Vi har testet fremtidens barnevogn, og vi liker det

Cybex E-Priam er markedets eneste elektriske barnevogn.

Det er lite ved første øyekast som skulle tilsi at dette er en elektrisk barnevogn. Niklas Plikk, Tek.no

Niklas Plikk 16 Aug 2020 06:00

Denne testen ble først publisert i august 2020. Den republiseres nå til glede for nye lesere.

Det er ikke mange personlige transportmiddel som ikke har blitt elektriske ennå. Elsyklene har gått fra å være en nesten ukjent nisje til å bli noe «alle» vil ha, og hver eneste storby ser ut til å flomme over av elektriske sparkesykler. Vi kjøper flere elbiler enn noen gang tidligere, og om ikke mange år blir det meste av kollektivtrafikken vår også elektrisk. Til og med rulleskøytene har blitt elektrifisert .

Så da var det vel bare et tidsspørsmål før også barnevognene våre skulle bli elektriske. Man kan jo ikke gå rundt og dytte på barna våre uten litt elektrisk assistanse?

Foreløpig er markedet for elektriske barnevogner i sin spede begynnelse, og ledet an av to vidt forskjellige aktører. Eller egentlig bare én. Vi har den tysk-kinesiske produsenten Cybex, som anses som en relativt ny og fersk aktør på markedet, og den svenske, tradisjonsrike Emmaljunga, som har laget barnevogner helt siden 1925.

Cybex har allerede lansert sin elektriske barnevogn, E-Priam, mens Emmaljungas NXT90e fortsatt er under utvikling. Den skulle ha kommet i sommer, men blitt utsatt på grunn av den pågående pandemien.

Så det som skulle bli en duell mellom de to eneste elektriske barnevognene på markedet, har blitt til en test av den eneste elektriske barnevognen som finnes. Så fort vi får klørne våre i Emmaljungas elektriske konkurrent skal den også i ilden, men fram til da er det Cybex som er enerådende på både markedet og testbenken vår.

Ruller bra selv når motoren er av

Motoren slår inn helt sømløst når du møter motstand

Enkel å slå sammen, selv med én hånd

Solid batteritid

God støtdemping

Motorbremsen fungerer godt i nedoverbakker Ting å tenke på Ikke mulig å justere motorkraft

Litt klønete å lade

Skrur ikke automatisk av batteriet

Pris

– Er denne elektrisk?

Sensorene som kjenner om du trenger bremsing eller akselerasjon er skjult bak håndtaket i skinn. Niklas Plikk, Tek.no

Cybex E-Priam ser ut som en barnevogn, og en ganske lekker sådan. Designet er nesten identisk med selskapets godt etablerte Priam-modell, med et par små justeringer.

Testeksemplaret vårt kommer i fargen selskapet tydeligvis er stoltest av, trolig fordi den skiller seg ut fra mange av konkurrentene, nemlig «Rose Gold». Altså rosafargen som Apple introduserte i 2016 med iPhone 6S , men som nå er å finne på alt mulig rart. Vi synes dog Cybex’ variant av fargen er hakket mørkere enn Apples, og dermed også mindre rosa, selv i sollys.

Når det er sagt, så rosa er den ikke. Det er bare deler av chassiset som er farget, mens det aller meste er enten i matt svart plast, eller håndtakene som er dekket av brunt skinn. Med mindre du ser virkelig nøye etter ser det hele ut som en lekker, high-end barnevogn, og ikke markedets eneste elektriske barnevogn.

Her er all elektronikken. Motorene, batteriet og start/stopp-knappen. Niklas Plikk, Tek.no

Det er først når du titter ned på senterstangen mellom de to bakhjulene at du forstår hvorfor den heter E-Priam, for det er her teknologien ligger skjult. På innsiden av venstre hjul sitter en blå av/på-knapp man kan aktivere med foten, mens selve motoren ligger skjult ved hvert hjul. Batteriet er avlangt og festes på innsiden av senterstangen, og kan lades enten rett på barnevognen, eller fjernes og lades separat.

E-varianten veier et par kilogram mer enn vanlige Priam på grunn av motorene og batteriet, og siden batteriet endrer formen på senterstangen gjør det også at selskapets skateboard-aktige tilbehør man kan kjøpe ikke passer.

Resten av vognen er tilsynelatende identisk med Cybex’ vanlige modell, inkludert det lille bagasjerommet på undersiden. Det er ikke særlig stort og skal manualen bare tåle fem kilogram vekt. Under testperioden har vi imidlertid prøvd å fylle den med både handleposer og en stellebag full av både barnestæsj og PC og kamera, uten problemer.

Den litt u-tekniske biten tar vi mot slutten, la oss heller begynne med det helt unike.

Det kan ikke bare være oss som tror denne knappen skal trykkes på, ikke skyves? Niklas Plikk, Tek.no

Assisterer, men kjører ikke selv

Cybex E-Priam skrus på ved å dytte den lille på-knappen ved venstre bakhjul opp. Designet på knappen skriker etter å bli trykket inn, men det hele er altså en skyvebryter. De små indikatorlysene på senterstangen lyser opp, og viser hvor mye batteri som gjenstår. Man må holde vognen stille i cirka ett sekund før den er klar for å brukes etter man har skrudd på motoren, for at alt skal kalibreres. Vi opplevde én gang i begynnelsen testperioden at dette ikke fungerte og motoren gikk i en slags vranglås, men det var aldri et problem senere.

Oppoverbakke? Ingen problem! Niklas Plikk, Tek.no

Det er ingen form for styring av hastighet eller bremsing – alt oppdages automatisk via sensorene i håndtaket. Dytter du på vognen og den kjenner motstand – enten fordi du går i en oppoverbakke eller på ujevnt terreng – vil motoren aktiveres. Og vet du hva? Det fungerer faktisk overraskende bra.

Selv uten noen måte å regulere mengde assistanse eller motorkraft fikk vi stort sett alltid «nok» drakraft fra vognen. Enten det var i bratte oppoverbakker på asfaltert vei, til humpete skogsstier hvor det ellers ville vært et lite mareritt å dytte rundt på vognen. Vi har foreløpig fortsatt ikke funnet en oppoverbakke den ikke klarte å komme opp, men kanskje var ikke lasten tung nok ennå. Testbabyen var i vårt tilfelle på mellom fire og fem kilogram i testperioden, noe Cybex E-Priam klarte med glans.

Vognen skal klare å dra rundt på barn helt opptil 17 kilogram, som vil si rundt 4–5 år gammel. Det fordrer selvfølgelig at du bruker sittedelen, som er den samme som selges til Cybex’ andre vogner.

Sittedelen skal være tilpasset barn fra seks måneder og eldre, og kan brukes helt til barnet veier 17 kilogram. Det vil si i 4–5 år. Man kan også sette på bilsete på vognen med små adaptere. Det følger med adapter som passer Cybex-bilseter, mens andre bilseter krever andre adaptere. Niklas Plikk, Tek.no

For at motoren skal aktiveres forutsetter det at du har hendene plassert på det skinnbelagte håndtaket på vognen. Prøver du for eksempel å dytte vognen ved å holde hendene på siden, utenfor sensorene, vil vognen begynne å bremse. Litt uvant kanskje, men det ble en ganske enkel vanesak i løpet av de første turene.

E-Priam har for øvrig også en makshastighet på seks kilometer i timen. Går den fortere enn det vil motoren skru seg av, så hvis du har planer om å bruke den som joggevogn er det bare å skru av motoren. Selv uten motoren aktivert ruller den silkemykt, godt hjulet av fjæringen ved alle fire hjulene.

Alle fire hjul er støtdempet, og byr på en veldig myk og behagelig rulletur. Både for passasjer og dyttelakei. Niklas Plikk, Tek.no

Trygg bremsing

Men én ting er å få assistanse når man skal dytte en vogn opp bratte bakker. Det skulle vise seg at det var minst like nyttig å få hjelp i nedoverbakkene. Da bremser nemlig vognen automatisk, slik at du kan være trygg på at den ikke ruller i vei. Sensorene i håndtaket gjør at du ikke føler at du dytter vognen nedover, men heller at du enkelt kan holde vekten av vognen på fingertuppene uten at det blir slitsomt.

Bagasjerommet under er ikke veldig stort, men nok til en stappfull stellebag, eller et par handleposer. Problemet er at Cybex ikke anbefaler deg å putte mer enn totalt fem kilogram i den. Niklas Plikk, Tek.no

Vi tok en liten test for å se hva som skjer når man slipper vognen helt (definitivt ikke anbefalt), i tilfelle man skulle ha veldig uflaks. Det viser seg at selv uten at hendene er på håndtaket vil vognen raskt bremse ned nesten til komplett stopp. Dette er ikke en funksjonalitet Cybex reklamerer for, og de bedyrer i alle instruksjonsmanualer som følger med at man alltid bør ha på sikkerhetshåndledsbåndet når man er på tur i tilfelle noe skulle skje. Men vi gir dem likevel stjerne i margen for å ha en skjult sikkerhetsfunksjon.

Håndleddsstroppen anbefales å ha på hele tiden, til tross for at barnevognen bremser av seg selv. Niklas Plikk, Tek.no

Batteriet

Nøyaktig batteritid for Cybex’ avlange batteri er vanskelig å oppgi, ettersom det er helt avhengig av hvor man går, hvor mye motoren er nødt til å hjelpe, utendørstemperatur, bærevekt og så videre. Det forstår man også når Cybex oppgir det enorme spennet mellom 8 og 45 kilometer rekkevidde. I praksis vil det nok oppleves som «godt nok» for de fleste.

Lysindikatorene på senterstangen viser omtrent hvor mye batteri som er igjen. Når du vil lade kan du enten lade batteriet når det står i vognen med en ladekabel, eller separat med den samme kabelen. Siden kontakten er under, og bak, senterstangen, endte vi med å stort sett ta batteriet inn for å lade.

Et batteri med en kapasitet på 2600 mAh holder vognen gående i ... Ganske lang tid. Det er ganske klønete å lade det rett på vognen, men heldigvis er det enkelt å ta av og på. Niklas Plikk, Tek.no

Batteriet lader ganske tregt – seks timer fra tomt til fulladet – men i praksis var det aldri et problem. Skulle man gå tom for strøm fungerer vognen uansett utmerket på egen hånd.

Det vi derimot skulle ønske oss var at strømmen automatisk skrudde seg av når vognen ikke var i bruk, eller i hvert fall når den var foldet sammen. Flere ganger glemte vi å skru av strømmen da vi la vognen i bilen, gjerne over natten, bare for å bli møtt av et tomt batteri neste gang vi brukte vognen.

Alle de andre, analoge funksjonene

Det tok oss litt for lang tid før vi oppdaget at det var en liten solskjerm gjemt på innsiden av hetten. Niklas Plikk, Tek.no

Resten av barnevognen byr på fordeler og funksjoner vi aldri har skildret her på Tek før. Vi har heller ikke noe omfattende referansegrunnlag av barnevogner på Tek, men det får vi i hvert fall delvis løst når Emmaljungas konkurrent kommer på markedet.

Men selv uten referanser er det mulig å sette pris på en del funksjoner. Vi likte for eksempel at E-Priam kan slås helt sammen med én hånd, uten altfor mye akrobatikk. Man klemmer bare inn de to knappene på håndtakket og dytter stangen helt inn til man hører et lite klikk, og vognen kan foldes sammen. Selv med et barnesete i den ene hånden var det fortsatt mulig å folde vognen helt sammen, og bære den med seg dit man skal. Det ble hakket mer komplisert hvis man også skal løfte den inn i bilen uten å bruke den andre hånden, men det er nok for mye å be om.

Vognen er enkel å folde sammen, og blir ganske så liten, spesielt hvis man tar av hjulene. Dette gjør man med et enkelt trykk på en utløserknapp ved hvert hjul, og de klikker enkelt tilbake igjen. Niklas Plikk, Tek.no

Vi fikk også demonstrert at så fort barnet går over fra sengen til setet, kan man folde både vognen sammen, selv når setet fortsatt er på. Det gjør pakking inn i bilen enda et hakk enklere.

Vi fikk for øvrig plass med Cybex-barnevognen i bagasjerommet til en Model 3 uten problemer (og større biler, naturligvis). Brettet sammen er den cirka 95 x 60 x 40 centimeter, men kan gjøres hakket mindre hvis man tar av hjulene også.

Vi synes også det var fint med myggnettingvinduene man kan få frem på Cybex-sengen (de kaller det «Panorama View»), da det ga både litt behagelig gjennomlufting, i tillegg til at det gjorde det enklere å se barnet fra utsiden.

Konklusjon

Niklas Plikk, Tek.no

Cybex E-Priam er den første og foreløpig eneste elektriske barnevognen på markedet. Det vil trolig endre seg i løpet av året, men selv uten en eneste konkurrent å sammenligne den med, lar vi oss imponere av hva den får til.

For den gjør akkurat det den lover. Den elektriske motoren hjelper deg når du dytter barnevognen i oppoverbakker, og gir deg trygghet når du ruller den i nedoverbakker. Det er ikke en eneste innstilling å forholde seg til, bortsett fra en av/på-knapp, og et batteri du må lade i ny og ne. Det er både Cybex E-Priams største styrke og svakhet.

Selv om den elektriske barnevognen er god til å tilpasse motorkraften når man dytter den, ville nok mange likt å kunne stille inn hvor mye hjelp man får. Vi forestiller oss også at hvis det hadde vært en tilhørende app, kunne man kanskje hatt en slags motorlås til barnevognen for å forhindre tyveri. En app kunne også vært en løsning for å slå av strømmen til motoren når vognen er slått sammen.

Samtidig ville ting som dette komplisert produktet, og kanskje ikke vært like tilgjengelig for alle.

«Panorama»-vinduene var ganske kjekke. Niklas Plikk, Tek.no

Så til det store spørsmålet: Er det verdt å kjøpe en E-Priam over vanlige Priam? Svaret er: Tja, kanskje! Begge to er dyre, men mens vanlige Priam er priset omtrent som toppmodellene fra selskaper som Emmaljunga, Buggaboo og Stokke, er E-Priam enda et hakk opp.

Du må ut med omtrent 3000 kroner ekstra for den elektriske varianten, og verdien av motoren er avhengig av behovet ditt. Vi ble overrasket over at det ikke bare var assistansen i oppoverbakkene som overbeviste oss om at E-Priam var et fint produkt, men også bremsingen i nedoverbakkene.

Jo da, du går glipp av litt trening hvis du alltid går rundt med motoren aktivert, men med E-Priam har du i hvert fall valget.

PS: Karakter blir satt så fort vi får testet Emmaljunga NXT-90e, så vi har noe å sammenligne med.