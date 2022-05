Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Klymit Insulated Hammock V Red

Liggeunderlag med vinger

Perfekt for hengekøyer.

Få ting slår den deilige følelsen av å legge seg i hengekøyen, godt pakket inn i soveposen og klar for en god natts søvn.

...spol et par timer frem i tid, og en liten bevegelse, kombinert med for glatt materiale, har sendt liggeunderlaget halvveis ut av køyen, og humøret står til stryk.

«Men herrefred, hvorfor tar hun ikke bare med seg en underquilt?!», spør du kanskje. Fordi underquilten, som skal ligge utenpå køyen, ofte skaper en for tett kokong. Det er kjempedeilig på vinterstid, men ikke fullt så storartet resten av året.

Det må da finnes noe som både holder deg varm, og unngår at det blir for tett rundt køyen?

Med fare for å høres ut som en Libresse-reklame: Liggeunderlag med vinger! Klymits Insulated V har fire «vinger», eller vegger, som kommer i tillegg til det mer typiske V-formede underlaget, som Klymit er kjent for. Dette liggeunderlaget skal i teorien fungere på alle typer bananformede hengekøyer.

Med på tur sammen med underlaget var en dobbelthengekøye, en tarp, sovepose og en bergenser som ble overlykkelig over å få teste det hele i vind og regn.

Vi har hovedsaklig testet underlaget på langs, fremfor på tvers av hengekøyen (tross at vi har brukt en dobbel køye).

Klymit Insulated Hammock V Red Pris 1 490,- R-verdi 4,4 Størrelse innpakket 20 x 14 cm Vekt 1021 g Dimensjoner 198 x 119 x 6 cm Materiale 20D Polyester

Tydelig vindmotstand og ingen akrobatiske øvelser

Som en ekte bergenser sovnet undertegnede etter få minutter med regndråper på tarpen, og tildels kraftig vind. Selv om dette i seg selv kan virke fullstendig irrelevant for underlagets kvalitet, så sier det likevel en hel del.

Først og fremst forteller det oss at underlaget ikke forflytter seg, men ligger helt i ro. Og det er fint, for noen av oss praktiserer tilsynelatende akrobatiske ninja-øvelser i søvne.

En av grunnene til rolig underlag er et dobbelt parti med anti-skli, som er plassert både på undersiden og oversiden av nakkeområdet. Dette gjør at både soveposen din og køyen ligger mer i ro.

Men den største grunnen er likevel den spesielle formen. Den har fire vegger som rett og slett rammer inn kroppen din, og lar deg bevege deg mer fritt rundt i køyen - uten store manøvre fra underlaget.

Selv om litt vind bare er koselig, så kan litt kraftigere vind sørge for at du merker både kulden og bevegelsene mer, med det resultat at du ikke får sove ordentlig. Men fordi veggene, som nevnt, rammer kroppen inn, så merker du svært lite til vinden. Utover det som flyr over hodet ditt.

Perfekt for dem som vil høre vinden, men samtidig ligge i ly. Forøvrig hjelper det naturlig nok også med en tarp. Kombinasjonen har «god søvn»-garanti.

Lettpakket og enkel

Et liggeunderlag med vinger, ved siden av en pakke Libresse med vinger.

Liggeunderlaget er også svært lett og enkelt å ta med seg. Den har en vekt på rett over 1 kg, hvilket ikke er så verst med tanke på hvor mye stoff den faktisk rommer.

Pakkformen er heller ikke noen gigant, og holder seg på 20 x 14 centimeter. Det er med andre ord svært lite som må pakkes i sekken.

Ventilsystemet er (i kjent stil) som friluftsvarianten av USB-C versus Lightning. De ser nesten lik ut, men det er de jo aldri. Også Klymit sitt system krever en egen variant av pumpe, med mindre du har en egen overgang som fungerer. Eventuelt er sta og bruker litt mer tid, i så fall kan du med litt tålmodighet og bannskap få Exped sine pumper til å passe Klymits ventil (du må holde dem på plass, ventilen til Klymit er større enn Expeds).

Firesesongers underlag

Klymit Insulated V er et firesesongers liggeunderlag med en R-verdi på 4,4. Dette tilsier at den skal være godt nok isolert til å holde deg varm selv i vintervær.

Men akkurat dette kommer selvsagt også an på en hel rekke andre ting.

Voldsomme temperaturer er én ting, vind og vær er en annen, og den tredje - og viktigste - faktoren er ditt eget sovemønster. Er du en som fryser lett? Da kan det nok hende du vil trenge litt ekstra varme på vinteren. Vi opplever i alle fall at Insulated V nok er en god tresesongers, men at det kan bli litt knapt på de kaldeste nettene.

Nå er det riktignok umulig å si noe helt konkret om evnen til å holde på varmen på vinterstid, all den tid vi ikke har fått testet underlaget på vinteren. Men undertegnede opplever stadig vekk at tross vinterunderlag så kreves alltid litt ekstra «padding» på de områdene som fort blir kald - ullskjørt for å varme opp baken? Perfekt.

Eller, kanskje en underquilt i tillegg til Insulated V. For så behagelig er det faktisk å sove med dette underlaget.

Men det kan bli i dyreste laget for mange. Prislappen for gildet ligger mellom 1500 - 2500 kroner, avhengig av forhandlere. Hvis dette er en altfor stiv pris, er det mange gode tips og triks der ute til hvordan lage din egen vri, med et vesentlig rimeligere materiale. For eksempel Tursøstre, som viser hvordan de har laget sine egne liggeunderlag med vinger. Eller kanskje du vil lage din egen underquilt, i fall har Speider-Sport en oppskrift på det.

