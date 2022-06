Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Chromecast 4. gen

Endelig er Chromecast «voksen»

Fullverdig TV-boks til lavpris.

Begynner TV-en å bli gradvis mer usmart, samtidig som bildet fortsatt er bra? En ny Chromecast kan være svaret på det problemet.

Finn Jarle Kvalheim 6 min lesetid

Chromecast er ni år gammel, og for første gang på de ni årene blir den nå til noe helt annet. Før var den en svært prisgunstig strømmeplugg du stakk i TV-en og styrte med mobilen. Uten mobilen var den nokså hjelpeløs.

Men i sin fjerde generasjon skjer den største endringen så langt. Chromecast blir en frittstående strømmedings med egen fjernkontroll. Nå trenger du ikke mobilen lenger. Selv om det tradisjonen tro gjør alt så mye enklere om du har en.

Prisen er fortsatt i det veldig akseptable hjørnet. Omtrent 800 kroner må du ut med – som er vesentlig dyrere enn de 300–400 kronene første generasjon gjerne kostet, men ikke så langt unna de dyreste toppene blant annet første 4K-utgave av Chromecast kostet. Vi snakker fortsatt under halve prisen av en Apple TV, for eksempel.

Og den er verdt hver en krone.

Enkel å sette opp

Første gangs oppsett for Chromecast gjøres forholdsvis lett. Spesielt om du har Google Home-basert utstyr fra før. For eksempel om du har en Nest Hub, eller lignende smartskjerm i heimen.

Prosedyren begås uansett i Google Home-appen på telefonen, som vanlig – eller ved hjelp av fjernkontrollen rett på skjermen.

Foruten at passord til Google-konto og WiFi er noe herk å taste med en fjernkontroll som bare har noen få knapper klarer du deg finfint uten mobilen. Nå er det nok for de fleste Chromecast-kjøpere uaktuelt å bruke den helt uten mobil, men å ha fleksibiliteten er fint.

Spesielt er det greit å kunne fjernkontrolle seg rundt det hvis noe skjærer seg, som det tidvis kan gjøre i det automatiske oppsettet.

Chromecast har blitt litt større enn tidligere, men den er fortsatt veldig lett å gjemme bort. Den har HDMI-utgang på ene siden og tilkobling for USB-C til strøm på den andre.

Har vokst litt

Selve Chromecasten har vokst i størrelse. Den er nå på størrelse med en eh, veldig liten prompepute, bare med en HDMI-kontakt i stedet for en ballongtut i enden. Til tross for at den har økt i størrelse er den fortsatt liten nok til å gjemme bak de fleste TV-er og skjermer, i hvert fall skjermene som «trenger den», siden de flateste av flate skjermer gjerne er smarte uansett.

I mesteparten av testperioden gjemte jeg Chromecast i kabelskjuleren på en dataskjerm som plutselig var TV for anledningen.

Rett nok fikk jeg ikke sett på i 4K på akkurat den skjermen, som er støttet av den nye utgaven slik det og har vært i de tidligere, men jeg fikk HDR-bilde og 60 bilder i sekundet. Kvalitetsmessig er det ingenting å utsette på bildene Chromecasten leverer – ei heller da jeg koblet den til en 4K-kapabel Samsung-TV.

Fra venstre; den nye fjernkontrollen, Chromecast-dongelen i 4. generasjon og til sist 2. generasjon Chromecast fra 2015.

Finfin fjernkontroll

Fjernkontrollen er en liten tass med noen relativt få knapper på. Her er spesialknapper for Google Assistant, YouTube og Netflix. I tillegg er det en rund retningsknapp med valgknapp i midten, tilbakeknapp, hjem-knapp og mute.

Knapper som skrur av og på den tilkoblede TV-en, eller dingsen, og velger inngang hører også med. Dette gjør også at du i praksis sjeldent trenger mer enn bare denne fjernkontrollen liggende på TV-bordet for å starte opp Chromecasten, starte opp TV-en og umiddelbart kunne velge innholdet du er ute etter.

Til sist er det volumknapper på høyre side av fjernkontrollen, som vil kunne styre TV-høyttalerne eller andre tilkoblede høyttalere.

Fjernkontrollen er liten og svært lett å holde i hånden. Den er også enkel å bli vant til i bruk, selv om det er litt snodig at et så strømmerettet produkt ikke har en lettvint play/pause-knapp.

Den er øyensynlig tilkoblet med Bluetooth, slik som også fjernkontrollen til Apple TV er, for selv om den har et IR-øye foran virker den også når Chromecasten er stengt inne i en skuff.

Jeg synes kanskje den føles litt lett og plastete i hånden, men den gjør akkurat det jeg trenger den til, og den føles ikke «usolid» eller påfallende kjip – iallfall ikke til prisen.

Under det lille panelet bak på dataskjermen har en Chromecast i fjerde generasjon bodd en ukes tid. Den har på utmerket vis gjort dataskjermen smart.

Et greit utvalg apper

Chromecast har fått et greit utvalg apper tilgjengelig for seg. Men litt som med Googles bilsatsing bærer Google TV preg av å være en løsning laget for én spesifikk ting; strømming.

Dette er tross alt omtrent en komplett mobiltelefon, minus skjerm, men med fjernkontroll. Den burde kunne gjøre det meste en mobil kan, inkludert for eksempel å kjøre spill. Og noen alternative apper finnes det også for Chromecast og Google TV, men de er ikke så mange og de er ikke så lette å finne.

Mens strømmeappene er overalt.

På godsiden av dette er det at de aller fleste vanlige tjenester er på plass. I tillegg er ting som nettlesere og enkelte spill og mer generelle apper til stede.

Men det er lang vei å gå før Chromecast nærmer seg Apple TV som kan ha deltidsjobb som spillkonsoll med det store utvalget spill som støttes i App Store.

Appene Chromecast og Google TV byr på er med ekstrem overvekt rettet mot strømming. Her er det lite spill og generell underholdning, slik man finner en del av på Apple TV etter hvert.

Kanskje litt magert på innstillinger?

For ni år siden var smart-TV-ene i sin spede begynnelse. Veldig mange hadde fortsatt dumme flatskjermer. Jeg mistenker også at en del fortsatt hang fast på de gamle tjukkasskjermene fra enda ti år tilbake. I en slik virkelighet er en dings som gjør det lett å sende innhold fra mobil til TV midt i blinken.

Men det er ikke helt virkeligheten vi lever i i dag. I dag er flatskjermer flest smarte, så det kan være vanskelig å få øye på årsaken til at et produkt som dette skal finnes.

Likevel er det ikke helt ulogisk. Smart-TV-er går ut på dato til slutt de også, og en fem til åtte år gammel TV kan være god å se på, men ikke så smart etter dagens standard. Da er det fint å kunne «oppdatere» den ved å smelle inn en Chromecast.

Det andre punktet er ting som projektorer og PC-skjermer man ønsker å gi et sekundæroppdrag når PC-en er av. Bli til en TV, takk.

Men en liten ulempe her er at Chromecast, i likhet med mange strømmebokser, ikke støtter typiske dataskjermoppløsninger, og da spesielt 1440p, som veldig mange dataskjermer fortsatt har som kompromissoppløsning – spesielt hvis raske oppdateringer og gaming står på menyen. Heldigvis støtter de fleste slike skjermer 4K-input, som Chromecasten gir fra seg.

Kjekt for skjermer som ikke var TV-er fra før er at du kan sende lyden ut via Bluetooth.

Finfin pakke for 800 kroner.

Lettvint oppgradering for eldre smart-TV-er

Chromecast har endelig blitt et produkt som gjør TV-en helsmart. Det i en tid der stadig flere TV-er får avdankede smartsystemer, men bilde som fortsatt holder fint mål. Dette er det logiske neste skrittet for en av Googles mest populære dingser ved siden av Android-telefonene.

Har du møtt én Google TV har du i og for seg møtt alle. Så har du for eksempel brukt en Sony-TV type ny, vet du omtrent hva du går til med årets nye Chromecast.

Men 800 kroner er vesentlig billigere enn å kjøpe ny TV, når det bare er prosessoren og programvaren som drar på åra.

Et flott alternativ til andre strømmebokser

Løsningen legger seg prismessig i et område der vi er vant til å fille mellomrimelige Android-strømmere, men koster rundt det halve av Apple TV. Med mindre allsidighet enn Apples boks er det naturlig at den er billigere – men så mye billigere som denne her er, samtidig som den tross alt er så god fortjener den en tommel opp.

Skal du bare ha en enkel og billig måte å «forsvarte» TV-en eller dataskjermen på, er dette en prima metode. Og det føles dessuten alltid litt tryggere når det er Google selv som tar grep enn å velge en av de mange strømmedingsene fra mindre kjente aktører som kjører Googles programvare

Du som har en oppdatert TV, en spillkonsoll eller en Apple TV fra før har neppe bruk for denne. For alle andre er det greit å ha den i bakhodet til den dagen du trenger den.

