

Nordland 88,4 %

Øvrige fylker:

Agder 97,4 %

Møre og Romsdal 97,2 %

Troms og Finnmark 96,5 %

Trøndelag 94,2 %

Vestfold og Telemark 96,8 %

Vestland 97,6 %

Viken 96,7 %

Foreslår midlertidig bruk av satellitt

Nett via satellitt i lav bane kan være en god løsning. Her ser vi en antenne for Starlink. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

– Det er mulig å komme i mål, men det haster å komme med nye tiltak, sier direktør i Nkom, Pål Wien Espen.

Espen mener det bør vurderes en mer koordinert og spisset tildeling av bredbåndsmidler for å nå de siste husstandene. Han foreslår også bruk av lavbanesatellitt som et godt alternativ frem til fast bredbåndsforbindelse er på plass.

Det vil per i dag bety SpaceX’ Starlink-nettverk.

Nkom har beregnet at staten må bevilge mellom 580 og 860 millioner i 2025 for å gi dekning til resterende husstandene som mangler tilgang til 100 Mbit/s.

– Det er flere usikkerhetsmomenter knyttet til beregningene, men kostnadsanalysene viser at det trengs ytterligere finansiering, avslutter Espen.

