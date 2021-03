Samsung byr på prima støydemping

Galaxy Buds Pro er svært gode, men krever store ører.

Finn Jarle Kvalheim 6 Mar 2021 06:00

Det har tatt sin tid. Samsung har laget ørepropper lenge, og vært blant de beste i sine prisklasser med alle Buds-modellene sine. Men først nå har de sluppet øreplugger med støydemping og tradisjonell formfaktor med gummipropper og kompakt ladedeksel.

Men pakken de slipper er uvanlig komplett. At lyd og demping er innafor er ikke mer enn du kan forvente til rundt 2500 kroner. Prikken over i-en er all ekstrafunksjonaliteten Samsung har bygget inn. Funksjoner som knapt noen konkurrent kan matche.

Praktisk pakke

Det kompakte ladeetuiet er omtrent 5x5 centimeter stort, og 2,8 centimeter høyt. Det får plass overalt, men er høyt nok til å lage en liten bul i bukselomma. Den lades trådløst eller med USB-C og har batteri stort nok til å lade pluggene fullt opp 7–8 ganger.

Lokket er fjærbelastet og holdes lukket av magneter. Dermed lukker det seg med et tilfredsstillende, dempet klapp. En litt artig ting er at proppene lader uansett hvilket søkk i etuiet du legger dem i, men de har hver sin plass, og kun når de ligger riktig får du lukket lokket.

Det kan bety at du har en innebygget nødløsning hvis noe senere går galt og kun en av ladeplassene virker, men det betyr også at det er fort gjort å legge proppene på feil plass, hvis du som meg først tar dem ut av øret og samler dem i en håndflate før du fisker opp etuiet.

Annerledes passform enn før

Galaxy Buds har alltid vært enten interessante eller det man kan kalle «enkle valg». Med det mener jeg at de har tilbudt spennende funksjoner og utradisjonelle passformer tidlig, og til dels vært enkle valg fordi de har vært solide produkter uten store nedsider.

Buds Pro endrer ikke så mye på det. Spesielt funksjonslisten er kjempelang her. Men de blir et hakket mindre enkelt valg enn sine forgjengere.

Grunnen er at selve øreproppene og pinnen som leder lyden inn i øret er større enn tidligere. Den er formet som en oval med rundt seks millimeters diameter på det bredeste og rundt fire millimeters diameter på det smaleste. Det gjør selve lydtuten litt kvapsete for mine ører, og jeg sliter langt mer med å få disse til å sitte fast i ørene enn noen av de tidligere Buds-versjonene.

Pass opp hvis du har trange ører

Med trange øreganger hjelper det kontraintuitivt nok ofte å bruke større gummiforsatser, siden de kan tilpasse seg øregangen rett utenfor bedre - spesielt om proppene uansett sikres mot baksiden av øremuslingen. Men hverken midtre, største eller minste løsning hjalp meg med disse. De gangene jeg får dem til å sitte godt blir de værende - men etter en drøy time blir de ubehagelige og øregangen begynner å klø.

Jeg har øreganger som kan være vanskelige å få propper til å sitte i - og mange propper er så vanskelige at de ikke sitter i det hele tatt. Men tidligere Buds-modeller har sittet helt ålreit på plass. Hvis din erfaring er lik kan det altså være lurt å se om du får prøvd proppene før kjøp, eller å gå for noe med sikrere passform for vanskelige ører. Eksempler der kan være Bose QuietComfort - som er store, men festes med digre vinger bak i øremuslingen og spiller inn mot øregangen uten å være trykket inn i den.

Et hav av funksjoner

Det er ikke alltid en app til tilbehøret tilfører så mye annet enn kompleksitet. Men med Samsung er dette løst forbilledlig - for dette er en app der man får lyst til å møysommelig gå gjennom alle innstillingene.

Etter et liv som frisyreutfordret har jeg visst pådratt meg en avhengighet til luer. Derfor er er min viktigste knapp i Galaxy Wear-appen den som skrur av touch på selve proppene. En fuktig spasertur i duskregnet vil få mange andre propper til å gå totalt bananas. Og bedre blir det ikke hvis de har så mange berøringsfunksjoner som Buds Pro har. Det er fint å kunne skru dette helt av, så den ikke helt tørre lua fint kan trekkes nedover ørene selv om proppene stikker litt ut.

En megasterk omgivelsesmodus som lar deg høre ekornet nedi gata utveksle hemmeligheter om nøtter med russiske bevere er også spennende. Den kan skru seg på automatisk hvis du snakker, eller holder hånden over en av proppene. Den kommer også ganske nærme å kunne fungere som høreapparat.

Automatisk tilkobling

Proppene byr seg frem for det som måtte være av Bluetooth-dingser i nærheten hvis de ikke finner siste tilkobling når du åpner lokket. Det gjør at både Android-telefoner og Windows-PC-er vil spørre automatisk om du vil koble til. Lett som en plett.

En liten irritasjon er at innstillingene du satte opp på mobilen ikke alltid blir med mellom enhetene, slik at deaktiverte berøringskontroller kan aktivere seg igjen når du kobler til en PC, for eksempel. Da har du heller ikke en lett tilgjengelig app til å justere på disse tingene.

Flott lyd

Det er to drivere inni disse proppene. Det merkes både på lydkvalitet, basstrykk og støydemping.

Proppene spiller noe midt mellom engasjerende og nøytralt. Dette er ikke proppene som gir meg umiddelbar lyst trampe grop i gulvet. Men de er ikke kjedelige heller. Jeg henfaller lett til gamle Sony WF-1000XM3 på proppefronten, og de er nesten umulige å ikke «adlyde» når musikken drar på. Buds Pro er bittelitt mer tilbakeholdne - men med sterkere bassfundament.

Sterkere det meste, egentlig.

Stein Jarle mener Det er vanskelig å kritisere Samsung for så veldig mye med lydgjengivelsen i Galaxy Buds Pro. De er luftige og svært velbalanserte, med en pen og veloppløst diskant og et ganske ålreit bassfundament. Jeg ville likevel sannsynligvis snudd og sagt nei takk etter å ha lyttet på disse i ti minutter. I mine ører låter det pent, men ganske kjedelig og uengasjerende. Jeg tar meg i å savne lyttegleden fra mange av de andre parene med ørepropper jeg har testet, og da hjelper det ikke at Samsung treffer på mange andre områder. For min del skal lyd være gøy, ikke bare funksjonell, og jeg synes Galaxy Buds Pro faller ned på feil side - selv om lyden objektivt sett er god. Det hjelper heller ikke at passformen er såpass utfordrende. Jeg har ører som vanligvis ikke har spesielt store problemer med å få ørepropper til å passe, og disse føles ikke som om de sitter godt på plass uansett hvilket par med gummiputer jeg velger. God støydemping og fine funksjoner, men det er såpass mange gode alternativer at jeg hadde sagt pass til disse. Stein Jarle Olsen, testansvarlig Tek.no

Diskanten er presis uten å noen gang være i nærheten av skjærende. Bassen holder seg naturlig i bakgrunnen for mellomtone og diskant, men den er kledelig kompromissløs. På et basstungt spor som «Sun Sale» av MEMBA føles det litt som å kjenne den i magen, selv om ingenting utenfor øregangene faktisk flagrer. Det samme gjelder med ISÁKs «Starting a Fire».

Mer vokalorientert musikk som Chelsea Wolfe og Hazel English låter også flott. Likeså Cassandra Jenkins og Aimee Mann, om du trekker i den retningen, med pent fokus på stemmen uten at bakgrunnen blir for forstyrrende eller trekker ned kvaliteten. Det låter luftig og pent, som man forventer fra et godt par høyttalere eller fullstørrelse hodetelefoner.

Buds Pro erstatter (naturligvis) ikke hjemmeriggen, som består av DAC fra Cambridge Audio, separat hodetelefonforsterker og Sennheiser HD800-klokker. Men også når jazz skal gå på leverer Buds Pro varene. Egne favoritter som Avishai Cohen og Jacob Karlzon låter bra. En del av de artige arrangementene til Brad Mehldau skinner.

Lyden er rett og slett god på det meste. Det eneste jeg ikke har utsatt proppene for i testperioden er opera, men jeg mistenker at de er gode på det også. Så god at jeg utstår at ørene klør litt på grunn av ikke superoptimal passform.

Meget god støydemping

Fra før er jeg vant til å betrakte støydemping nesten mest som en «bonusfunksjon» på propper. Sonys nevnte WF-1000XM3 er gode på det, men langt de fleste er forholdsvis dårlige og lener seg tungt på mekanisk blokkering.

Men Samsungs Buds Pro trekker det hele langt forbi der Sonys aldrende propper stopper. Kollega Stein Jarle Olsen testet dem mot AirPods Pro, Jabra Elite 85h og Sennheiser Momentum TW2 på simulert flystøy fra Youtube, siden det er det nærmeste vi kommer i disse dager. Da var Buds Pro nest best, sammen med Jabra-proppene, på støyfjerning. I akkurat denne disiplinen var Sennheisers propper svakest.

Hvit flystøy med dype toner og høyt volum dempes effektivt ned til nær uhørbart i Budsene, mens støyen er tydelig til stede i Sonyene. Dermed skal det lavere musikkvolum til for å maskere vekk det siste med Buds Pro. De er likevel litt svakere på de høye frekvensene enn Jabra-proppene og ikke minst AirPods Pro, som fortsatt er det beste alternativet for støydemping i propper.

Du kan forresten be dem om å slippe gjennom stemmer i høyere grad, eller skru på passthrough mode for samtaler når du snakker selv.

I samtaler gjør Buds Pro det noenlunde bra. Vindstøy høres svakt gjennom proppene til samtalepartneren, mens trafikkstøy også kommer med. Det kan bli litt slitsomt om det bråker veldig mye, men det er mulig å føre en samtale med dem selv i kaotiske omgivelser. Vi konkluderer med at Buds Pro er blant de bedre proppene på markedet i denne disiplinen.

Et irritasjonsmoment med Buds Pro-proppene er at Samsung fortsatt ikke har lagt til støtte for dem i Galaxy Buds-appen på iOS. Dermed er de ikke fullt ut støttet for iPhone-brukere, slik forgjengerne Galaxy Buds Live og Galaxy Buds+ var.

Supre propper, for deg med «enkle» ører

Med Galaxy Buds Pro har Samsung begått et godt par ørepropper. Det er tatt gode, solide valg i alt fra den kompakte, fine utformingen til lydprofilen - som du selvsagt også kan endre i den rikholdige, men ikke unødvendig overlessede, appen som følger med.

Men de støttes ikke av iPhone. Med sine mange funksjoner er appen obligatorisk, og den finnes ikke til iOS. Begge som testet proppene i redaksjonen hadde store problemer med å få dem til å sitte skikkelig, og det finnes mer engasjerende propper der ute.

Samtidig har de en pris som legger seg en rund tusing under mange av Buds Pros naturlige predatorer, så som Sennheiser Momentum True Wireless 2. Med doble drivere og masse lyd spesielt på mer engasjerende produksjoner er dette absolutt et ålreit valg om ørene dine passer. Men utformingen inn mot øregangen er altså ikke som på tidligere Galaxy Buds-modeller.

Om øregangene dine er romslige og gode, og du sjelden møter ørepropper som byr på problemer, er det lurt å vurdere Galaxy Buds Pro. Pris, lyd, støydemping, funksjoner ... alt er helt riktig. Så lenge du ikke bruker iPhone.