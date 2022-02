TV 2 dropper støtten for eldre Samsung- og LG-TV-er

TV 2 Play-appen forsvinner 1. mars.

TV 2 Play-appen forsvinner fra Samsung- og LG-TV-er fra 2015.

For to år siden fjernet TV 2 støtten for TV 2 Play-appen (tidligere Sumo) på Samsung-TV-er fra 2014 og tidligere.

Nå flyttes grensen ytterligere ett år, når også TV-er fra 2015 mister TV 2 Play-appen. Denne gang gjelder det dessuten både for TV-er fra Samsung og LG. Det melder TV 2 i en epost til kunder, som Tek har sett.

«TV-modellene fra Samsung og LG som er eldre enn 6 år mottar ikke lenger hyppige oppdateringer fra produsent, og har ikke den ytelsen som kreves for å gi en god brukeropplevelse. Vi ønsker å gi en moderne og god strømmeopplevelse for våre kunder, og for å gå videre med ny teknologi må vi også gi slipp på noen av våre eldre apper», skriver TV 2 i eposten.

TV 2: - For krevende

Forrige gang forklarte TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl fjerningen av appstøtten blant annet med at de eldre smart-TV-ene ikke kunne levere 50 bilder i sekundet, kun 25, og anbefalte brukere med eldre TV-er å benytte Apple TV, Chromecast eller annet tilleggsutstyr for å bruke TV 2s app.

– Det er rett og slett blitt for krevende å vedlikeholde disse appene slik at de kan holde en akseptabel kvalitet, både på selve kundeopplevelsen, men ikke minst på selve videoavspillingen. TV-ene er også låst til gamle versjoner av operativsystemet, som gjør at vi får lite støtte fra leverandørene. Dette gjør at vi ikke kan tilby en app med god og robust funksjonalitet på samme nivå som på andre plattformer, sier Dahl til Tek.no nå.

Fra 1. mars

– De nevnte appene bruker også SmoothStreaming-protokollen for videostrømming, noe som ikke er et relevant format inn i fremtiden. I tillegg ser vi også at antallet kunder på disse appene er sterkt redusert de siste årene. Våre apper er tilgjengelig på Apple TV, Android TV og Chromecast, som gir gode muligheter for TV 2 Play på den store skjermen, legger han til.

Vi spurte også om det er slik at to år vil være frekvensen for å kutte ut eldre TV-er fremover, men det svarer ikke Dahl på.

TV-er fra tidligere enn 2015 mister TV 2 Play-appen fra 1. mars. I fjor droppet også TV 2 støtten for appen på spillkonsoller. Også da forklarte TV 2 kuttingen med liten bruk og kostbart vedlikehold.

NRK har også kuttet mange apper

Netflix kuttet i 2019 støtten for Samsung-TV-er fra 2010 og 2011, men har siden ikke varslet ytterligere kutt.

NRK introduserte i slutten av 2021 en ny NRK TV-app for Samsung-TV-er fra 2019 og nyere, blant annet med et nytt grensesnitt og arkivinnhold i 1080P-oppløsning. Samsung-TV-er fra 2016–2018 benytter fortsatt den gamle appen.

1. november i fjor droppet NRK støtten for mange eldre TV-modeller, blant annet Samsung- og LG-modeller fra før 2016, Sony-modeller fra før 2015 og Panasonic-modeller med My Home Screen som operativsystem. Også støtte for Playstation 3, Get Box II fra Telia, SmartBox 1 fra RiksTV og enkelte dekodere fra Allente er droppet.

«Utviklingen innen smart-TV-teknologi skjer veldig fort. Det er mange aktører med forskjellige teknologier innenfor strømmemarkedet på TV. NRK kan ikke utvikle versjoner av NRK TV-appen til alle, det blir for krevende. NRK slutter med disse versjonene av NRK TV-appen fordi det er relativt få som bruker dem», skriver NRK på egne nettsider.