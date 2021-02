Tilkoblede biler kan miste oppdateringer

Forbrukerrådet: - Kan gjøre bilen ubrukelig

Opel Ampera E mister vesentlige deler av sine digitale løsninger når OnStar trekker seg ut av Europa. Importøren påpeker overfor Motor at bilen er snart fem år gammel, og at løsningene var svært annerledes den gang bilen ble lansert. Hanne Hattrem, VG

Finn Jarle Kvalheim 14 Feb 2021 12:00

Dagens biler har nesten blitt mobiltelefoner. De oppdateres ofte gjennom skyen og de har apper som styrer oppvarming og også lading, for de elektriske modellene. Men der mobilprodusenter holder telefonene sine oppdatert i mellom tre og fem år er det et gjerne et åpent spørsmål hvor lenge bilene får, eller bør få, oppdateringer.

Nylig ble det kjent at OnStar som leverer appstøtten til Opels Ampera E trekker seg ut av Europa, og deretter vil en mengde elbileiere stå uten løsning for å fjernvarme eller styre ladingen på bilene sine. I en sak hos Motor mener NAF at det bør gi prisavslag for eierne av bilen, mens Opel henviser til at bilene snart er fem år gamle og at mye har endret seg siden de ble lansert.

Forbrukerrådet: – Bil og programvare kan ikke skilles

Finn Myrstad i Forbrukerrådet er misfornøyd med at ikke bilprodusentene kan gi garantier for at tilkoblede biler beholder tilkoblingen ut sin levetid. Forbrukerrådet

En slik situasjon kan fort oppstå hos andre aktører på markedet også. Vi sjekket «ståa» med mange av landets bilimportører, og ble møtt av svært blandede svar. Noen ga oss konkrete svar på hvor lenge de kunne garantere at appene ville fungere, mens andre ikke hadde tenkt over problematikken før.

Her må bransjen ta grep, mener Forbrukerrådet fagdirektør Finn Myrstad:

– Det taler for at flere av selskapene ikke har reflektert noe særlig rundt forholdet mellom programvaren i bilen, og bilen som sådan. Det er etter mitt syn helt åpenbart at bilen består av både fysiske deler og programvare, og at disse ikke kan skilles fra hverandre, svarer Myrstad.

Annerledes enn andre reparasjoner

– Enden på visa bør være at de som har solgt biler - importørene eller produsentene - går sammen og finner en løsning. Det er fullstendig uakseptabelt for forbrukerne at en viktig komponent slutter å virke, sier Myrstad, før han fortsetter.

Myrstad kommer innpå spørsmålet om garantitider, men mener det stiller seg annerledes for de tilkoblede delene av en bil:

– Du vil oppleve på andre områder at enkelte komponenter slutter å fungere, så du må påkoste det selv, enten det er en lykt eller en sensor. Noen forventninger har forbrukere til å reparere selv. Men her er det et system de ikke kan reparere. Det er sentralt styrt og en såpass sentral del av bilen. Vi mener at det ikke er i noens interesse at man skal slutte å oppdatere software på bilene.

Manglende oppdateringer kan gjøre bilen ubrukelig

– Når bilene blir mer digitale kan i praksis en manglende sikkerhetsoppdatering gjøre bilen ubrukelig. Vi kan ikke komme dit at bilen blir ubrukelig etter fem år, sier Myrstad.

– For miljøregnestykket for en elbil betinger vel at den varer like lenge ...?

– Det er en kjent sak at elbiler krever mindre vedlikehold enn biler med forbrenningsmotor. Dette skyldes at en elbil har færre slitasjedeler, og færre bevegelige deler i motor. En elbil har heller ikke girkasse eller kløtsj, som også er kilder til feil i bensin- og dieselbiler. Programvaren er desto viktigere i en elbil, og jevnlig vedlikehold og optimalisering av denne må forbrukeren kunne forvente.

Myrstad poengterer man har sett det samme i mobilbransjen:

– Det gjelder alle tilkoblede dingser - ikke bare biler. Billige mobiler spesielt med Android, der produsentene bare slutter å oppdatere. Da blir mobilene egentlig ubrukelige hvis du er opptatt av sikkerhet. Det er et stort problem fra et bærekraftsperspektiv, forklarer Myrstad som mener det må komme krav om livssyklusoppdateringer.

– Her må bransjen følge etter. Her er det forventninger hos forbrukerne. Ting skal funke. Vi har levd for lenge med planlagt foreldelse. Det er ut, tordner fagdirektøren på telefon med Tek.no.

Slik svarte bilprodusentene

Vi spurte hver importør hvor lenge de garanterer oppdateringer til bilene, og hvor lenge appstøtten vil vare. Vi tok også med når man eventuelt kan måtte betale for tjenestene, og om de garanterer oppetiden til en gitt prosent - slik det er vanlig for skytjenester man betaler for. Til slutt sjekket vi om man også vil få eventuelle nye funksjoner med de samme oppdateringene.

PS! Merkene har ulike måter å oppgi ambisjoner og garantier på. Stjerner ved verdiene betyr at det er snakk om en ambisjon og ikke en ren garanti. «Bilens levetid*» er altså en ambisjon, men ingen garanti for varighet lenger enn «Minst 7 år» for eksempel. Mer informasjon er samlet nederst i artikkelen.

PS2! Spørsmål ble også stilt til Mercedes, Polestar, Volvo, Porsche, Opel, Peugeot og Renault. Disse har etter åtte dager ikke besvart noen av spørsmålene.

Merke Oppdateringer Appstøtte Betaling Oppetid Nye funksjoner Kia Minst 7 år Minst 7 år 7 år gratis Ikke spesifikk* ? BMW 3 år* Bilens levetid* 3 år gratis Ikke spesifikk* Ja Ford 10 år 10 år, kan forlenges 5 år gratis Ikke spesifikk Ja Toyota Bilens levetid* Bilens levetid* For noen tjenester Mål om opptid på høyeste nivå - Volkswagen Bilens levetid* Bilens levetid* 3 år gratis Ikke spesifikk Ja Xpeng Bilens levetid Bilens levetid Etter to år for data Servere plassert i Europa Ja Tesla Bilens levetid* Bilens levetid* Nei Ikke spesifikk Ja Mazda 5 år Ingen garanti 3 år gratis Ingen garanti* ? Nissan 3 år* null 3 år gratis null ? Hyundai 10 år Ingen garanti 5 år gratis, 10 års kartoppdatering Ingen garanti ?

Presiseringer og uttalelser per merke:

Tesla: Ingen garantitid for oppdateringer og appstøtte. Oppgir at det er en sentral del av bilopplevelsen og at selv de eldste Teslaene på veien, 2013-modeller i Europa, 2012 i USA, fortsatt blir kostnadsfritt oppdatert.

Toyota: Gratis kart i fem år. Espen Olsen i Toyota forklarer at de har tradisjon for å holde biler med oppdateringer og forbedringer i bilens levetid, som han beskriver som 15+ år. MyT-tjenesten skal i utgangspunktet vare bilens levetid, men de har ingen konkrete garantier for dette.

Xpeng: Biler får nye funksjoner med oppdateringene, men enkelte funksjoner krever visse utstyrsnivå og kan derfor ikke gis til alle biler.

Volkswagen: Garanti i fem år, bortsett fra for batteriet som har åtte års (160.000 km) garanti. Planlagt for oppdateringer etter garantitiden for alle. Ingen spesiell garanti for appstøtten utover bilens garantitid, men i svaret fra Volkswagen heter det at «både kunder og produsent har alt å vinne på at tjenestene er tilgjengelige i hele bilens levetid. For nye funksjoner kan maskinvaren i eldre biler legge begrensninger.»

Kia: Kia har ingen oppetidsgaranti for systemene sine, men sier i en e-post at de vanligvis er nede omtrent en gang i måneden mellom 02.00 og 04.00 om natten for å oppdatere systemene. Ingen garanti for nye funksjoner via oppdateringer, men selskapet «strekker seg for å ha moderne og oppdaterte produkter til enhver tid».

BMW: Inntil tre oppgraderinger i året, i tre år. Grunnleggende appstøtte med ladenivå og kilometerstand uten abonnement. Klimastyring forutsetter abonnement etter tre år. Oppdaterte plattformen for sine skytjenester i slutten av 2020, og forventer stabil oppetid, uten å kunne gi en spesifikk garanti.

Hyundai: Importør svarte kun på noen av spørsmålene.

Nissan: Importør svarte kun på noen av spørsmålene.