Microsoft avholder event i kveld - dette tror vi kommer

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Tre nye Surface-enheter og en rekke AI-funksjonerer forventet å bli presentert av Microsoft torsdag denne uken, i forbindelse med deres «spesielle arrangement».

Arrangementet skjer ikke helt uten kontrovers, ettersom Panos Panay, Microsofts tidligere sjef for Windows og Surface, trakk seg fra stillingen sin bare for noen få dager siden.

Hvordan de nye sjefene vil fortsette videreutviklingen av Surface gjenstår derfor å se, men så langt tror vi at vi vet en rekke ting om hva som kommer til å bli presentert i ettermiddag.

Presentasjonen finner sted i New York klokken 16:00 norsk tid, og vil ikke bli strømmet.

Tre nye Surface-enheter

Den populære Surface-serien skal i følge ryktene bli lansert i tre nye utgaver. Det er allerede lekket at Surface Laptop Studio 2 skal komme med Intels 13. generasjon prosessorer, Nvidias RTX 4060, et microSD-kortspor og en USB-A-port. Skjermen til Surface laptop Studio 2 ser ut til å ha adoptert originalens design, som gjør at du enkelt kan flippe ut skjermen og bruke den som et nettbrett fremfor bærbar PC.

Angivelig vil dette bli den første Surface-modellen som kommer med opptil 64GB RAM, skriver The Verge, som også opplyser at ryktene sier at den vil bli tilgjengelig fra og med 3. oktober. Hvorvidt dette også gjelder for norske kunder vet vi ikke.

I tillegg til Laptop Studio 2, ryktes det også at Surface Go 4 og Surface Laptop Go 3 vil bli annonsert, hvorav førstnevnte angivelig skal komme med en Intel N200 prosessor. Sistnevnte vil angivelig bli relativt lik Surface Laptop Go 2, men komme med Intels 12. generasjons prosessor.

Flere AI-funksjoner

Det ryktes også at Microsoft vil avduke flere AI-drevne funksjoner for Windows. Blant annet skal selskapet ha jobbet med en oppdatering til Windows 11, som inkluderer «Windows Copilot», en AI-generert personlig assistent. Oppdateringen forventes å bli tilgjengelig i slutten av september.

I tillegg spekulerer The Verge i om ikke vi også vil få tilgang på enda flere AI-verktøy, blant annet funksjoner knyttet til programmet Paint, hvor det forventes at man vil få tekst-til-bilde-løsninger. Også Bilder er det forventet at skal få mulighet til å separere objekter fra bakgrunn, slik vi allerede har mulighet til med iOS.

Det ryktes også at arrangementet vil ta for seg Bing, Copilot og hvordan de ulike Office-programmene vil få AI-integrert bistand. Blant annet forventes det at Copilot, den AI-genererte assistenten, vil kunne bidra til å sammenfatte dokumenter, generere e-poster, og potensielt bistå inn i Excel-analyser.

AI-funksjoner til Surface

AI-bølgen til Microsoft stopper selvsagt ikke ved enkle funksjoner for programmene deres, det er også ventet at Surface-enhetene i stadig større grad vil få AI-genererte verktøy integrert.

Dette er heller ikke noe nytt, all den tid Surface Pro X allerede i 2020 hadde tilgang på en funksjon som kan automatisk justere øynene dine under en videosamtale for å få det til å se ut som du ser rett på kamera, gjennom Windows Studio Effects.

Dette gjøres ved hjelp av en nevral prosesseringsenhet (NPU), altså en egen brikke som håndterer AI-oppgaver. Dette har kun vært tilgjengelig på Arm-drevne enheter så langt. The Verge hevder at også Surface Laptop Studio 2 vil få en egen dedikert NPU.

