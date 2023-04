Wii U-konsoller våkner ikke fra dvale

Kan ha blitt ødelagte av å ligge lagret.

Wii U og Mario Kart 8. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Det er nå knappe to uker til Nintendo skrur av lyset i Wii U (og 3DS) sin eShop, eller digitale nettbutikk.

Nyheten om dette har fått spillere til å huske at de faktisk eier en Wii U, og flere har gravd frem sin for å gjøre noen siste kjøp før det er for sent.

Det er i alle fall dette som er teorien bak at flere eiere har rapportert om Wii U-konsoller som ikke virker lenger, slik som også The Verge melder.

Får bare feilmeldinger

Når enkelte eiere slår på konsollene sine etter at de har ligget lagret i årevis uten strøm, vises bare feilmeldingen - «160–0103» - på skjermen. Den indikerer at det interne minnet er korrupt, og kan angivelig ikke fikses. Konsollen kan dermed ikke brukes.

Andre forumbrukere har tidligere meldt om en «160–2155»-kode, som betyr at de ikke kan laste ned allerede kjøpte spill fra Nintendos servere, eller flytte spill fra eksterne lagringsenheter over til intern lagring på sine konsoller. Det kan begrense bruken av konsollen kraftig.

Nintendo avsluttet produksjonen av Wii U i 2017, og tilbyr ingen reparasjoner eller støtte lenger. Nintendo har ikke kommentert saken overfor The Verge.

Vår Wii U fungerte

Med en anelse frykt sjekket vi en av redaksjonsmedlemmenes gamle Wii U, som hadde ligget lagret i minst fire år.

Den levde heldigvis i beste velgående, og selv om dette bare er en liten stikkprøve, tyder det på at problemet med korrupte konsoller ikke gjelder alle, og ikke nødvendigvis er så stort i omfang.

En «emulatorkonge»

Etter planen skal altså Nintendos spillbutikk for Wii U - og den håndholdte 3DS - stenge for godt 27. mars.

Det gir deg bare litt over to uker til å se om du klarer å vekke din gamle Wii U til live, og sjekke om det er noen hull i spillsamlingen din du må tette før det er helt slutt på digitale spillkjøp.

Wii U er Nintendos eneste konsoll som er enkel å koble til moderne TV-er med HDMI-kontakt, og samtidig lar deg kjøpe spill til odel og eie fra tidligere konsollgenerasjoner gjennom «Virtual Console» sin emulering. Blant annet kan du kjøpe spill fra Super Nintendo, Game Boy Advance, Nintendo 64, DS og den originale Wii.

Wii U kan emulere spill fra Super Nintendo, Game Boy Advance, Nintendo 64, DS og den originale Wii. Her Super Mario World, fra SNES. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Enkelte av de samme spillene, og systemene, er mulig å spille via Nintendo Switch sin online-tjenesten, men her abonnerer du på dem, fremfor å eie titlene selv.