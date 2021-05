Skuffende kjempebatteri fra Goal Zero

Yeti 1500X holder lovnadene, men med voldsom vekt og kjempepris.

Goal Zero Yeti 1500X er en stor strømbank som kan brukes til å drive et kjøleskap på en strømløs hytte, eller elverktøy innendørs der du ikke har fått strøm ennå. Du slipper avgassene fra et bensinaggregat, men på grunn av viftene slipper du ikke helt unna bråk når den belastes. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 15 Mai 2021 13:30

Strømstasjoner er i praksis enorme nødladere, eller «batteriaggregat» som kan brukes der du ikke ville brukt et vanlig bensindrevet aggregat. Disse er for eksempel trygge å bruke innendørs, om hytta du bygger ikke har innlagt strøm. Etterpå kan du for eksempel komplettere strømstasjonen din med et solcellepanel, om det er for kostbart eller vanskelig gjennomførbart å få strøm til nevnte hytte.

Da jeg testet EcoFlow Delta 1300 tidligere i år ble jeg imponert av allsidigheten til tingesten. Jeg oppfattet den som litt dyr og tung, men gitt de mange mulige bruksområdene som en temmelig rå dings. Nå har vi fått inn en strømstasjon som er enda tyngre og mye dyrere. Goal Zeros Yeti 1500X tikker inn på 21 kilo og med en prislapp på omtrent 24.000 kroner.

Er det verdt det å bruke så mye ekstra penger?

Det korte og enkle svaret er nei. Ikke bare er det ikke verdt det, men den svikter på vesentlige områder sammenliknet med EcoFlowen.

PS! Fordi vi nå har vært innom enda et produkt i det som for oss er en forholdsvis ny kategori, har vi nå også gitt EcoFlow Delta 1300 testkarakteren 8/10 .

5 Middelmådig Goal Zero Yeti 1500X annonse Sjekk prisen Yeti 1500X gjør det som står på esken, men den koster for mye og lader for tregt. Fordeler God kapasitet

Enkel og nyttig app

Bredt utvalg tilkoblingsmuligheter

Informativ skjerm

Kan kombineres med solcellepanel

Tåler tung belastning (2 kW)

Kraftige og gode løftehåndtak

Gummiføtter gjør at den ikke skader gulvet

Bygges enkelt (men dyrt) ut med ekstra batteripakker Ting å tenke på Kun én schuko-kontakt

Bruker lang tid på å lade opp

Bråker mye

Svært tungt (21 kg)

Leveres med stor ladeklump

Raskere lading koster dyrt i tillegg til allerede høy pris

Ingen lås på luken til oppbevaringsrommet

Ladetilkoblingene er skjult innunder et lokk, og her er det også plass til laderen som hører til stasjonen. Til tross for at stasjonen har store og solide håndtak, er det veldig irriterende at det ikke er noen form for låsing på lokket oppå, som fort dingler og slipper ut lader-floka som bor under når du frakter boksen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Skuffelse etter skuffelse

Det er i grunnen skuffelse etter skuffelse med Goal Zero sammenliknet med EcoFlow. Prisen er et kapittel i seg selv. Konkurrenten koster rundt 15.000 kroner, som jo er mange penger, men 9000 kroner ekstra må du ut med for Yeti 1500X, og det er veldig uklart hva den egentlig skal gjøre bedre. For her er manglene mange sammenliknet med den andre boksen.

På utgangssiden er Yetien utstyrt med et bredt utvalg forskjellige tilkoblinger. Akkurat som for EcoFlow finner vi USB-C PD-kontakter for rask lading av laptoper og mobiler, det er vanlige USB-kontakter, sigarettennerplugger og schuko for vanlig vekselstrømsutstyr.

Og sistnevnte er en viktig komponent, av den enkle årsak at de færreste kjøper nødlader til mobilen sin med 1,5 kilowattimers batteri og en vekt på 21 kilo. Disse stasjonene er åpenbart ment for tyngre bruk, og med kun én kontakt for vanlig vekselstrømsutstyr er den en del mindre allsidig enn EcoFlowen, som har fire. Her må du i tilfelle til med en strømpadde for å oppnå det samme.

I noen hytteopplegg, eller til husteltet når du har lempet kjøleboksen ut av bilen, kan det være aktuelt å bruke sigarettennerkontakten med 12-volts likestrøm. Tilkoblingsmessig er de to boksene like på denne fronten. Og hvis du ønsker det, finnes det ferdige solcellepakker som kan kobles opp med Goal Zeros Yeti-serie. Praktisk - men ikke billig.

En finfin skjerm gir deg full oversikt over statusen til batteriet. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Blytung og med ladekloss

Jeg tenkte i utgangspunktet at EcoFlow-stasjonen var tung og uhåndterlig, men den er en drøm sammenliknet med Yeti 1500X, som veier syv kilo mer, er vesentlig større og har en irriterende luke som ikke har noen form for lås oppå seg. Under luken bor enda en irritasjon.

En løs ladekloss hører nemlig til, og er forholdsvis stor og kronglete å ha med å gjøre i utgangspunktet. De gode minnene fra Ecoflowens vanlige, dumme, enkle strømkabel strømmer på, mens jeg irriterer meg litt over at det følger med en umistelig strømforsyning med Goal Zeroen. En som i tillegg er helt vanvittig treg.

En av EcoFlowens store fordeler var en tilnærmet full opplading på to timer. Goal Zeros medfølgende strømforsyning har ikke hastverk. Den fikser biffen på rundt 12–13 timer. Det er i rettferdighetens navn mulig å kjøpe en sterkere strømforsyning som kan lade Yeti 1500X på tre timer, men den koster rundt 2000 kroner ekstra.

Oppå de 9000 du allerede har betalt mer enn for EcoFlow, altså. Til denne prisen virker det som noe som burde vært inkludert.

EcoFlow Delta 1300 veier mye mindre, koster mye mindre og kan gjøre mye mer. Kapasiteten går ned fra 1,5 til 1,3 kilowattimer - men i praksis får du rett over kilowattimen ut av en full opplading fra begge. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Irriterende nykker

Denne strømstasjonen ble tatt inn før vårens store mobilrush gjorde seg gjeldende, og det betyr at den i praksis har vært en tåfanger (au!) på gulvet i gangen i ukevis. Ikke så nyttig i seg selv, foruten at jeg i en periode kunne konstatere at Yetien lader ut sine anseelige mengder strøm forholdsvis fort i standby-modus. Rundt et par uker med bare det blå lyset i displayet tok det før batteriet var flatt, og da begynte boksen å pipe med jevne - eller ujevne - mellomrom. Det tok en stund før jeg fant ut av hva som peip, for det var ikke tydelige indikasjoner på boksen om hva som var galt - skjermen hadde slukket.

Tilsvarende begynner indikatorlysene på boksen å blinke når den har stått tilkoblet strømnettet og vært fullt oppladet over en viss periode. Det er et skarpt og sterkt blått lys, og det gjør det irriterende å ha boksen tilkoblet veggen i nærheten av der mennesker oppholder seg. Goal Zero selv anbefaler i bruksanvisningen å la boksen være koblet til strømmen hele tiden så den alltid er klar.

En ganske diger lader er inkludert. Denne er på størrelsen med mange vanlige ladere for elsykkel, og den leverer nokså beskjedne 120 watt. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Starter og stopper tilførsel av strøm

Yeti 1500X er bittelitt sterkere enn EcoFlow Delta 1300. Som navnet antyder er det i utgangspunktet 1,5 kilowattimer kapasitet på batteriene i denne. Der Delta 1300 ladet ut litt over én kilowattime klarer Yeti 1500X såvidt over 1,2 kilowattimer. Da står imidlertid restkapasiteten på 5 prosent.

Jeg ladet stasjonen ut med en varmeovn og konstant trekk på rett i underkant av to kilowatt. På den positive siden virket ikke Yetien å ha problemer med å levere denne effekten fra toppet til nesten helt tomt batteri.

Men å bruke opp den siste restkapasiteten er muligens noe man må gjøre skånsomt og med andre ting enn vekselstrømapparater.

Da den kom til 5 prosent begynte Yetien å skru av og på strømkontakten i en tilsynelatende endeløs loop - enda godt det ikke satt fast en datamaskin eller noe annet som kunne ha tålt den oppførselen dårlig. Det er greit at strømstasjonen kutter strømmen når den er tom - om den ikke gjorde det hadde det vel vanket nobelpris på noen - men den burde forbli av, ikke gå av og på slik som på Goal Zeros dings.

Utover det leverer kontakten de to kilowattene i jevnt trekk som den skal. Den skal forøvrig også tåle opp til 3,5 kilowatt effekt i korte perioder, noe som er nyttig for maskiner med høy starteffekt, så som høytrykksspylere. Men da snakker vi også om en utladingstid på rundt en time - før boksen altså må lades opp igjen i mer enn 12 timer.

Denne kabelen tilfører strøm til den store Goal Zero-laderen. Med EcoFlow er alt du behøver en slik kabel - og slike brukes på alt fra TV-er til PC-er. Med andre ord kan du ofte være heldig og finne en slik kabel i andre enden når du forflytter strømstasjonen. Laderen som hører til Goal Zero, derimot, er det ikke sannsynlig at du snubler i noen plasser, så den er du helt nødt til å ta med deg. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ikke mulig å bruke som UPS

Ved heftig utlading bråker boksen også ganske mye. Det er to kraftige vifter i hver side av den, og de gjør seg meget godt kjent når det trekkes mye strøm. Men i akkurat denne sammenlikningen må de to boksene tåle noenlunde uavgjort - Delta 1300 også lager et greit leven når den har høy belastning - det gjelder forøvrig både når den lades og når den tømmes fort.

Goal Zeros batteri lager ikke like mye støy når den lader, men det skyldes antakeligvis at den lades med en brøkdel av effekten til alternativet fra EcoFlow.

Og denne brøkdelen er forøvrig et annet element her. Delta 1300 kan man både seriekoble og bruke som uavbrutt strømtilførsel (UPS). Med mindre jeg har oversett noe vesentlig i min skumming av instruksjonsboken er ikke det samme mulig med Yeti. Den kan brukes som strømkilde, men den har kun 120-watts lader inkludert, så alt som trekker strøm raskere enn det vil tømme boksen etter hvert. Den store, veldig «plastige» og lette laderen bør muligens ikke stå tilkoblet med maksimal belastning 24/7.

Det er et nokså greit utvalg av tilkoblingsmuligheter på Goal Zero Yeti 1500X, men de mest aktuelle kontaktene har den ikke flere av. Vanlig USB-A har den to av, men USB-C får du kun én av, og det samme gjelder den enkle schuko-kontakten. For EcoFlow Delta 1300 er det to USB-C-kontakter og fire schukoer som gjelder. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kapasiteten kan utvides

Det er antakeligvis mulig å lade én Yeti med en annen, men det står heller ikke nevnt i instruksjonsboken, og er neppe tilrådelig. Samtidig selges det moduler med ekstra batteri og sammenkoblingsutstyr hvis du trenger økt kapasitet. Da blir det fort et mer stasjonært opplegg, men samtidig er det vel også i stasjonære opplegg man er mest lagelige til å seriekoble batterier. Goal Zero har antakeligvis den mest aktuelle løsningen her, selv om den langt fra billig.

Ekstrabatteriene koster flere tusen kroner stykket, og delen som kobler dem sammen med «hovedenheten», selve Yetien, koster og et par tusen kroner i Goal Zeros amerikanske nettbutikk. Hva disse delene koster her til lands er jeg litt mer usikker på - tilgjengeligheten synes ikke spesielt god.

En enkel app gir oversikt over opplading og utlading, og du kan sette grenser for hvor fullt stasjonen skal lades, eller hvor dypt den kan tappes ut. Du kan også skru av og på de ulike utgangspanelene. Dette fungerte greit ved direkte tilkobling, men du kan også gå via skyen, dersom det allerede er wifi der stasjonen brukes. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fin app og stort økosystem

Kanskje vil du ha batteriet stående med solceller på hytta. Muligens har du et lettdrevet lite mobilmodem koblet til en av USB-portene, og strømstasjonen koblet med wifi til den. Da kan du sette opp Goal Zeros skytjeneste og følge med på stasjonens ladestatus via nettet. Eventuelt kan du sette opp stasjonen uten å gå via skytjenestene, som også er svært enkelt. Da kobler du direkte til stasjonen med mobilen din for å lese av informasjonen i mobilappen.

Du kan gjøre noen mindre endringer på innstillinger gjennom appen - for eksempel styre grenseverdiene for opplading og utlading før den stopper. Men utover det er appen mest nyttig som informasjonskilde, så du får sjekket ladestatus og når den er ferdig.

Dette er en egenskap EcoFlow Delta 1300 mangler, men den er neppe verdt mellomlegget opp til Goal Zeros tilsvarende dings.

Kjekt med Goal Zero er imidlertid at de tross alt har et økosystem rundt tingene sine. Hvis du vil kan du kjøpe full pakke med solceller og strømstasjoner fra selskapet, og alt passer sammen som Lego. Ulempen er at det er noen av de dyreste byggeklossene du kan kjøpe.

Gummiføtter gjør at Yeti 1500X står stødig der du setter den. Men ikke sett den et sted der den kan bli våt - produsenten advarer om at den ikke tåler fuktighet. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Den gjør jo det den skal, men ...

Goal Zero 1500X er et vanskelig produkt å vurdere. Produsenten lover ingenting den ikke ser ut til å holde - sånn noenlunde. Men den byr ikke på en eneste nevneverdig fordel over EcoFlows løsning, og den både koster og veier veldig mye mer. Den har tilsynelatende upolert oppførsel med tanke på kontaktene som skrur seg av og på, og den relativt raske utladingen av batteriene når den står i hvilemodus.

Og du mister veldig mye av fleksibiliteten EcoFlow kunne tilby ved at boksen i praksis kunne plugges inn i en hver situasjon og gi merverdi overalt. Den kan drive kaffetrakteren på hytta, og hjemme kan den være UPS for arbeids-PC-en din, så ikke det du sysler med forsvinner i et strømbrudd.

Lite av dette er aktuelt for Goal Zeros langt dyrere boks.

Selskapet har jobbet med fornybar energi og strømlagring i en god del år etter hvert, og er ett av de mer kjente navnene for akkurat dette. Det store økosystemet bærer jo også preg av å være en slags «strømstasjonenes Apple», men her koster det mye - og i løsvekt - med bare Yeti 1500X smaker det forholdsvis lite. Kan hende er dette et merke og et system som gir mer mening om du først setter sammen en større hyttepakke, siden den da må konkurrere mot andre produkter og løsninger - EcoFlow er tross alt ikke laget for større anlegg, slik Goal Zero kan være en del av.

Det er vanskelig å se for seg den situasjonen der Delta 1300 ikke vinner - det er faktisk vanskelig å se for seg en situasjon der det ikke er rått parti til den minst kjente aktøren.

