Imponerende støydemping fra Bose

Lyden deler oss litt i to.

Bose brukte lang tid på å få sine nye støydempingspropper på markedet. Nå er de her. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 25 Okt 2020 12:00

Boses nye støydempingspropper ble varslet allerede i fjor sommer , men det har altså tatt godt over et år å få dem klar for markedet.

Bose valgte - med rette - å beholde QuietComfort-navnet som etter hvert er blitt et ganske sterkt varemerke, i stedet for å fortsette med det planlagte «Noise Cancelling Earbuds 700»-navnet de først lanserte.

Ikke ekte kanalplugger

Boses tidligere forsøk på helt trådløse propper har vært gode, men selve proppene har vært veldig store og ikke akkurat vært diskré i øret. Det har strengt tatt ikke endret seg med QC Earbuds - de er fortsatt blant de største proppene på markedet, og soapstone-fargen på testeksemplaret vårt gjør dem heller ikke akkurat mindre «flashy». Fargen er nesten litt perlemoraktig, og i og for seg relativt pen, men vi mistenker kanskje at de fleste som vurderer Bose-propper likevel vil velge den litt tryggere sorte.

Proppene er ellers av typen som bare delvis går inn i øregangen, slik vi også tidligere har sett fra Bose. Det stiller større krav til selve støydempingen, ettersom den ikke får like mye passiv hjelp som den gjør for eksempel hos Sony eller Apple. Proppene holdes fast av myke vinger som festes i viken over øregangen. Dette er en løsning vi liker, og Boses såkalte StayHear-vinger er mykere og mer behagelige enn på de fleste andre merker.

Vi kan som vanlig ikke understreke tydeligere hvor viktig det er å teste ut alle de tre størrelsene som følger med - å finne den optimale passformen er ekstra viktig når proppene ikke går helt inn i ørekanalen - både for lyd og ikke minst for støydempingens del. Et lite minus er kanskje at vinger og tupper ikke er separate - om du for eksempel har en smal åpning til øret, men trenger store vinger blir du nødt til å gjøre et kompromiss på ett av områdene.

Vi må også nevne etuiet til Bose, som er ganske massivt. Vi vil anslå at det er på omtrent fire ganger volumet til et vanlig AirPods-etui, men samtidig er det ikke voldsomt mye større enn etuiet til Sonys WF-SP800N , som vi testet nylig. Bose har som en av veldig få produsenter valgt å legge til en knapp for å åpne etuiet i stedet for en magnet. Det gjør det kanskje hakket vanskeligere å åpne, men det gjør samtidig at risikoen for at etuiet slites opp i sekken er lavere, for eksempel.

Vi liker også de fem tydelige diodene i front som forteller om batteristatus, og vi liker også at Bose opplyser om både gjenværende batteri og navnet på den tilkoblede enheten hver gang du tar på deg proppene. At ikke flere andre tar etter her er nesten underlig. Trådløs lading får du for øvrig også, og proppene har IPX4-sertifisering, så du kan bruke dem i regn eller til trening uten at de tar skade av det. En egen sensor merker om du tar proppene ut av ørene, og både det å pause musikken og starte den igjen når du setter proppene inn igjen fungerer godt.

Etuiet er lukket med en knapp. Diodene i front er kjekke å ha for kjapt å sjekke batteristatus. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Hva så med støydempingen?

En gang var det slik at om du skulle ha aktiv støydemping, så gikk du til Bose. De siste årene har imidlertid Sony tatt over den tronen, med stadig bedre versjoner av sin 1000X-serie, og Bose har ikke vært helt i stand til å svare. På ørepropper har det imidlertid ikke vært like krystallklart - Sonys WF-1000XM3 har god, men ikke fantastisk støydemping, og de har nærmest blitt overskygget av Apples AirPods Pro. Det er dermed en potensielt ledig plass på toppen for Bose her.

Vi har av åpenbare årsaker ikke hatt anledning til å teste QC Earbuds på fly, slik vi gjerne skulle ha gjort, men vi har i det minste simulert et flymiljø med «airplane noise» fra Youtube hjemme i stua. Her er det liten tvil om at Bose-proppene gjør det bedre enn Sony - begge demper en god del av flystøyen, men Sony lar «rumlingen» i større grad forbli, mens Bose jevner det hele mer ut og gir deg en flatere og mindre påtrengende frekvenskurve. Det er dermed en mer behagelig opplevelse med QC Earbuds. Boses ørepropper har dessuten mindre elektronisk støy enn Sony-proppene har.

Når du tar øreproppene ut av eska første gang, vil de automatisk gå i paringsmodus. For å koble dem til Bose-appen må du dessuten holde inne knappen inne i etuiet, og det gjøres også om du vil pare dem med nye enheter. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Også utendørs er Boses støydemping habil, med meget god demping av de jevne, lave frekvensene (for eksempel fra trafikk) og også rimelig god demping av de mer ujevne lydene i lydbildet. Bosene er ikke hundre prosent på nivå med de beste av større hodetelefoner, men dette er definitivt det beste forsøket vi har sett (altså hørt) fra et par ørepropper så langt. Det er i det hele tatt ganske imponerende hvor mye støy Bose klarer å fjerne selv uten full «blokkering» av øret, og med litt musikk spillende er det absolutt ikke vanskelig å stenge ute omgivelsene nesten fullstendig. Vi vil nok rangere QC Earbuds hakket over Sony WF-1000XM3 på akkurat støydemping, og også et lite hakk over Apples AirPods Pro.

Testeksemplaret vårt har imidlertid en litt irriterende hang til å introdusere en litt ekkel, høyfrekvent suse-/pipelyd i øret på den venstre øreproppen iblant når vi tar den på. Det løses ved å dytte litt på den, men gitt at det ikke er noe feil med proppen vi har testet er dette noe Bose bør se på i programvaren, for det skjer ofte.

Støydempingen er ellers justerbar i ti nivåer, hvor 0 er omgivelsesmodus hvor mikrofonene brukes til å slippe inn lyd og 10 er full støydemping. På den venstre ørepluggen kan du ellers definere tre «favoritt»-nivåer som kan byttes mellom ved hjelp av et dobbelttapp. Som standard er disse satt til 0, 5 og 10, og vi ser kanskje for oss at det ikke vil være så mange som vil endre på akkurat det, men du har i alle fall muligheten.

Proppene festes inne i øret med vinger, men vingene og putene henger fast i hverandre, så du kan ikke mikse dem som du vil. Om du som her for eksempel liker de største vingene, må du også ta til takke med de største putene. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Begrensede tilpasningsmuligheter

Bose er dessverre ikke like generøse med muligheten for å tilpasse kommandoene på den høyre proppen, hvor dobbelttapp brukes til å pause og spille musikk, mens å holde inne aktiverer taleassistenten på telefonen din. I tillegg kan du sette opp en «snarvei» på den venstre proppen, hvor det å holde inne enten kan gi deg info om batteristatus eller til å hoppe til neste spor.

Selve kommandoene fungerer fint, med unntak av at det nesten er uunngåelig å endre på ting i vanvare om du prøver å justere på passformen. Det er riktignok ikke uvanlig på slike propper med touchpaneler, men vi skulle i alle fall gjerne sett at det var mulig å tilpasse dem i større grad.

Bose-appen er enkel i bruk, men vi savner equalizer. Og kanskje litt farger. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Lydmessig var inntrykket i starten litt at Bose returnerte litt til gamle synder med QC Earbuds. Forgjengeren SoundSport Free var nemlig meget gode lydmessig, mens modellen før der igjen, kalt SoundSport Pulse Wireless, var i overkant lys og skarp i diskanten.

QC Earbuds tenderer også mot slitsomt lys iblant, men dette avhenger av om du har riktig ørepute og god forsegling mot øret - om denne ikke er riktig låter de ekstra skjærende - spesielt i låter som allerede er mikset lyst. Samtidig er det slik at jeg er mer sensitiv for diskant enn en del andre, og kollega Finn Jarle Kvalheim synes for eksempel ikke det er like ille her.

Ellers er det nemlig både luftig, veloppløst og med fast og kontant bass, selv om det gjerne kunne vært hakket mer av den. Bose burde bare klippet av den diskanten litt tidligere.

Om vi sammenlikner en iOS-telefon (for anledningen iPhone 11) med en Android-telefon (Google Pixel 3 XL), så er det også slik at iPhonen er hakket skarpere enn Android-telefonen, tross at de bruker samme kodek i AAC. Aptx er nemlig ikke støttet.

Dette er noe vi ofte la merke til for et par år siden, men den siste tiden er inntrykket at det har vært mindre forskjell. Synd er det også at du ikke får noen form for equalizer i Bose-appen, som kunne bidratt til å dempe den litt påtrengende diskanten. Du kan selvfølgelig bruke Spotify eller liknende, men da gjelder det jo kun der.

Lydmessig rangerer vi nok fortsatt modeller som Sennheiser Momentum True Wireless 2, Sony WF-1000XM3, Jabra Elite 75t og 1More True Wireless ANC et lite hakk foran Bosene, men de er ikke langt bak. Som vanlig er det også slik at proppene har visse problemer med synkronisering av lyd og bilde i videoer fra for eksempel Instagram og i spill, men det er det nesten true wireless-propper som ikke sliter med. På Netflix og Youtube er imidlertid problemet nesten ikke-eksisterende.

Fra venstre: Sony WF-1000XM3, Bose QC Earbuds og Sennheiser Momentum 2 TW. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Grei batteritid

Batteritiden er oppgitt til seks timer på en lading, som etter hvert virker å være omtrent i landskapet der de fleste øreproppene med aktiv støydemping ligger. Etuiet inneholder i tillegg to fulladinger, så total batteritid er 18 timer - også det akseptabelt, men ikke fantastisk. Bose-proppene støtter også en form for hurtiglading, med et kvarter i etuiet nok til to timers lytting. Praktisk om du bare trenger nok batteri til å komme deg gjennom en busstur eller liknende.

De støtter ikke multipoint-tilkobling, altså å være tilkoblet mer enn én enhet samtidig, men Bose-appen har i det minste en kildeliste som gjør det et lite hakk enklere å bytte mellom enheter. Samtalekvaliteten er på sin side relativt god. Bosene slipper gjennom en del omgivelseslyd i miksen motparten får servert, men proppene klarer likevel å fokusere relativt godt på stemmen vår, og vi klarer dermed å gjøre oss forstått selv i ganske støyete omgivelser. Innendørs og i rolige forhold er de også meget gode.

Konklusjon

Boses QuietComfort Earbuds er i all hovedsak veldig gode. Støydempingen er nesten på nivå med de beste av store hodetelefoner, de sitter veldig godt på plass og er komfortable å ha på. Trene kan du også gjøre med dem, selv ute i regnet.

Samtidig er de veldig store og ikke akkurat diskré å ha på, lyden er i overkant skarp for våre ører (spesielt fra iPhone) og etuiet er ganske langt fra lommevennlig. Med en pris på 2.900 kroner er de også i øvre prissjikt av helt trådløse ørepropper, men det er man i og for seg godt vant med når det gjelder Boses toppmodeller.

Totalt sett blir det likevel en god karakter for Bose, som imponerer med støydemping, mens lydkvaliteten nok enten vil falle i smak eller fremstå som litt i overkant lys og skarp.

Av den grunn lar vi også være å komme med en generell anbefaling foreløpig, men om du har høy toleranse for diskant og gjerne vil ha den beste støydempingen du får i et par true wireless-propper er det definitivt mye å like med QuietComfort Earbuds. Da kan du nok legge på minst en halv karakter også.

PS: Bose har også lansert nye sportspropper (Bose Sport Earbuds) som minner veldig om produktet du akkurat har lest test av, bare koster en del hundrelapper mindre og er uten aktiv støydemping. Vi skal teste dem også i løpet av kort tid.

8 Meget bra Bose QuietComfort Earbuds annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Meget god støydemping, litt polariserende lyd for Bose Fordeler Svært habil støydemping, spesielt til ørepropper å være

Myke vinger som holder proppene godt på plass

Kurant batteritid

God autopause-funksjon

IPX4-sertifisering, tåler regn og svette

Trådløs lading av etuiet

Relativt god samtalekvalitet

Rimelig god lyd Ting å tenke på Iblant litt for lys og skarp lyd, spesielt fra iPhone

Ingen Aptx-støtte, ingen equalizer i appen

Store propper, stort etui

Testeksemplaret vårt lager en ekkel pipe-/hylelyd

