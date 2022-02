Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test av Olympus Mju 720

Erik Faarlund Lagre Lagre artikkel

I bruk

Olympus’ Mju-serie har eksistert siden analoge kameraer på nittitallet, og kjennetegnet på dem er at de er vann- og støvbeskyttet, så du kan bruke dem under litt mer ekstreme forhold, og for de som husker turen til Nepal som Akam var med på i april, så hadde klatrerne der med seg noen analoge Olympus Mju, nettopp av den grunn.

Modellen vi har fått inn nå tar dette konseptet et skritt lenger, og er ikke bare vann- og støvbeskyttet, men vanntett ned til 3 meter og støtsikkert fra høyder opp til 1,5m Det er med andre ord en robust liten sak vi har fått inn.

Se større bilde i produktguiden

Og vi sier ”liten” sak, for den er ikke stor. –Ja, vi har sett kameraer som er enda mindre enn dette, men her finnes ikke spor av det man assosierer med vanntette, støtsikre kameraer. Her er ingen klumpete gummibelagte hjørner eller tykke plastdeksler. Ingen vil kunne se på kameraet at det har disse egenskapene (hvis de ikke leser på etiketten på forsiden, som heldigvis kan tas av).

På grunn av disse egenskapene, er det ikke overraskende at dette kameraet kjennes solid– noe det også er, Her er ting skikkelig skrudd sammen, og alle knapper og brytere er faste og gir inntrykk av kvalitet. De utvendige skruene gi et litt røft utseende, som passer godt. Huset er i sin helhet i metall, og kontakter og batterirom er beskyttet av gode lokk, forsterket med gummipakninger. Et stativfeste i metall bekrefter også hele dette inntrykket.

Dette er kanskje det kompaktkameraet vi har testet som gir det mest solide inntrykket. Til tross for dette er altså kameraet ikke stort, og det føles heller ikke tungt. Det veier 150g uten batteri og minnekort, og 168g med.

På toppen av kameraet finner vi på/av-knappen og utløseren. Resten er på baksiden av kameraet. Der finner vi først og fremst en 6,3cm (2,5 tommer) stor LCD-skjerm, samt vanlige knapper som man trenger for å operere kameraet. Det har også blitt plass til høyttaler her. Den er plassert der du vanligvis har høyre tommel, noe som vi synes fungerer bra. Plassering og funksjon på knappene er som på de fleste andre kompaktkameraer, med zoom-knapper øverst og en fireveis-knapp lenger ned, samt enkelte andre knapper for menyer og annet. Generelt lite å si verken den ene eller andre veien. Dette fungerer bra.

På forsiden finner vi blits og mikrofon, og bak et solid metallokk sitter objektivet. Dette lokket trekkes automatisk til side når du slår på kameraer, og gir en svært god beskyttelse.

For å gjøre kameraet vanntett og mer kompakt, er objektivet inni kameraet, såkalt foldeobjektiv. Dette er omtrent den eneste måten å lage et kompakt vanntett kamera på, og er en løsning som mange etter hvert benytter seg av, også på mer konvensjonelle kameraer. Objektivet har 3x optisk zoom, tilsvarende 38-114mm. Det er med andre ord ikke noe vidvinkel å snakke om, og det er dessverre normalen for foldeobjektiver. Lysstyrken er også noe dårligere på disse enn på

tradisjonelle objektiver. På Mju 720 er den f/3,5-5,0.

Zoom-motoren har 10 trinn, og særlig fra det videste til nest videste, er det et stort steg. Vi kunne ønsket oss noen flere trinn her, men til gjengjeld går det veldig fort å zoome fra vidvinkel til tele.

en optiske kvaliteten skal vi se nærmere på på neste side. Men tidligere erfaring sier at foldeobjektiver ennå ikke er optisk på høyden med de vanlige. Det blir derfor spennende å se hvordan dette kameraet yter på det området

Dette er et typisk pek-og-klikk-kamera, og det er ikke spekket med funksjoner. Du har alle de vanlige tingene som makrofunksjon, video, selvutløser, ulike blitsfunksjoner, innstilling av ISO-verdi, hvitbalanse, lysmålesystem og så videre, men det er lite som skiller kameraer fra mengden. Det måtte i så fall være at kameraet har fire ulike motivprogrammer beregnet på undervannsfotografering.

Videofunksjonen er overraskende moderat. Du kan ta opp i 640 x 480 med kun 15 bilder pr. sekund og lyd i mono til minnekortet er fullt. De aller fleste kameraer i dag tilbyr 30 bilder pr. sekund, noe som gir langt jevnere bevegelser. Videofunksjonen ligger godt gjemt nederst på lista over motivprogrammer, og er ikke helt lett å finne. Du kan ikke zoome mens du filmer, men du kan filme under vann, og det kan være spennende.

Makrofunksjonen lar deg gå så nær som 5,5cm. Ved første forsøk, gikk vi vesentlig nærmere enn det, og kameraet indikerte at det klarte å fokusere, men det klarte det ikke, og bildet ble helt uskarpt, så vær klar over det ved makrofotografering. Minste utsnitt er 33 x 44mm.

Kameraet har ingen bildestabilisator, men det finnes en ”anti shake”-funksjon, som rett og slett øker ISO-verdien, for å unngå uskarpe bilder.

Den viktigste funksjonen er uansett at kameraet er vanntett og støtsikkert. Det gjør at det faller i en litt annen kategori enn de fleste andre kameraer, og det gjør det også vanskelig å vurdere funksjonaliteten. Vi vil hevde at de funksjonene kameraet mangler, mer enn veies opp av at det er vanntett, men det er naturligvis noe som kan diskuteres.

Skjermen er på 6,3cm (2,5 tommer), og består bare av 115 000 piksler. Det er tydelig å se når man bruker kameraet, for det er aldri mulig å se om bildet er skarpt før du evt. har tatt det, og zoomet inn, og selv da er det vanskelig. Hadde oppløsningen på skjermen vært høyere, hadde vi for eksempel sett at makrobildet, nevnt over, ikke var skarpt. Sammenlikner man med skjermer med høyere oppløsning, faller denne dessverre igjennom. Den fungerer bra både i svakt og sterkt lys – bedre enn mange andre, men det hadde vært en stor fordel om man kunne se mer detaljer på skjermen. Minst 200 000 piksler trenger man på en såpass stor skjerm.

Informasjonen på skjermen er også relativt mangelfull. Når det gjøres en endring i innstillingene, står det en kort stund hvilken ISO-verdi som er valgt, men den forsvinner fort. Det står også hvilken oppløsning og kvalitet for bildene som er valgt, og hvor mange bilder det er plass til. Det står om du lagrer bildene i internminne eller minnekort, og det er batteri-indikator, blits-indikator og fokus-indikator. Det er også merket, med et lite ikon, hvilket motivprogram du evt. har valgt, men med den lave oppløsningen på skjermen, er det ikke lett å se hva som faktisk er valgt. Mer informasjon er det ikke, og mer får du ikke. I motsetning til mange andre kameraer, så har du ikke muligheten til selv å velge hvor mye informasjon du ønsker på skjermen. Her er ingen informasjon om eksponeringsverdier, som kan hjelpe deg å unngå uskarpe bilder. Ingen hjelpelinjer for komposisjon, ikke noe histogram, og altså sjelden informasjon om ISO-verdi, som gjør at det er lett å glemme å stille tilbake etter å ha brukt en høy verdi, og dermed få dårligere bilder enn nødvendig.

Det er ingen optisk søker, og skjermen viser ikke 100% av bildet. Det siste er sjelden noe problem, annet enn når du skal ha et helt nøyaktig utsnitt, slik vi ofte skal når vi tester.

Se større bilde i produktguiden

Batteriet er en ganske liten sak. Det er et litium-ion-batteri på 3,7V og 740mAh. I følge CIPA-standarden, skal det holde til 180 bilder, som er relativt lite i dag, så vi anbefaler at du skaffer det et batteri til. Det er det samme batteriet som brukes i en del andre Mju-modeller, blant annet Mju 700. Det følger med lader, så du kan lade det ene batteriet mens du bruker det andre.

I forhold til kameraet synes vi batteriet er ganske lite, men siden dette kameraet er vanntett, er det bare å forvente at det er litt mindre plass internt, og at man dermed må inngå kompromisser som mindre batterier og annet.

Batterikapasitet - CIPA



Autofokushastigheten på kameraet er svært lav på vidvinkel. Vi målte den til ca ett sekund, og det er noe av det dårligste vi har sett de siste årene. Fokusen er stort sett presis, men vi erfarte altså på makro, at man kunne få falsk indikasjon på at fokus var oppnådd.

Autofokushastighet vidvinkel - sekunder



Hvis vi zoomet helt inn, og gjentok hastighetsmålingene, skjedde det noe svært uvanlig – fokushastigheten gikk opp. Tiden gikk ned til ca 0,7 sekunder, som er helt vanlig på tele. Dette er meget usedvanlig, da vi ennå ikke har sett dette på noe kamera tidligere. Vi gjentok målingene flere ganger for å forsikre oss mot eventuelle feil, men resultatene var konsistente.

Autofokus ~100mm - sekunder



I dårlig lys, klarer autofokusen seg bedre enn mange andre kameraer, og på vidvinkel kunne vi fokusere ned til 1 EV. Når vi zoomet inn, opplevde vi igjen noe av det samme som på hastighetsmålingen, nemlig at ytelsen gikk opp. Kameraet kunne fokusere ned til 0,9EV på tele! Vi kan ikke forklare hvorfor dette skjer, men bare konstaterer med glede at det faktisk er sånn.

I daglig bruk, fungerer kameraet helt greit, og selv om det ikke er det kjappeste på markedet, så er det hovedsakelig autofokushastigheten på vidvinkel vi er bekymret over. Men det er også andre ting vi ville sett bedre. Den viktigste er kanskje oppstartstiden, som er på hele 3,2 sekunder. Det er noe av det høyeste vi har målt på et lommekamera. På/av-knappen er også plassert på en måte som gjør at den er vanskelig å komme til før du ser hvor den er. Du kan altså ikke skru på kameraet mens det er på vei opp av lommen, og det gjør at det tar en god stund fra du bestemmer deg for å ta bildet, til du faktisk har muligheten til å gjøre det. Noe av denne lange tiden, skyldes også autofokushastigheten, som er beskrevet i avsnittet over. Vi måler oppstartstiden ved at det startes en stoppeklokke når kameraet skrur seg på, og så tar vi et bilde så fort det lar seg gjøre, og ser hva stoppeklokken på bildet viser. Siden det tar ett sekund å fokusere, vil det natuligvis ha vesentlig innvirkning på oppstartstiden.

Oppstartstid - sekunder



Utløserforsinkelsen uten bruk av blits er neglisjerbar. Dersom vi skrur på blitsen, tar det ca 0,3 sekunder før bildet blir tatt. Dette er et ikke unormalt resultat, men vi har sett mye bedre, og ønsker oss naturligvis det.

Utløserforsinkelse - med blits



Hvis vi ser hvor mange bilder vi rekker å ta på 10 sekunder (ikke i seriebildemodus), så stopper Mju 720 på 4. Det er svært langsomt, og har nok noe med autofokushastigheten å gjøre.

Antall bilder på 10 sekunder - uten blits



Skrur vi på blitsen, og gjør den samme øvelsen igjen, så klarer kameraet bare 3 bilder.

Antall bilder på 10 sekunder - med blits



La oss ta en kikk på hvor lang tid kameraet bruker på å kopiere data over til en datamaskin.

Overføringshastighet - MB/s



Overføringshastigheten er rett og slett for dårlig. Det er 2006, og på et kamera til ca. 3000 kroner, så gidder ikke Olympus spandere på seg en Hi-Speed USB 2.0 kontroller. Det gjør at overføringen går på svært moderate 0,74 MB/s. Med andre ord tar det ca 4 sekunder pr. bilde. Har du tatt 100 bilder, så tar det altså nesten 7 minutter å overføre til PC-en. Dette er heller ikke uvanlig, men vi begynner å bli litt lei av at produsentene skal spare 50 øre på å gi oss treg overføring. På billig-kameraene, så forstår vi det, for der skal de også posisjonere kameraet i forhold til dyrere modeller, men dette er helt klart ikke en billigmodell, og det burde vært mye høyere overføringshastighet.

Heldigvis er det ikke noe stort problem, du må bare kjøpe en kortleser som tar xD-kort, så har du full fart på overføringen.

Alt i alt, så skårer dette kameraet dårlig på hurtighet, og det er opp til den enkelte å vurdere hvor mye det har å si, men for et kamera som gir så godt førsteinntrykk som dette gjorde, så var det skuffende resultater av hurtighetstestene våre.

Hvis du kan leve med at kameraet ikke er spesielt raskt, og at skjermen har for lav oppløsning, så er det ikke så mange irritasjonsmomenter med Mju 720. Det har oversiktelige og gode menyer. De er delt i to. Den ene får du fram ved å trykke på OK/Func. Her finner du de mest brukte funksjonene som ISO-verdi, lysmåling, hvitbalanse og så videre. Så har du den vanlige menyen, som ligger under Menu-knappen. Her finner du alle de andre innstillingene. Det er litt det samme systemet som Fuji og Canon benytter. Vi synes det var

litt vanskelig først å finne, og senere å aktivere videofunksjonen, da den ligger som siste motivprogram. Det er unødvendig klønete.

Ellers ligger kameraet godt i hånden, og de mest brukte funksjonene finner du der du forventer, så selve betjeningen er ikke noe stort problem.

Vi testet kameraet under vann, og det var ikke helt lett å bruke skjermen gjennom en dykkermaske, så innstillinger du skal gjøre i menyene, anbefales at du gjør over vann.