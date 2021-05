Talkmore kaster seg på «ubegrenset data»-bølgen

Men har de samme begrensningene som alle de andre.

Talkmore lanserer «ubegrenset» data. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 12 Mai 2021 16:16

Telenor har det allerede, det samme har Chilimobil og Telia, og nå kommer også Telenors underbruk Talkmore med abonnement med såkalt «ubegrenset data».

Talkmore legger seg ikke overraskende på de samme betingelsene som morselskapet, men med noe lavere pris.

Inntil 10 Mbit/sek: 499 kroner i måneden

Inntil 100 Mbit/sek: 549 kroner i måneden

Ubegrenset hastighet (cirka 300 Mbit/sek på 4G og inntil 1000 Mbit/sek på 5G): 749 kroner i måneden.

50 kroner billigere enn Telenor

Alle disse speiler Telenors betingelser, men til en femtilapp mindre i måneden. Talkmore legger også ved tjenesten Nettslett, som skal hjelpe deg om du blir utsatt for netthets eller private bilder kommer på avveie. Dette gjelder for alle Talkmores privatkunder fra og med i dag, og er noe både Telenor og Telia allerede tilbyr.

Også Talkmore bruker imidlertid begrepet «ubegrenset» på en måte som vi vet at mange vil være uenige i. Farten du betaler for får du nemlig kun inntil du runder 100 gigabyte data i måneden, hvorpå hastigheten reduseres til 3 Mbit/sek. Det er fortsatt en hastighet som er brukbar til surfing, musikkstrømming og Netflix, men du må nøye deg med vanlig HD-oppløsning og ikke full HD.

Om du vil ha full hastighet igjen, kan du kjøpe en såkalt «Hastighetsreload» for 499 kroner. Da får du hastigheten du har betalt for ut måneden eller til du igjen når 100 gigabyte med data.

Slik hevder Talkmore-abonnementet seg mot de øvrige «ubegrensede» abonnementene på det norske markedet:

null Talkmore Chilimobil Telenor Telia Abonnement Ubegrenset Normal/Rask/Maksimal Fri Data Next Normal/Rask/Maksimal X Pris 499/549/749 kr 469 kr 549/599/799 kr 549 kr Hastighet 10 Mbit/100 Mbit/fri Fri 10 Mbit/100 Mbit/fri Fri Datamengde før hastigheten reduseres 100 GB 100 GB 100 GB 100 GB Hastighet etter struping 3 Mbit/sek 3 Mbit/sek 3 Mbit/sek 3 Mbit/sek Data i EU/EØS Samme som i Norge. 24 GB Samme som i Norge. 30 GB Nett Telenor Telia Telenor Telia Annet Kan kjøpe nye 100 GB med full hastighet ut måneden for 499 kroner. Nettslett inkludert. - Kan kjøpe nye 100 GB med full hastighet ut måneden for 499 kroner. Nettslett, Min Sky m.m. er inkludert. ID-forsikring, Nettslett og Appkjøp-forsikring inkludert.

Som vi ser er det fortsatt Chilimobil som tilbyr det gunstigste abonnementet, både fordi de har den laveste prisen, men også de gunstigste betingelsene ved at du ikke må betale mer for «fri fart». Nylig lanserte de også støtte for 5G i Telias nett.

Talkmore og Telenor har imidlertid et lite trumfkort, og det er at de lar kundene bruke alle de 100 gigabytene også i hele EU og EØS, som jo kan være kjekt når vi etter hvert kan begynne å reise igjen. Samtidig: Du får 24 GB hos Chilimobil og 30 GB hos Telia, som jo også bør være nok om man viser et minimum av måtehold på tur.

I denne lista kunne vi også tatt med Ice, som tilbyr såkalt «Data Frihet» som en tilleggstjeneste til sine abonnementer fra 8 GB og oppover. Da betaler du 99 kroner ekstra i måneden (som blir 398 kroner i måneden for et abonnement med 8 GB og Data Frihet) og får hele 1000 gigabyte du fritt kan bruke der Ice har egen nettdekning.

Hastigheten på Data Frihet-dataene er inntil 10 Mbit/sekund, men det er selvfølgelig også en attraktiv pakke om du bor eller oppholder deg mye et sted det er Ice-dekning. Med Data Frihet får du også 4,7 GB ekstra data i EU/EØS.

«Ubegrenset» også til familier

I tillegg til de nye «ubegrensede» abonnementene skrur Talkmore også opp datamengden de tilbyr i familieløsningen sin. Der betaler man nå 999 kroner i måneden for en bøtte med totalt 120 GB data og full fart, og også her skrus hastigheten ned til 3 Mbit/sek når dataene er brukt opp.

I tillegg til prisen for dataene kommer en pris per bruker, som ligger på 100 kroner i måneden for barn under 18 år og 130 kroner for voksne. Med to voksne og to barn blir prisen eksempelvis 1459 kroner. Dataene fordeles mellom brukerne av «eieren» i familien.