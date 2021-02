Sjekk ut «Synthwave»-modus på Tek.no

Designeren vår fikk frie tøyler.

Niklas Plikk 18 Jan 2021 12:08

Høsten 2019 fikk vi nytt design på Tek.no. Det var åpent, rent og lyst, og ifølge noen var det kanskje litt for lyst. Vi hørte på kritikken, og introduserte nattmodus på Tek.no etter noen måneder.

I dag introduserer vi et oppfrisket design og en modus ingen spurte om, men forhåpentligvis alle egentlig ønsket seg: Synthwave.

Du finner det ferske fargetemaet i vår nye tema-velger i hovedmenyen, hvor vi også har gjort søket mer tilgjengelig.

Synthwave-temaet er det vår eminente designer Paula Kreuger som står bak:

– Jeg begynte å leke med tanken om ulike temaer en dag, bare for gøy, og lagde en hel haug av forskjellige varianter. Alt fra superflåsete til supernerdete. Til min store overraskelse ble hele teamet kjempegira da jeg viste dem hva jeg jobbet med, og alle ble enige om at Synthwave var veien å gå. Jeg er et barn av åttitallet, og har jobbet noen år med ulike musikkapper hvor Synthwave var et populært tema, og jeg tenkte det ville være en god match for Tek også.

Så rett kunne hun ha. I løpet av en «hackday» i november var de fleste detaljene på plass, og siden den gang har flere av oss brukt temaet daglig mens vi har luket vekk de siste småfeilene.

Slik ser det ut:

Andre temaer som fortsatt er i idéfasen går under de kryptiske navnene «Zenburn», «Fiction» og «Kawaii».

Så i stedet for å lese Tek.no med kjedelig hvit bakgrunn, eller det litt mer behagelige, mørkeblå alternativet, har du nå et tredje valg: Bytt ut kaffen med litt blå Powerade, ta på deg solbrillene, len deg tilbake og aktiver Synthwave-mode.