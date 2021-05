Dette koster det egentlig å ringe fra Norge til utlandet

Kan bli svinedyrt om du velger feil abonnement.

Det er langt fra gratis å ringe fra Norge til utlandet. Men det kan skille store summer basert på hvilket abonnement du har. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Mats Arntzen 13 Mai 2021 16:00

Noe ikke alle er klar over, er at reglene om fri EU-roaming ikke gjelder når man ringer fra Norge til utlandet.

Ringer du ofte utenlands bør du derfor ta en titt på hva som eventuelt inngår i mobilabonnementet ditt. Vi har sett på hva det koster å ringe fra Norge til syv aktuelle land: Danmark, Sverige, Polen, Spania, Thailand, Pakistan og USA.

Spesielt å ringe de tre sistnevnte kan utgjøre store forskjeller når mobilregningen kommer, avhengig av hva mobiloperatøren din tar seg betalt.

Pakkepriser kan lønne seg dersom du ringer ofte til utlandet. Flere mobilabonnementer inkluderer fri bruk i Norden.

Uten egne pakker ser prisene slik ut dersom man ringer til Sverige eller Danmark:

null Startpris Per minutt til Sverige/Danmark SMS Chilimobil Ingen. 0,39 / 0,49 kr 0,49 kr Fjordkraft Mobil Ingen 2,42 kr 0,76 kr Gudbrandsdalen Energi Mobil Ingen. 1,49 kr 0,99 kr Happybytes Ingen. 0,60 / 0,50 kr 0,30 kr Ice Ingen. 2,31 kr 0,73 kr MyCall* 0,99 kr 0,99 kr 0,59 kr OneCall** Ingen 0 kr 0 kr Release Ingen 1,99 kr 0,19 kr Scoopr 2,99 kr 2,29 kr 0,73 kr Sky Mobil 4,99 kr 2,39 kr 0,76 kr Talkmore*** Ingen 0 kr 0 kr Telenor Ingen 2,31 kr 0,73 kr Telia 0,89 kr 0,49 kr 0,73 kr Vipps Ingen 2,00 kr 0,69 kr null *= Mycall har egne abonnement som inkluderer ringing til store deler av verden. **= Onecall inkluderer ringing og SMS til Norden i alle abonnementer med fri tale og SMS. For andre gjelder 0,99 per min og 0,69 per SMS. ***= Talkmore inkluderer Norden i sine Familie- og Fritt-abonnementer. Ellers er prisen 1,19 kr/min og 1,00 kr/SMS.

Inkluderer Norden

Onecall og Talkmore er altså de gunstigste om du ringer mye til Norge og Norden. Mycall har på sin side abonnementer som inkluderer ubegrenset ringing til både EU, Storbritannia, USA og Canada. De koster litt mer enn abonnementer fra andre operatører, men det kan det potensielt være verdt om du ringer mye ut av Norge.

Både Onecall og Mycall tilhører Telias portefølje av selskaper.

– OneCall har valgt å ta en posisjon mot Norden ved å inkludere ringing til hele Norden i våre abonnement. MyCall har valgt å ta en posisjon mot både Europa og resten av verden ved å bygge egne abonnement spesielt tilpasset kunder som har et ringebehov til de fleste land i verden, sier Frode Elverum i Telia Company til Tek.no.

Hos Telia selv er det bare «toppabonnementet» Telia X som inkluderer ringeminutter til utlandet, nærmere bestemt 1000 minutter til Norden og Baltikum inkludert hver måned.

Når det gjelder Storbritannia har de fleste selskapene fremdeles samme pris som Spania og Polen. Her er Happybytes unntaket.

– Vi beholder EU-pris så lenge ikke Storbritannia øker prisene, sier pressesjef i Telenor, Anders Krokan.

Han opplyser om at prisene i EU er regulert med makspris, og at det kommer nye priser fra 15. mai. Da koster det 2,42 kroner per minutt og 0,76 å sende SMS.

Om du ringer mye til utlandet og har anledning til å bruke tjenester som Whatsapp eller Messenger, bør du heller gjøre det. Stein Jarle Olsen, Tek.no

– Bruk nett-tjenester

Flere mobiloperatører anbefaler å bruke tjenester som krever internett dersom man ringer til utlandet. Chilimobil satte nylig ned prisen både for å ringe og sende SMS-er til utlandet.

– Det ringes fortsatt mye til utlandet. Det er ikke like mye som før med tanke på WeChat, WhatsApp, Messenger og andre løsninger, men det er fortsatt viktig for mange. Derfor setter vi i disse dager ned prisene for å ringe til flere populære land, sier administrerende direktør i Chilimobil, Lars Ryen Mill.

– Det finnes i dag mange gode og enkle løsninger for å holde kontakten, som FaceTime, Skype, Messenger og Whatsapp hvor du kun bruker wifi. Er du mye på farten og utenfor trådløst nettverk, er det lurt å ta hensyn til dette når du velger mobilabonnement og datamengde, sier kundekonsulent i Release, Marie Falch.

Dette er prisene til Polen og Spania.

null Startpris Per minutt til Polen/Spania SMS Chilimobil Ingen 1,99 / 2,31 kr 0,49 kr Fjordkraft Mobil Ingen 2,42 kr 0,76 kr Gudbrandsdalen Energi Mobil Ingen 2,31 kr 0,99 kr Happybytes Ingen 0,50 kr 0,30 kr Ice Ingen 2,31 kr 0,73 kr MyCall* 0,32 / 0,72 1,59 / 1,99 kr 0,59 kr OneCall Ingen 2,31 kr 0,73 kr Release Ingen 2,29 kr 0,19 kr Scoopr 2,99 2,29 kr 0,73 kr Sky Mobil 4,99 2,39 kr 0,76 kr Talkmore 0,39 2,29 kr 0,69 kr Telenor Ingen 2,31 kr 0,73 kr Telia Ingen 2,31 kr 0,73 kr Vipps Ingen 2,00 kr 1,00 kr null *= Mycall har egne abonnement som inkluderer ringing til store deler av verden. null null

Igjen skiller Happybytes seg ut med generelt lave priser, mens de fleste av selskapene har lagt seg helt opp på maksprisen for EU.

De største forskjellene finner man utenfor EU og EØS. Her deler de fleste operatørene inn i ulike soner.

Det varierer imidlertid hvor mange soner og hvilken sone ulike mobiloperatører plasserer de ulike landene, noe som også gjenspeiler seg i prisforskjellene.

Her har vi tatt for oss Pakistan, Thailand og USA.

null Startpris Per minutt til Pakistan / Thailand / USA SMS Chilimobil 0,99 0,99 / 0,79 / 0,39 1,39 Fjordkraft Mobil 0,99 kr 5,99/5,99/2,49 1,49/1,49/1,99 Gudbrandsdalen Energi Mobil 0,99 5,99 1,49 Happybytes Ingen 1,10 / 0,50 / 0,40 0,30 Ice Ingen 8,75 / 5,63 / 2,49 1,50 MyCall 0,99 1,19 / 1,49 / 0,69 0,59 OneCall 0,89 5,99 / 5,99 / 1,49 1,49 Release 0,59 7,99 / 7,99 / 2,99 0,19 Scoopr 2,99 3,99 3,99 Sky Mobil 4,99 5,99 5,99 Talkmore 0,39 5,99 / 3,49 / 1,49 1,49 Telenor 0,89 12,99 / 9,99 / 2,49 1,99 Vipps Ingen 2,00 1,00

Oversikten viser at det kan være enorme forskjeller på en ti minutter lang samtale dersom du har prisene som ikke inngår i ulike pakkedealer og abonnementer.

Hvis du har Telenor, og ikke har for eksempel hjemmetelefonabonnementet FriBruk Utland, vil det koste deg rundt 130 kroner med en ti minutter lang samtale til Pakistan.

Med Happybytes, som er blant de billigste i prissammenligningen utenom utvalgte pakkeavtaler, vil det koste 11 kroner.

– Prisen gjelder alle våre abonnement og følger den enkle filosofien at kunden skal betale så lite som mulig og ikke så mye som mulig, alltid, sier daglig leder Thomas Sandaker i Happybytes.

Til Pakistan er det likevel Chilimobil som er aller billigst, med 99 øre per minutt. 39 øre minuttet til USA er heller ikke avskrekkende.

Mycall er en operatør som har spesialisert seg på dem som kan ha behov for å ringe ut av Norge. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Egne landspakker

MyCall har som nevnt abonnementer med ubegrenset ringeminutter til EU, Storbritannia, USA og Canada og fri SMS og MMS til hele verden, med ulike datastørrelser fra 500 MB til 30 GB data. Her varierer prisen fra 100,- til 600,- per måned.

De tilbyr også verdensomspennende abonnement hvor du kan velge et land hvor du får et antall ringeminutter hver måned, eksempelvis Thailand og Pakistan.

Også Talkmore har pakker om man ringer ofte til et bestemt land. Skal man for eksempel ringe ofte til Pakistan koster det 69 kroner i måneden for 30 dager. Da får man 500 ringeminutter og 500 SMS - rundt 7 øre per minutt og SMS om du bruker opp alt.

– Mange av kundene våre er kunder av oss nettopp fordi det er rimelig, enkelt og forutsigbart å ringe til utlandet. Vi er stolte av å ha så prisbevisste kunder, sier kommunikasjonsdirektør Gerd Stilloff Løland i Talkmore.