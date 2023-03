Pengestrømmen til eShopen ble stengt allerede i 2022, som betyr at du må gå en liten omvei for å få penger til bruk på Nintendo-kontoen.

Den enkleste måten er at du legger til midler direkte gjennom «My Nintendo Store»-nettsiden.

Du må likevel være klar over at man ikke bruker Nintendo-kontoen (altså Switch-kontoen) til å handle på 3DS og Wii U, men heller noe som heter Nintendo Network ID. For at midlene dine fra Nintendo-kontoen skal kunne brukes på de respektive konsollene, må du ha sørget for at du har koblet sammen kontoene. Det er relativt enkelt gjort gjennom kontoinnstillingene.

Om kontoene er koblet sammen kan du også legge til midler gjennom Switch-butikken, så vil de dukke opp på Wii U og 3DS-butikken.

Det er også verdt å nevne at Wii U ikke lar deg kjøpe spill eksternt via nettleser, i motsetning til 3DS. Det betyr at du må handle direkte fra Wii U-konsollen.