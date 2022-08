Hevder Chromecast skal få Airplay-aktig funksjon

Trådløs avspilling av lyd til Nest-høyttalere - og høyttalere fra andre merker.

Googles Chromecast med Google TV og andre enheter med Android TV eller Google TV ligger an til å få muligheten til å sende lyd trådløst til Nest-høyttalere.

Google jobber med å gjøre sine Nest Audio-høyttalere til trådløse høyttalere for enheter med Android TV og Google TV, melder Protocol.

Med andre ord: Du skal kunne velge å spille av lyden fra for eksempel en Chromecast med Google TV på Nest-høyttalerne dine, i stedet for på TV-en.

Apple har en identisk funksjon for sin Apple TV, hvor du kan velge enhver høyttaler med støtte for Apples såkalte Airplay 2-standard til å spille av lyden trådløst. Slik kan du for eksempel bruke to Sonos One som stereohøyttalere for TV-en, så lenge du bruker Apple TV som innholdskilde.

Googles Nest Audio er en kurant smarthøyttaler som i stereooppsett antageligvis ville kunne gi TV-en din en brukbar lydoppgradering.

Ikke bare Google-høyttalere

Også Google jobber imidlertid med å bringe funksjonaliteten til høyttalere fra andre merker, melder Protocol, som viser til en presentasjon de har sett fra et partnermøte Google skal ha holdt i juli. Google varslet allerede overfor Wall Street Journal i 2020 at de jobbet med Chromecast- og Nest Audio-integrasjon, men dette arbeidet har altså tatt lang tid.

Hvis funksjonen også skal omfatte høyttalere fra andre produsenter har Google dessuten en annen utfordring, og det er at multiromsegenskapene for høyttalere som bruker Google Cast til trådløs avspilling er mildt sagt svake sammenliknet med høyttalere som enten bruker Apples Airplay 2 eller har en egen protokoll, slik som Sonos.

Dette må sannsynligvis forbedres kraftig før det er aktuelt å åpne for Chromecast-avspilling.

Jobber med Fitbit på TV-en

I tillegg jobber Google ifølge presentasjonen hardt med å integrere Android og Google TV med trenings- og aktivitetsarmbånd, noe som vil la utviklere kunne lage treningsopplegg ment for stua, men hvor dataene fra armbåndet eller klokka kan vises på skjermen og brukes aktivt i treningsøkten.

Google eier som kjent Fitbit, og har i tillegg plattformen Wear OS for smartklokker, og begge disse skal være aktuelle for integrasjon med Android TV. Dette skal rulles ut tidligst i 2023, ifølge Protocol.

Tettere smarthjemsintegrasjon skal også være på trappene, for eksempel tilgang til kontroll over smarthjemsfunksjoner rett på TV-en uten at du skal måtte pause innholdet du spiller.