Gaming Guide Raske spillskjermer: 60 - 360 Hz i aksjon

Blindtest: Ser vi forskjell på 144 Hz og 240 Hz?

Vi sjekket om «vanlige» gamere trenger lynraske skjermer.

Asus ROG Swift PG27AQN 360 Hz og Gigabyte M27Q X 240 Hz hjalp oss med testen. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Du skal ikke så mange år tilbake før vanlige spillskjermer «bare» kunne gi deg 60 bilder i sekundet, eller «FPS». Det høres kanskje greit nok ut, men i dagens marked er dette i ferd med å bli skjermer få vil røre.

For nå gir de fleste skjermer deg minst dobbelt så mange bilder i sekundet, og gjerne fire eller seks ganger så mange også. I år kommer det dessuten skjermer som setter enda nye rekorder for oppdateringshastighet, slik at bevegelsene blir enda mer silkemyke mens du febrilsk prøver å hekte deg på fienden.

I dag anbefalere vi de fleste gamere å velge en spillskjerm med 1440p-oppløsning.

Disse gir en god balanse mellom oppløsning og oppdateringsfrekvens, som mange maskiner kan holde tritt med. Den raskeste slike skjermen vi har testet er for øvrig Asus’ ROG Swift PG27AQN, med 360 bilder i sekundet.

Og mens den imponerte i testen, var det ett spørsmål som gnagde i hodet på oss:

Merker vi vanlige gamere - som ikke lever av å spille – egentlig særlig forskjell på 360 bilder i sekundet og «bare» 240 eller 144?

Det er en kjensgjerning at jo raskere skjermen er, jo dyrere er den. Og desto flere FPS du vil ha, jo mer penger må du legge i grafikkortet så PC-en skal holde følge.

Kanskje er det mest fornuftige fortsatt skjermene som ikke koster skjorta?

En kan jo håpe! Og det er dette vi har prøvd å finne et uhøytidelig svar på her, ved å la hverandre gjette hvilken FPS kollegaen satte under spilling, og synse oss frem til hva som føltes «godt nok».

PS: Vi er slettes ingen proffe esport-utøvere, men anser oss som en grei målestokk for hva gamere flest trenger for å ha en god opplevelse i spill uten at utstyret oppleves som et hinder.

Begreper og uttrykk du bør kjenne til I denne artikkelen bruker vi en del begreper og forkortelser. Under finner du en rask gjennomgang av hva de ulike betyr dersom du ikke kjenner til dette fra før. Samt en rask oppdatering på hva slags skjermer og funksjoner som er mest vanlig. Hz: Hz er en måleenhet for frekvens, og sier noe om antall svingninger (hendelser) per sekund. Så når det står at en spillskjerm er 144 Hz, betyr det altså at denne skjermen kan gi deg 144 bilder i sekundet.

Hz er en måleenhet for frekvens, og sier noe om antall svingninger (hendelser) per sekund. Så når det står at en spillskjerm er 144 Hz, betyr det altså at denne skjermen kan gi deg 144 bilder i sekundet. FPS: En forkortelse for Frames Per Second. Et begrep man ofte bruker når man snakker om hvor mange bilder i sekundet for eksempel en PC kan yte ved en gitt oppløsning.

En forkortelse for Frames Per Second. Et begrep man ofte bruker når man snakker om hvor mange bilder i sekundet for eksempel en PC kan yte ved en gitt oppløsning. Inputlag: Dette er en måletype som sier noe om hvor lang tid det tar fra PC-en sender ut et signal til skjermen har respondert på det den får tilsendt. Resultatet måles ofte i millisekunder (ms), og jo lavere tall desto bedre.

Dette er en måletype som sier noe om hvor lang tid det tar fra PC-en sender ut et signal til skjermen har respondert på det den får tilsendt. Resultatet måles ofte i millisekunder (ms), og jo lavere tall desto bedre. Responstid: Sier noe om hvor rask selve skjermen er til å respondere på signaler. Altså hvor raskt panelet skifter når den får beskjed om endringer. Dette er igjen oppgitt i millisekunder (ms), og for eksempel er dette en av de store styrkene til OLED-teknologien som nå begynner å innta markedet på PC-skjermer. Ulike typer skjerm-teknologier: Frem til de siste par årene har alle PC-skjermer for det meste vært LCD-baserte løsninger. Altså en skjerm der du har et baklys, som oftest LED, og et panel foran som ved å slippe igjennom lys gir deg bilde. Og innenfor denne sjangeren finnes det noen ulike paneltyper som går igjen: IPS: Står for in-plane-switching. Altså slippes lyset igjennom parallelt. Perfekt for deg som jobber mye med fotoredigering, men ikke like godt egnet til spill. Dette er paneler som ikke er like raske som TN, mens som til gjengjeld har langt bedre fargegjengivelse. Den aller mest vanlige teknologien i dagens skjermer.

Står for in-plane-switching. Altså slippes lyset igjennom parallelt. Perfekt for deg som jobber mye med fotoredigering, men ikke like godt egnet til spill. Dette er paneler som ikke er like raske som TN, mens som til gjengjeld har langt bedre fargegjengivelse. Den aller mest vanlige teknologien i dagens skjermer. VA: Denne teknologien er ganske lik IPS, men bruker vertikal justering for å slippe igjennom lys. En teknologi som ikke er like vanlig i PC-skjermer, mens ganske vanlig å bruke i TV-er.

Denne teknologien er ganske lik IPS, men bruker vertikal justering for å slippe igjennom lys. En teknologi som ikke er like vanlig i PC-skjermer, mens ganske vanlig å bruke i TV-er. TN: Står for Twisted Nematic, og var den første LCD-teknologien på markedet. Disse panelene består av flytende krystaller mellom to polarisasjonsfiltre. Når man tilfører strøm vil disse krystallene vri seg og la lys passere igjennom. Dette er den mest vanlige teknologien til å spille på. Har sine styrker i rask responstid, men er dårligere på innsynsvinkel og fargegjengivelse.

Står for Twisted Nematic, og var den første LCD-teknologien på markedet. Disse panelene består av flytende krystaller mellom to polarisasjonsfiltre. Når man tilfører strøm vil disse krystallene vri seg og la lys passere igjennom. Dette er den mest vanlige teknologien til å spille på. Har sine styrker i rask responstid, men er dårligere på innsynsvinkel og fargegjengivelse. I tillegg kommer det nå en rekke skjermer med OLED-teknologi. Dette er organiske dioder som kan gi deg både lys og bilde i en og samme løsning. Dette er en teknologi som gir deg det aller beste sortnivået, og som har ekstremt lav responstid. Mer +

Slik testet vi

Til å teste hentet vi frem testriggen vår for grafikkort. Med et Nvidia RTX 4090-grafikkort og en AMD Ryzen 7950X-prosessor stod det aldri på ytelsen da vi skulle spille Overwatch 2 med inntil 360 FPS ved 1440p-oppløsning. Faktisk stanget riggen vår i «taket» til spillmotoren, som er 600 FPS, med grafikkinnstillingene satt til middels.

Derfor er det kanskje unødvendig å si at vi opplevde dønn stabil bildeflyt da vi i løpet av testingen låste den til alt mellom 60 og 360 FPS.

Mens én av oss spilte, endret den andre av oss fra tid til annen oppdateringshastigheten uten at vi fikk se hva det ble endret til. Da var oppgaven å prøve å finne ut om FPS-en var blitt lavere eller høyere, samt gjette om den var satt til 60, 144, 240 eller 360 Hz - eller «FPS, da».

I tillegg spilte vi og justerte oppløsningen selv, for å blant annet se om vi merket stor forskjell ved å gå fra 144 til 100 FPS, heller enn helt ned til 60 FPS som er et veldig stort hopp.

Slik gikk det: Fra kjekke geip til full «kons» på sekunder

Som henholdsvis grafikkorttester, vant til å telle FPS på inn- og utpust, og TV-tester, er begge undertegnede vant til innhold med høyst variabel oppdateringsfrekvens. Det var derfor ikke helt uten selvtillit vi på tur satte oss ned foran Overwatch 2, klare til å gjette hvilken FPS kollegaen hadde satt spillet til å kjøre i for oss.

Likevel tok det ikke lange tiden fra vi deiset ned i teststolen før øynene våre begynte å flakke og de litt kjekke geipene våre stivnet. Det måtte «konses».

Selv etter at vi hadde brukt tid på å gjøre oss kjent med hvordan spillet føltes ved de ulike FPS-grensene 60, 144, 240 og 360, var dette ganske vrient!

Var det 144 eller 240 FPS som gjaldt nå? Satte Ole akkurat ned bildeflyten for meg, eller opp? Hadde kanskje den sniken Anders latt FPS-en stå på stedet hvil, selv om han skulle endre den?

Det siste måtte selvsagt skje. Ole hadde akkurat spilt med 240 FPS, og selv om bildeflyten ikke ble endret da jeg lånte tastaturet fra ham, lurte Ole på om det ikke gikk litt seigere etterpå?

– Hehe. «Nei».

Selv kan jeg, mens jeg fører pennen, skryte av at jeg klarte å gjette hvordan jeg først spilte ved 240 FPS, før Ole hadde satt ned bildeflyten til 144 FPS.

Men, før han bestemmer seg for å stryke avsnittene over, får jeg legge til at jeg også bomma skikkelig stygt.

Som da Ole ved en anledning skrudde opp bildeflyten fra 240 til 360 FPS, men jeg mistenkte at han hadde satt den ned til 144 Hz!

Alt i alt kom ingen av oss ut av denne uhøytidelige blindtesten som vinnere.

Se forskjellen selv

Tror du du hadde klart å gjette bedre enn oss?

Vel, du kan dessverre ikke bli med å teste, og det er vanskelig å vise hvordan ulik bildeflyt oppleves i en video, ettersom den både er begrenset av hastigheten vi renderer den i, samt skjermen du ser den på.

Men, for å illustrere hvordan bildeflyt kan se ut og påvirke spillopplevelsen din, har vi laget et par klipp:

Begge viser et skudd som går av, og reisen det tar mot målet. Men der den øverste videoen spilles av i normal hastighet, viser den like under et utsnitt av den samme kula ved ulik FPS i «Slow motion»:

Der er det lett å se hvordan flere FPS gir en jevnere bevegelse. Legg spesielt merke til hvor hakkete og «stegvis» kula flytter seg når den først kommer ut av pistolen ved 60 FPS kontra de høyere bildeflytene.

Hvilken FPS er du fornøyd med? 60 FPS holder for meg! (RIP) 100 til 140 FPS er «sweetspoten» Nærmere 240 FPS er å foretrekke Alt under 300 FPS lagger (PCMR!)

Denne FPS-en anbefaler vi

Etter å ha brukt en halv arbeidsdag på å sammenligne bildeflyt, landet vi ganske enkelt på følgende konklusjoner for de ulike FPS-nivåene:

60 FPS: Styr unna

Begge identifiserte 60 FPS-modusen på et blunk. Selv ved gjentatte tester var det aldri noen tvil. Vårt råd er klart: få så lang avstand mellom deg selv og en 60 Hz-skjerm som mulig om du spiller. Denne lave bildeflyten, som vi beskrev som både «forferdelig» og «hakkete», ønsket vi å unngå for enhver pris. Og ikke bare i spill der hastighet og responstid spiller en rolle, for her føltes det nesten som noe var galt med spillet, og vi ble øre i hodet av å være eksponert for lenge.

100 FPS: Mye bedre, men ikke optimalt for alle spilltyper

Ved et par anledninger forsøkte vi å brått justere ned bildeflyten fra 144 til «bare» 100, og da var det som å, for å sitere Ole, «dra på brekket». Likevel må vi innrømme at det ga en enormt mye bedre følelse bare å komme opp i tresifret FPS sammenlignet med 60. 100 FPS kan fungere for en del, og spesielt om du spiller mest titler der hurtige bevegelser og reaksjonstid ikke er så viktig som i FPS-spill.

144 FPS: En sweetspot for mange

Så fort bildeflyten lå rundt 144 FPS, koste vi oss med spillingen. Her har vi funnet en bildeflyt mange blir fornøyd med, tenkte vi. Også du som spiller FPS- og racing-titler, der ting går raskt for seg.

Supert er det da at vi nylig fant en 144 Hz 1440p-skjerm fra HP som gjorde seg fortjent til «Godt kjøp»-merket vårt. Det koster heldigvis ikke skjorta å spille med 144 FPS, noe som gjør denne bildeflyten ekstra attraktiv.

240 FPS: Hastigheten vi ville nærmet oss

Når vi gikk fra 144 til 240 FPS følte vi at vi hadde nådd et nivå der vi måtte bruke mer krefter og kikke ekstra nøye etter for å merke forskjell.

Vi noterte begge at vi syntes mer av bildet (også ut i kantene) var skarpt under bevegelse, at spillet fikk en større «ro» over seg og at det var veldig «behagelig» å spille med 240 FPS. Det ga likevel ikke en like stor opplevd forskjell å gå fra 144 til 240 FPS som fra 100 til 144 FPS. (Eller 60 til 100 FPS!).

Men, det var umulig å komme unna at det var en forskjell, og at vi - om vi var på jakt etter en ny skjerm nå og ville spille mye FPS-titler - trolig ville punget ut litt ekstra for en skjerm som støttet «hakket mer» enn 144 FPS. Om ikke akkurat å gå hele veien opp til et 240 Hz-panel.

Da var det kanskje ikke helt tilfeldig at testvinneren vår fra fjorårets samletest ble LG Ultragear 27GP850. Den har ikke bare et livlig og lyssterkt panel, men møter deg på halvveien med sine 180 FPS.

Et svært godt kompromiss selv for den kravstore, synes vi.

Vi brukte også en skjerm fra Gigabyte, M27Q X, under testen vår. Den skiltet med inntil 240 FPS, som jo er enda et hakk opp fra hva LGs skjerm over leverer, og uten at den koster så mye mer heller. Samtidig holder prisen seg på nesten halvparten av det Asus’ 360 Hz-monster koster.

Vi har ikke testet skjermen inngående, men mens den leverer et raskt panel for pengene, synes vi nok LGs litt tregere skjerm hadde et bedre panel.

Gigabyte M27Q X kan vise inntil 240 FPS. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

360 FPS: «We are not worthy!»

Satt direkte opp mot en tregere skjerm - og i eksempelvideoen vår lenger oppe i saken - kan du få illustrert forskjellen fra 240 FPS til 360 FPS. Men, i praksis var det utrolig vanskelig for oss å merke forskjell under spilling.

At profesjonelle spillere ønsker seg 360 FPS har vi ingen grunn til å stille spørsmål ved. Men for de fleste andre vil de ekstra pengene disse skjermene koster være bedre brukt på andre områder.

Altså, en av oss trodde jo tross alt FPS-en ble satt ned fra 240 FPS heller enn opp til 360 FPS under blindtesten.

Så, her ble nok bare skjermen for rask for oss, og vi tviler sterkt på at den kunne gjort så mye for å forbedre K/D-ratioen vår!

Dessverre. Men kanskje også like greit. For enn så lenge er 360 Hz-skjermer en rådyr affære. Særlig når du får 240 Hz-skjermer til halve prisen.

Asus ROG Swift PG27AQN er den raskeste 1440p-skjermen vi har testet og kan vise inntil 360 FPS. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

PS: Tenk på dette før du kjøper spillskjerm En ting å være obs på før du kjøper en rask spillskjerm er for øvrig at det er tilnærmet bortkastet om ikke PC-en din også er sterk nok til å fylle den med bilder. I titler som Overwatch er ikke dette noe problem. Så lenge du har et middels godt grafikkort kan du fint gi selv en rask 360 Hz-skjerm nok å tygge på. Straks du skal spille mer realistiske spill, med nye grafikkteknologier og fokus på innlevelse, går imidlertid kravene i taket. Fortsatt sliter selv de beste grafikkortene på markedet med å levere «mer» enn 150 til 200 FPS ved 1440p i nye, krevende topptitler. Ved 4K-oppløsning har det i hovedsak lite for seg å bruke penger på en skjerm som kan vise mer enn 144 FPS dersom du skal ha best mulig grafikk. Med unntak for titler som støtter oppskaleringsteknologier som DLSS (Nvidia-grafikkort) eller FSR (AMD-grafikkort). Det blir jo også litt annerledes om du spiller mye eldre spill, esport-titler, samt om du vil «fremtidssikre» skjermen din så den er klar for fremtidige generasjoner grafikkort. Men, om det siste skulle være noe du tenker på, er det verdt å advare om at ingen av dagens skjermer har de nødvendige «neste generasjons» tilkoblingsportene, som DisplayPort 2.1, som klarer å servere eksempelvis 4K-oppløsning og 240 bilder i sekundet uten at bildekvaliteten blir dårligere. Mange av dagens aller raskeste og mest høyoppløste skjermer leverer et tydelig komprimert bilde, med artefakter, når du kjører skjermen for alt de er verdt. Mer +

