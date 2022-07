Tesla kutter ut evig gratis navigasjon i bilene

Tesla-biler har til nå hatt internett-tilkoblet navigasjon inkludert i hele bilens levetid. Nå reduseres det til åtte år.

Tesla har innført en begrensning på varigheten på sin «Standard Connectivity»-pakke som følger med alle bilene og egentlig bare inkluderer tilgangen til den Google Maps-baserte navigasjonen. Tidligere fikk du evig tilgang, nå gjelder tilgangen i åtte år.

Det kommer frem av Teslas kundestøttesider og er blant annet meldt av Electrek.

«Alle Tesla-biler leveres med Standard Connectivity. Standard Connectivity er inkludert i bilen din uten ekstra kostnad i åtte år fra den første dagen bilen ble levert som ny av Tesla, eller den første dagen den ble tatt i bruk (for eksempel brukt til demonstrasjon eller som servicebil), avhengig av hva som inntreffer først», er den nye formuleringen.

Den uthevede teksten er lagt til nylig, viser et kjapt søk i arkivtjenesten Wayback Machine. I tillegg til Standard Connectivity tilbyr Tesla en betalt pakke (Premium Connectivity), som i tillegg til navigasjonen inkluderer blant annet direkte visualisering av trafikken på kartet (de gule og røde linjene i kartet), overvåkningstjenesten Sentry Mode og internett-tilkobling via mobilnettet til annet du måtte bruke internett til i bilen, som video- og musikkstrømming og nettsurfing. Den koster 129 kroner i måneden.

Kan bruke hotspot

I en nylig programvareoppdatering åpnet også Tesla muligheten for å bruke wi-fi som du deler fra mobiltelefonen din (eller andre kilder) i bilens infotainmentsystem. På den måten er det dermed mulig å bruke videostrømming, nettleser og annet uten Premium-abonnement. Trådløse oppdateringer av bilens systemer gjøres også uten at du trenger abonnement.

Det skal sies at Tesla har vært usedvanlig generøse på internett-tilkobling til bilene sine så langt. I utgangspunktet var fri tilgang til internett inkludert på alle Teslas modeller, før Premium Connectivity-modellen ble lansert i 2020. App-tilkobling og fjernstyring av for eksempel klimaanlegget er også utenom abonnement.

Veldig varierende programvare-støtte

Da vi i fjor gjorde en gjennomgang av hvor lenge ulike bilprodusenter garanterer oppdateringer til bilene sine, var det for det første rimelig vanskelig å få svar fra de ulike merkene og importørene. Merker som Mercedes, Polestar, Volvo og Renault svarte aldri. Anledningen var i utgangspunktet at OnStar, som leverte appstøtte til Opels Ampera-E-biler, trakk seg ut av Europa og dermed levnet Ampera-E-eierne uten en fungerende appløsning.

Av merkene som svarte lovet Kia eksempelvis minst syv år med gratis oppdateringer og kart. Volkswagen opererer ikke med noen lovnad, men planlegger for oppdateringer etter garantitiden for alle biler - men kan ta betalt for funksjoner etter tre år.

Toyota lovet fem års gratis kartoppdateringer, men øvrige oppdateringer og forbedringer i hele bilens levetid - men dog noen tjenester mot betaling. Hyundai garanterer ikke for hvor lenge bilen vil være støttet av en app, men minst ti år med oppdateringer til bilen - og fem av dem gratis. Kartoppdateringer får du imidlertid i ti år uten ekstra kostnad.

BMW lovet inntil tre oppgraderinger i året i tre år, og grunnleggende appstøtte med ladenivå og kilometerstand også uten abonnement etter den tid. Fjernstyring av klimaanlegget krever imidlertid abonnement etter at treårsperioden er over, men ambisjonen er appstøtte hele bilens levetid.