Test Apple MacBook Air 15

Storebroren vi har ventet på

MacBook Air 15 leverer.

Apple MacBook Air 15.

Anders Brattensborg Smedsrud 15. juni 2023, 17:48

MacBook Air er selve «melk og brød»-maskinen til Apple, om vi kan kalle saker til 15–20.000 kroner for det, da.

Det er bare de med mer litt mer spesielle behov som engang trenger å kikke på selskapets dyrere og stadig mer profforienterte bærbare. Med ett viktig unntak: Air har aldri vært å få i noe større enn 13-tommers innpakning.

Det har alltid vært litt ergerlig, men særlig etter at Apple nylig skrudde opp prisene for Pro-maskinene med større paneler kraftig, har det ikke lenger vært snakk om å kunne koste på seg disse bare for mer boltreplass.

Så det er på høy tid at vi fikk en mer voksen Air. En som gjør det litt lettere å stable flere vinduer mot hverandre, gir bedre oversikt og plass til appene, og som lar multimedieinnhold skinne litt ekstra.

Og det er først og fremst dette Apple får til med nye MacBook Air 15, en maskin som starter på 19.490 kroner.

Dette er nytt

Selv om 15-tommeren er 22 prosent dyrere enn 13-tommeren er det ikke all verden som er nytt med den ut over panelet. Maskinens hjerte består av den samme lynraske og responsive M2-systembrikken som kontrollerer 13-tommeren med stor autoritet. Hos 15-tommeren har den likevel et par ekstra grafikkjerner som kan gi litt ekstra fart til spill og 3D-apper. Vi kommer tilbake til hvordan den yter i Airs fortsatt vifteløse, men litt større kropp.

Noe helt nytt har det heldigvis blitt plass til, som et imponerende nytt lydsystem. Batteriet har dessuten blitt større, og laderen fått mulighet til å lade to dingser samtidig, som er hendig.

Et av Airs største salgsargument, ved siden av å være Apples billigste bærbare, har alltid vært den superslanke profilen og lave vekt. 15-tommeren veier 1,51 kg. Det er bare 270 gram mer enn 13-tommeren, men svært lite for formfaktoren. Likevel sier mange som får holde den at maskinen er overraskende tung.

Dette er ingen fjærlett sak du plukker opp med et par fingre og veiver rundt som 13-tommeren. Men heller enn bare vekten skyldes dette også størrelsen. 15-tommeren har blitt både lengre og bredere, så vekten kjennes på en annen måte når du griper den i den ene enden. Pakk den i en sekk eller bær den under armen, og du merker neppe forskjell. Dette er fortsatt en supernett sak å reise rundt med.

Særlig sammenlignet med 16-tommers MacBook Pro – på 2,15 kg – om den er noe du har kikket på.

Samme solide byggekvaliteten

Byggekvaliteten og designet bør være kjent for de fleste, og du som har brukt en MacBook tidligere finner ingen overraskelser her. Denne er solid skrudd sammen, med kropp av en blokk utfrest aluminium. Det at kantene er avrundet, som på de nye Pro-maskinene, hjelper med å myke opp inntrykket litt.

Noe av det vi liker best, men som også har kommet til mange påkostede Windows-bærbare nå, er hvordan skjermhengselen åpner seg så lett med bare en finger og smekker elegant igjen med en lyd som gir assosiasjoner til en solid tyskprodusert bildør.

At skjermen tennes og maskinen er klar fra dvale lenge før du rekker å åpne lokket er en liten detalj, men en vi også liker godt.

Sære utganger

Selv om Air har blitt større får du ikke flere utganger enn på 13-tommeren. Det vil for de fleste være uproblematisk. Men dette kan også være det som gjør at du ender opp med en annen maskin.

Du finner ingen USB-A-port. Ingen minnekortleser. Og kanskje kjedeligst for mange: selv om Air har to Thunderbolt-porter med USB-C-kontakt, kan den bare drive én ekstern skjerm. Kun Apples proffmaskiner, med andre systembrikker, kan drive flere.

For dem som ikke trenger å bruke mange skjermer, og eventuelt tåler synet av et adapter for tilkobling av diverse utstyr, er likevel Air grei nok på dette området. Og den har jo én ting få Windows-bærbare har, nemlig MagSafe-kontakten som holder ladekabelen på plass med en magnet. Genialt for å ikke rive med seg maskinen om du snubler i ledningen.

Fantastisk skjerm

Den nye skjermen, med 15,3 tommers panel og en litt høyere oppløsning, er et skikkelig høydepunkt. Vi skal ikke påstå at Windows-bærbare til samme pris ikke kan konkurrere med den på mange enkeltområder, men når det kommer til totalinntrykk er denne veldig ...komplett.

Skjermen er skarp og byr på fantastisk levende og mettede farger.

Høy lysstyrke på 485 nits, flotte og mettede farger med høy dynamikk og presis hvitbalanse sikrer at selv nyhetsnettsider ser ut som en fest. Med mindre du har en splitter ny TV-toppmodell kan vi garantere at YouTube-videoer og serier ser best ut her.

De som jobber med bildebehandling til daglig vil nok ønske seg Pro-maskinen for større allsidighet og tilkoblinger, men for hobbyfotografer, videobloggere står det aldri på skjermpresisjonen.

Med den økte panelstørrelsen – omtrent 25 prosent større enn 13-tommeren! – anbefaler vi at du endrer skaleringen i valgpanelet fra «standard» til «mer plass». Da kan du ha flere elementer på skjermen samtidig, uten at ting blir for lite. Grepet gjør 15-tommeren til en bedre multitasker enn 13-tommeren, der den samme justeringen var problematisk for andre enn dem med supersyn.

Her bruker vi standardskalering. Med «mer plass» valgt blir det plass til enda mer informasjon på skjermen, samtidig som lesbarheten bevares.

For undertegnede har det for øvrig vært fint å bruke TrueTone-funksjonen under tekstproduksjon, «YouTubing» og nettsurfing, og så slått av denne for mer fargekritisk bilderedigering. TrueTone tilpasser hvitbalansen til omgivelseslyset og gjør skjermen mer behagelig å se på. Dette er noe du bare finner på Mac.

Panelet støtter bare 60 oppdateringer i sekundet, der Pro-maskinene og stadig flere Windows-bærbare takler det dobbelte, slik at bevegelser og grafikk ser enda jevnere ut. Med mindre du er vant til en 120 Hz-skjerm, eller skal spille mye raske spill, synes vi ikke dette er noe å henge seg veldig opp i. Selv om vi regner med at også Air kommer dit en dag.

Samme gode interaksjonen

Pekeplaten er litt større enn på 13-tommeren, og stadig suveren når det kommer til presisjon, jevnhet og sveipesnarveier som er bygget inn i MacOS. I enkelte tilfeller foretrekker vi faktisk denne fremfor en ekstern mus. Tastaturet er det samme som på 13-tommeren og Pro-maskinen. Det er veldig behagelig og lager lite lyd.

I på-knappen finner du en fingersensor for rask pålogging, men denne fungerer dessverre bare når du vekker maskinen fra dvale. Fra kaldstart må du stadig inn med passord.

Vi aner ikke hvorfor ikke Apple gir MacBookene sine Face ID, eller ansiktspålogging, men det vi kan si er at påloggingsopplevelsen både på maskinen og nettsteder er bedre på Windows-bærbare med det som der kalles Windows Hello.

Tastaturet og pekeplaten leverer, som alltid.

Best på sprint

Som lillebroren er denne helt stille ettersom den ikke har noen vifte. Vi elsker det. Og for alle normale oppgaver er Air lynrask.

Mangelen av vifte har likevel en bakside. Når maskinen jobber med noe skikkelig tungt, som spill og 3D, eller videoredigering, blir den skikkelig varm etter 10–15 minutter. Da senker M2-brikken farten.

Hvor mye kommer an på bruken. Prosessordelen mister bare i overkant av 5 prosent ytelse. Det har vi tatt høyde for i grafene våre under. Grafikkdelen faller på sin side betraktelig.

Air kan drive en del tunge spill, men setter ned ytelsen merkbart etter 10–15 minutter. Lette spill fra Apple Arcade takler den godt.

For å illustrere dette målte vi først 50 FPS i spillet Shadow of the Tomb Raider på laveste innstillinger ved Full HD-oppløsning. Men ettersom dette er et krevende spill – der målingen tar en stund – varmes systembrikken opp. Da vi gjentok målingen like etterpå fikk systembrikken hetetokter og ga oss bare 41 FPS. Ytelsen hadde altså falt med 20 prosent etter 10 minutters tung jobbing.

Også 13-tommers Air senker ytelsen når den blir varm, men vi hadde håpet 15-tommerens større kropp, med bedre plass til passiv kjøling, ville gi den en fordel.

Air er altså ikke noe å satse på for deg som vil spille krevende titler, selv om den mestrer mer lettdrevne spill som du finner i Apple Arcade eller App Store.

For de fleste vil denne «throttlingen» av ytelsen sjelden inntreffe, og for alle vanlige oppgaver, inkludert tunge oppgaver som ikke varer så lenge, skjærer M2-brikken gjennom dem som varm kniv i smør.

Super møtemaskin og underholder

Til nettmøter er Air et supert valg. Kameraet har relativt høy oppløsning (Full HD), og slipper inn mye lys. Spesielt imponerer dynamikken. Bare legg merke til hvor utbrent vinduet blir for de beste konkurrentene fra HP og Lenovo, mens Airs kamera fanger opp den grønne skogen utenfor.

Mikrofonlyden er helt der oppe med de beste, og vi tør påstå at du kan spille inn en podkast med den uten at folk ville reagert negativt.

Med et nytt lydsystem med seks elementer, hvorav to er dedikerte basselementer, overgår dette alt vi har hørt fra like slanke bærbare. Lyden er fyldig, dynamisk og naturlig, og mens den egner seg aller best til podkaster og serier havner ikke musikk og film langt bak.

Samme gode batteritiden

Med større kropp har Air 15 fått på plass et større batteri. På en side leverer det veldig bra, der du kan regne med å bruke maskinen en normal arbeidsdag uten påfyll. Batteriet er også gjerrig mens det ligger i dvale, så Air lader seg ikke ut mens den ligger i sekken. På den andre siden har batteriet bare vokst nok til å drifte de ekstra pikslene i panelet, så du får ikke bedre batteritid her enn hos 13-tommeren. Kjedelig, men trolig valgt for å holde vekten nede.

Konklusjon

MacBook Air 15.

Den større MacBook Air er akkurat det mange har ønsket seg i årevis. En Mac som takler alle vanlige oppgaver uten å mukke, kan tas med over alt og tilbyr den samme gode byggekvaliteten og brukervennligheten som de dyrere proff-Macene. Med den større skjermen deres, men uten det ekstreme prispåslaget.

Med en skjerm som er omtrent 25 prosent større er det mye lettere å holde oversikt over apper og vinduer her enn på 13-tommeren, og film og underholdning gjør enda større inntrykk.

Nye Air 15 er en super maskin for deg som stiller strenge krav til basisfunksjoner, men ikke trenger all verdens ulike tilkoblingsporter eller at maskinen klarer å løpe maraton i de ekstra tunge appene.

Spillytelsen skuffer litt, og vi skulle kanskje sett at Apple droppet de to ekstra grafikkjernene sammenlignet med grunnmodellen av 13-tommeren og heller ga denne maskinen mer minne.

Vi tror ikke de åtte gigabytene blir noe stort problem for de fleste vanlige Air-brukere, men skal du spandere på deg én oppgradering: legg dem der og ikke på ekstra diskplass som du heller kan utvide eksternt. Da står du enda friere til å ha titalls nettleserfaner og apper oppe samtidig i fremtiden.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Apple MacBook Air 15" M2 (2023) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 19490 hos Power Sjekk nå 19490 hos Elkjøp Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Endelig en fornuftig MacBook med stor skjerm. Fordeler + Råkjapp prosessor

+ Fantastisk skjerm

+ Superbehagelig og støysvakt tastatur

+ Stor, jevn og herlig presis pekeplate

+ Heldags batteritid

+ Høy byggekvalitet og stilig design

+ Klasseledende lyd i mikrofon og høyttalere

+ Veldig slank og lett

+ Magnetisk lader

+ Godt kamera Ting å tenke på — Lite minne og lagringsplass

— Maks én ekstern skjerm

— Ingen ansiktspålogging

— Mister ytelse ved langvarlig tung last

— Dyr

— (Som alltid) få porter

15. juni 2023, 17:48