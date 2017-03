Samsung Galaxy S8 Størrelse: 14,89 x 6,81 x 0,8 cm

Vekt: 151 gram

Skjerm: 5,8 tommer, Super AMOLED, 18,5/9-aspekt, 2960 x 1440 piksler, Gorilla Glass 5

Maskinvare: Samsung Exynos 8895, åtte kjerner, 4 x Exynos M2@2,5 GHz + 4 x Cortex A53@1,7 GHz, Mali G71 GPU, 4 GB RAM

Lagringsplass: 64 GB, plass for minnekort

Operativsystem: Android 7 Nougat + Samsung Experience

Teknologi: Trådløs hurtiglading (Qi), HDR, USB-C, iris-leser

Kamera: 12 MP, dual pixel, optisk stabilisert, f/1.7, frontkamera: 8 MP, f/1.7

Batteri: 3000 mAh

Pris og tilgjengelighet: 7590, 28 april, forsalg fra i dag.

Endelig er den mer enn rykter og lekkasjer. Samsungs nye toppmodell, Galaxy S8, er lansert, og vi har fått prøvekjøre den nye telefonen. Og det er litt av et blikkfang Samsung har laget, samtidig som de ønsker å ta med seg det beste fra de tidligere modellene og spesielt fjorårets Galaxy S7-varianter.

Samsung Galaxy S8+ Størrelse: 15,95 x 7,34 x 0,81 cm

Vekt: 171 gram

Skjerm: 6,2 tommer, Super AMOLED, 18,5/9-aspekt, 2960 x 1440 piksler, Gorilla Glass 5

Maskinvare: Samsung Exynos 8895, åtte kjerner, 4 x Exynos M2@2,5 GHz + 4 x Cortex A53@1,7 GHz, Mali G71 GPU, 4 GB RAM

Lagringsplass: 64 GB, plass for minnekort

Operativsystem: Android 7 Nougat + Samsung Experience

Teknologi: Trådløs hurtiglading (Qi), HDR, USB-C, iris-leser

Kamera: 12 MP, dual pixel, optisk stabilisert, f/1.7, frontkamera: 8 MP, f/1.7

Batteri: 3500 mAh

Pris og tilgjengelighet: 8 490, 28. april, forsalg fra i dag.

Som ryktene, og til dels Samsung også, har omtalt lenge, har rammene blitt så å si borte fra forsiden av telefonen. Dermed er det heller ikke plass til noen fysisk hjemknapp på forsiden lenger.

I stedet har telefonen den sedvanlige låsetasten oppe langs høyre langside, mens fingerleseren er flyttet bak på telefonen. En løsning som ikke er uvanlig uansett om produktet har rammer eller ei.

Nå vokser skjermene igjen

Men den virkelig store gevinsten her er at Samsung nå kan lage telefoner med digre skjermer, uten at selve telefonen blir uhåndterlig. Det er to utgaver som kommer av Galaxy S8, én vanlig og en som har fått navnet Galaxy S8+. Sistnevnte er som ventet en del større enn den første.

Den viktigste forskjellen på disse to variantene er skjermstørrelsen. Legger du ut for den vanlige Galaxy S8-modellen får du en 5,8 tommer stor skjerm, mens Galaxy S8+ gir deg 6,2 tommers skjermareal å boltre deg på.

Aspektet her er 18,5/9, vi snakker altså om hårfint bredere skjermer enn den du finner i LGs G6 som ble lansert for en måneds tid siden. I praksis er dette omtrent samme skjermkonsept, og akkurat som LGs telefon kan Samsungs nye S8-modeller skru opp lysstyrken kraftig for å vise HDR-innhold.

TEST: Huawei P10: Det er vanskelig å finne noe å klage på når du holder i en slik

... men telefonene holder seg kompakte

Galaxy S8 til venstre, Galaxy S8+ til høyre. I midten Galaxy S7 Edge. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Til forskjell fra den nevnte LG-modellen er det imidlertid Samsungs sedvanlige Super AMOLED-skjermer som pryder S8-variantene. Det kan gi litt sprekere fargegjengivelse i noen sammenhenger, og ved lesing i mørke omgivelser er det greit at svarte piksler ikke produserer eller må blokke ut lys på noe som helst vis, der LCD-skjermer normalt må stenge ute baklyset, noe som kan gi gjennomblødning av skjermlys og en mindre behagelig leseopplevelse.

Størrelsesmessig er de to telefonene rimelig kompakte. Den vanlige varianten med 5,8 tommers skjerm er akkurat like stor som fjorårets Galaxy S7 Edge, som hadde 5,5 tommers skjermpanel. Den store varianten er omtrent på størrelse med iPhone 7 Plus, men leverer altså skjerm som er 0,7 tommer større.

Her får du altså vesentlig mer skjermareal enn før. Men hva med innholdet?

Automatisk tilpasning av innhold

Enorm skjerm med HDR-funksjonalitet hører til. Det kommer innhold fra Amazon og Netflix med tiden. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Så langt er det to relativt viktige modeller som er lansert basert på samme tankegang. Xiaomis Mi Mix fra i fjor høst, og allerede nevnte LG G6. Førstnevnte lar apper og innhold tilpasse seg selv, og stort sett går det helt fint, foruten i de få tilfellene der appen ikke har grafikk som passer til det uvanlige skjermaspektet. Da hender det seg at knapper plasseres uten bakgrunnsgrafikk på skjermen.

LGs variant kjører i utgangspunktet standardaspekt for appene som vises, men gjør det veldig enkelt å velge andre aspekter ved hjelp av menyelementer som dukker opp på skjermen.

Samsung på sin side autotilpasser appene man kjører, men den kan også automatisk tilpasse videoinnhold slik at det vises perfekt på skjermen. I utgangspunktet vil skjermen først bruke de flate delene av skjermen, så for å dekke bøyen helt ut langs kantene også må man etterspørre enda litt større visning.

Alle de tre variantene fungerer i grunnen fint, men Samsungs virket hakket mer gjennomarbeidet enn det jeg har sett i de andre telefonene.

Jeg rakk ikke å se etter den, men jeg regner med at også spillmodusen der man kan justere ned oppløsning for enklere spill stadig er til stede, slik den var i S7 og i Note 7. Dermed kan man strekke batteritiden litt lenger enn man kanskje ellers kunne.

Fingerleser for høyrehendte?

Fingerleseren er ikke midtplassert, slik den ofte er på telefoner med fingerleseren bak. Det kan bety at venstrehendte trenger litt ekstra tilvenning for å bruke den. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En annen nyhet her er måten selve telefonen åpnes på. Fingerleseren på baksiden er i og for seg ny, med tanke på plassering, men ellers er den som før. Det som kan tenkes å være irriterende for venstrehendte er at sensoren er plassert på høyre side av kameraet på baksiden. Dermed er den best egnet for høyrehendte, som slipper å strekke fingeren over kameralinsen.

Andre telefoner med fingersensor på baksiden har den som regel midt på, slik at det ikke spiller noen rolle hvilken lanke du benytter. Vi snakker altså antakelig om bittelitt design over funksjon her fra Samsungs side. I løpet av testperioden skal flere venstrehendte få si sin mening om hvordan dette fungerer.

Uansett er det ikke snakk om den største avstanden her, så det er sannsynlig at det verste som vil skje er at man får fingermerker på kameralinsen. Ille nok, om man ikke er klar over det og skal ta bilder, men antakeligvis til å leve med hvis man vet om det.

Vil du ikke bruke så mange penger på en telefon er kanskje lillebror Galaxy A5 for deg: Tett og lekker mobil for 4000 kroner

Ansikt, iris eller finger

Du kan legitimere deg med finger, øye eller ansikt. Men du kan ikke ha både iris- og ansiktsgjenkjenning aktivert samtidig. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Helt nytt her er mulighetene for enten ansiktsgjenkjenning eller irisgjenkjenning. Sistnevnte var en del av Galaxy Note 7, som rakk noen uker i enkelte markeder før det begynte å gå galt. Men Galaxy S8 har altså muligheter for enda mer.

Ansiktsgjenkjenning gjøres med telefonens vanlige frontkamera, og er avhengig av tilstrekkelig mengde lys i rommet for å virke. Irisgjenkjenningen fungerer nærmest motsatt – blir det for mye lys vil den slite med å avlese øynene.

Pussig nok kan man bare velge én av løsningene om gangen, ved siden av kode og fingeravtrykk. Siden iris- og ansiktsgjenkjenning fungerer på svært forskjellige vis, og nøkkelen i utgangspunktet er hvor lyst det er rundt deg, er det litt pussig at telefonen ikke enkelt kan bytte mellom metodene når den prøver å låse opp.

Jeg satte opp ansiktsgjenkjenning på ett av de tidlige eksemplarene Samsung viste frem, og hele prosessen gikk svært raskt. Samsungs representant på stedet gryntet fornøyd da jeg forfjamset konstaterte at autentiseringen var så rask og sømløs at jeg nesten glemte å fjerne koden jeg hadde lagt inn. Sannsynligvis ble han enda mer fornøyd av å slippe å bruke ørten forsøk på å åpne telefonen igjen etterpå.

En ny smartassistent

Galaxy S8 holdt foran LG G6. De to telefonene er nesten like store, men LGs variant er bittelitt tykkere og bredere. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En annen nyhet Samsung fokuserer mye på her er assistenten Bixby. Den nye mobilhjelperen kommer med sin egen knapp, og dermed behøver du ikke påkalle den med stemmen, slik du må med andre smartassistenter som Siri eller Google Assistant.

I likhet med andre er det dessverre slik at Norden ikke er veldig høyt på prioriteringslisten språkmessig. Engelsk og koreansk er foreløpig eneste støttede språk, men det skal utvides etter hvert. Ikke forvent at nordisk støtte med det aller første, dog. Det som er litt kjekt, dersom du velger å snakke engelsk til telefonen din, er at Bixby er langt dypere integrert enn konkurrentene.

Dermed kan man ikke bare be den hente frem en app, men man kan også be den om å gjøre ting inni appen man henter frem. Den virker også noen hakk flinkere til å forstå seg på kontekst enn de andre assistentene er. Det kan være så enkelt som at Samsung vet akkurat hvordan den skal demonstreres på best vis, så dette må settes på prøve når telefonen kommer til test.

Bixby er mer enn en vanlig taleassistent

Bixby er både en taleassistent, en nyhetsside med varsler og gjenkjenningsfunksjonalitet i kameraet på telefonen. Trykk på ikonet nest lengst til høyre oppe, og kameraet åpnes i Bixby-modus. Da kan det gjenkjenne saker og ting, og hjelpe deg med shopping. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Uansett er Bixby mer enn bare en taleassistent. I praksis tar den over hele nyhetshjemmeskjermen som Samsung har hatt i en årrekke. Dermed er det ut med Flipboard og inn med Bixby.

I tillegg er den integrert mot kameraet i telefonen, slik at du kan lese av QR-koder, strekkoder og alt mulig annet rart. Tar du bilde av et produkt som det finnes større databaser for på nett kan du tas automatisk til produktets oppføring i en av disse. Et eksempel Samsung viste frem var å fotografere en vinflaske før man fikk informasjon fra Vivino-appen om årganger og pris.

Noen markeder vil også ha automatisk henvisning til Amazon og tilsvarende nettbutikker for aktuelle varer man fotograferer av. Dette vil ikke være i alle markeder fra dag én, men det er naturlig å vente seg at dette kanskje blir tilgjengelig for oss nordmenn før talegjenkjenning på norsk blir det.

Oppfriskede Samsung-menyer

Menyene forøvrig er slik vi kjenner Samsung Touch Wiz Samsung Experience-menyene. Løsningen byttet navn nå i desember, ved overgangen til Android 7. Kanskje ikke så overraskende, produsenten har snakket om «The Samsung Experience» i flere år alt.

For hver generasjon som kommer og går blir menysystemet hakket mer raffinert og tilpasset de siste endringene i selve Android-prosjektet.

Det betyr at man her får den samme sveip-inn-sveip-ut-funksjonen som Google Pixel har for å hente frem appmenyen. Dette skjer raskt og smidig, og er antakeligvis den kjappeste og mest intuitive måten å hente frem en appskuff på. Akkurat som da jeg først fikk hilse på Pixel ble jeg stående noen øyeblikk bare å sveipe meg inn og ut av appmenyen på Galaxy S8. Noen enkle gleder skal man ha.

Hjemknappen bor på skjermen

USB-C og hodetelefonkontakt i bunnen av telefonen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Selv om hjemknappen er vekk i fysisk forstand, vil Samsung ha det til at de fortsatt har en hjemknapp, og viste frem PowerPoint-ark som skulle forklare hvordan den nye knappen fungerte. Tilsynelatende som en slags kombinasjon av programvare og maskinvare.

Det hele virket en smule kryptisk, men i praksis virker hjemknappen på skjermen som en hvilken som helst annen skjermplassert hjemknapp; som forventet. Ingenting å hverken klage over eller skrive hjem om her, altså.

For å dra nytte av den store skjermen har Samsung lagt inn løsninger for bruk av inntil tre typer innhold samtidig, med automatisk stabling av videoer og appfaner nedover skjermen. Definitivt praktisk på en såpass stor skjerm, men muligheter til å ha flere apper på samme skjerm er hverken ny for Samsung eller for Android i seg selv, som fikk støtte for slikt i Nougat. Det som er nytt er at behovet øker kraftig, når skjermen faktisk begynner å få plass til å gjøre flere ting på en gang.

Nye muligheter

Samsungs menyer bærer stadig med seg arven fra tidligere Galaxy S-modeller og Touch Wiz, men designen blir gradvis strammet opp. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Maskinvaren har blitt raskere siden sist. Samsung skryter av at systembrikken skal ha blitt rundt 11 prosent raskere, mens grafikkdelen har økt ytelsen enda mer siden forrige flaggskip.

Dermed skal telefonen nå kunne sy sammen og sende VR-video i høy oppløsning live. Her kommer det nye Gear 360-kameraet Samsung lanserte inn. Det kan du lese mer om i vår oppsummeringssak for tilbehøret til Galaxy S8.

En annen tass du får hilse nærmere på her er Samsung DeX. Kjenner du Continuum-funksjonaliteten i Windows-telefoner? I så fall er det akkurat samme konsept, bare for Android-telefoner. Vi snakker altså om en krybbeløsning med nettverkstilkobling, strøm, skjermtilkobling og noen USB-porter.

Så fort Galaxy S8 kobles til gjør den om skjerminnholdet til en slags Windows-dobbeltgjenger, bare at det som faktisk kjører er Android-innhold. Det hele virket veldig smidig og kjapt.

Utover dette har Samsung med sine gamle triks, og noen nye. Her er det USB-C som gjelder som kontakt, en løsning vi også så først i Note 7 før den forsvant. Hodetelefonkontakten er fortsatt her, og telefonen er vanntett. Det er Gorilla Glass 5 som blir brukt i konstruksjonen. Samsung oppgir imidlertid ikke noen støtsikkerhet her, slik enkelte andre Gorilla Glass 5-telefoner får. Både LG og HTC har snakket om dette for sine nyeste glassmobiler, henholdvis G6 og U Ultra.

Samme kamera – med nye triks

Maskinvaren i S8-kameraet er den samme som før, men med en raskere telefon rundt seg kan det noen nye triks likevel. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kameraet er fysisk sett det samme som i Galaxy S7, og tar dermed tolv megapiksler store bilder. Nyhetene her sitter i programvaren, og litt i den øvrige maskinvaren. Kameraet skal nemlig kunne ta tre bilder i samme slengen, uten særlig merkbar forsinkelse for brukeren. Dermed skal bildene kunne bli både lysere og ha mindre støy enn bildene fra forgjengeren.

Det skal sies at Galaxy S7 fortsatt, mer enn ett år etter lansering, antakeligvis er den aller beste telefonen å fotografere med når mørket faller på. Det hadde altså definitivt vært hyggelig med synlige forbedringer, men hvor mye vi faktisk kan forvente av det som grunnleggende sett er en programvareendring er vanskelig å si foreløpig.

Ellers har det kommet til en rekke funksjoner for utvidet virkelighet, eller AR (augmented reality), om du vil. Tenk Snapchat-filtre av det middels avanserte slaget.

Kameraet i Galaxy S8 har en rekke nye funksjoner, og mulighet for en del filtre som minner mye om de du kanskje kjenner fra Snapchat. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Mobilene er i endring

For å oppsummere litt kan vi si at begge de to koreanske elektronikkstorhetene kjører skjermer med omtrentlig 18:9-aspekt nå, og begge har HDR-muligheter. Ved siden av Xiaomi Mi Mix og ryktene om en mulig Apple iPhone X med liknende skjerm er det altså høyst sannsynlig at mange får hilse på en telefon med ganske annerledes formfaktor enn de er vant til i løpet av året.

Og du som har vært skeptisk til mobiler med store skjermer, kan kanskje endelig kjøpe en telefon med større skjerm uten å risikere å miste den hele tiden. I tillegg til de praktiske fordelene ser dette også ganske tøft ut. Og som flere påpekte i forbindelse med denne lanseringen; Galaxy S7 ser umiddelbart litt gammeldags ut ved siden av Galaxy S8.