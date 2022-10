Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Google Nest Wifi Pro

Siste skrik innen wifi: Vi tester Googles nye Nest Wifi Pro

Googles Nest Wifi Pro-meshsystem består av én, to eller tre av disse små boksene. De kan du nærmest plassere hvor som helst.

Googles Nest Wifi-system har vært svært populært i Norge, og jevnt og trutt ligget helt øverst i prissammenlikningstjenestenes popularitetsrankinger de siste par årene.

Nå er Google klar med et nytt og mer avansert meshsystem, nemlig Nest Wifi Pro - med splitter nytt design og ikke minst støtte for siste skrik av wifi-teknologi, nemlig Wi-Fi 6E.

Det betyr at man tar i bruk frekvenser over 6 GHz, som i teorien skal gi høyere hastigheter, men som også har lavere rekkevidde enn frekvensene på 5- og 2,4 GHz-båndene.

Matter-hub

En annen fordel er at det vil være langt mindre folksomt på 6 GHz-frekvensene, i alle fall frem til 6E blir allemannseie - og at du får en ekstra radio gjør at du slipper problemet med at hastighetene halveres fordi meshnodene både må sende og motta på det samme 5 GHz-båndet.

En annen viktig funksjon med Nest Wifi Pro er at den vil fungere som en såkalt Matter-hub. Matter er den nye standarden som skal sørge for at smarthjemsutstyr fra ulike produsenter kan snakke sammen, og når standarden offisielt ankommer er lovnaden at du kan bruke Nest Wifi Pro til å styre enhetene og at de skal fungere sømløst med Google Home-appen.

Den har også en såkalt Thread-grenseradio, som fungerer som en slags «meshnode» for Thread-nettverket ditt. Thread er en trådløs teknologi for smartprodukter som fungerer uavhengig av wifi og som Matter bruker sammen med wifi til å kommunisere.

7.5 Bra Google Nest Wifi Pro Wi-Fi 6E 3-Pack Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Siste skrik i wifi, men enkelheten er likevel hovedargumentet Fordeler + Wi-Fi 6E-støtte til en relativt sett ganske lav pris

+ Svært plasseringsvennlig og kompakt design

+ Ganske god ytelse

+ Nodene kommer forhåndsparet

+ Svært enkelt oppsett og administrasjon

+ Matter- og Thread-støtte kommer Ting å tenke på — 6E-ytelsen er fortsatt et lite spørsmålstegn

— Kun to ethernet-porter per enhet

— Litt i overkant glad i å dytte oss ned på 2,4 GHz

— Litt få muligheter til konfigurasjon og skreddersøm

Svært pen og plasseringsvennlig

Én Nest Wifi Pro skal ifølge Google kunne dekke inntil 120 kvadratmeter, mens du kan legge på ytterligere omtrent 100 kvadratmeter for hver ekstra node - selvfølgelig svært avhengig av vegger, etasjeskiller og annet som gjør livet vanskelig for wifi-signaler.

Prisen er satt til 2399 kroner for én, 4699 kroner for tre. I seg selv naturligvis ikke akkurat gratis, men Wi-Fi 6E har så langt vært en ganske kostbar teknologi å kjøpe, så sånn sett er ikke prisen så veldig avskrekkende.

Hver av boksene er omtrent 14 centimeter høye og halvparten så dype.

Designmessig er dette kanskje den peneste mesh-ruteren vi har sett så langt. Den matte plasten på «vanlige» Nest Wifi er forlatt for en perleaktig høyglansvariant her, normalt sett helt uten statuslys eller andre forstyrrelser når ruteren er i drift, og den er også mer kompakt enn de fleste andre meshrutere.

Denne kan i praksis stå nesten hvor som helst og passe inn, i alle fall så lenge du har mulighet til å skjule kablene på baksiden. Det må imidlertid sies at strømkablene ikke er spesielt lange, med bare en drøy meter hver. Det kan gjøre det litt vanskeligere å finne en god plassering.

Som tidligere får du også bare to ethernet-porter (maks 1 Gbit/sek) per node, og nodene er identiske, så du kan plukke ut hvilken du vil som hovedenhet om du har en pakke med flere. Oppsettet er svært raskt unnagjort, og det kunne knapt vært enklere eller raskere å få nettet opp og stå.

Oppsettet er svært enkelt og raskt unnagjort.

Du er prisgitt automatikken

Google-appen meldte også at «det ser ut til at du har en trepakning» og spurte om vi ville legge til flere noder da vi var ferdige med den første, og vi setter pris på den umiddelbare tilbakemeldingen fra appen hva gjelder tilkoblingsstyrken mellom de to nodene.

Fastvare oppdateres automatisk, men om du vil ta i bruk Wi-Fi 6E-funksjonen må du faktisk gå inn i innstillingene og aktivere WPA3-kryptering manuelt, for ellers får du ikke tatt i bruk 6 GHz i det hele tatt. Det burde kanskje kommet tydeligere frem.

Det finnes heller ingen mulighet til å dele opp radiobåndene i ulike nettverk med ulike navn, for eksempel om du vil ha et separat 6 GHz-nett til enhetene dine, så du er avhengig av at automatikken fungerer slik den skal.

Funksjonsmessig får du foreldrekontroll med automatisk filtrering av seksuelt innhold (uten å betale ekstra for et abonnement, slik du må hos enkelte andre produsenter). Du kan gruppere enheter i grupper (for eksempel en gruppe per barn) og sette opp perioder hvor enhetene ikke skal ha tilgang til internett.

Du kan sette opp gjestenettverk og du kan velge å gi videosamtaler og/eller onlinespilling prioritet i nettet, i tillegg til en del litt mer avanserte innstillinger som portvideresending, DNS og et par andre ting som nok drøye 99 prosent av brukerne aldri vil driste seg til å endre på.

To ethernet-porter per boks er muligens litt knapt.

Slik var målingene

Leiligheten vi tester i. Hovednoden står plassert i stua, mens node nummer to er plassert inne på kontoret - med fri sikt mellom seg (begge markert i turkis).

Ytelsen har vi som vanlig testet hjemme hos undertegnede, i en leilighet på rundt 110 kvadratmeter med en ganske tykk murvegg gående tvers gjennom som vanligvis gjør det utfordrende med wifi-signaler, spesielt på badet. Vi har som sedvanlig målt ytelsen med en MacBook Pro 14-maskin og programmet Tamosoft Throughput Test - mot en server-PC som står tilkoblet hovednoden med kabel.

Wi-Fi 6E har vi etter beste evne forsøkt å teste, men verken Googles egen Pixel 7 eller splitter nye iPad Pro med M2-prosessor leverer noe særlig mer enn 100 Mbit her - uvisst av hvilken årsak. Vi har forhørt oss med Google, men ikke rukket å komme til bunns i problemet i tide til testpublisering, så det er et tema vi nesten får komme tilbake til.

Akkurat det samme gjelder for øvrig TP-Links Deco XE75, som vi har målt sammen med Nest Wifi Pro. I tabellen under ser du målingene våre, og vi har også tatt med vinneren fra sist enkeltrutertest, TP-Links Archer AX72. Vi har dessverre ikke tall som kan sammenliknes direkte med forrigegenerasjons Nest Wifi.

Nest Wifi Pro yter stort sett godt, men akkurat som forgjengeren utmerker den seg ikke. Den leverer kurant dekning, men har en tendens til å krype ned på 2,4 GHz litt for lett, etter vår mening.

TP-Linken yter et lite hakk bedre, spesielt der hvor vi beveger oss over i satellittens dekningsområde. At den klarer over 800 megabit fra satellitten er imponerende, men da har vi også valgt at 6 GHz-båndet dens er forbeholdt trafikken mellom meshnodene.

Undersiden er gummiert for at boksene skal stå stabilt. Her finner du også navnet på oppsetts-nettverket inngravert.

Samtidig imponerer Google-settet ved å levere nesten 400 megabit nedlasting og oppunder 300 megabit opplasting selv når vi beveger oss en etasje opp i oppgangen. Det er tall vi knapt har sett fra mesh tidligere, og slår også EX75 ganske klart. Ytterligere en etasje opp er det imidlertid helt jevnt igjen (og ingen av de to klarer å levere et brukbart 5 GHz-signal), så den totale dekningen virker å være omtrent den samme.

I grafen under har vi også tatt med opplastingstallene.

Ellers er to ethernet-porter per node kanskje litt knapt, spesielt med tanke på at én av dem går til modemtilkobling på hovednoden, og noen vil nok også savne høyttalerfunksjonen fra den «vanlige» Nest Wifi-versjonen. Her er altså alle nodene identiske.

Google Home-appen brukes til å styre Nest Wifi Pro. Enkelte ting er imidlertid ikke mulig å justere, for eksempel om du vil sette opp 6 GHz-båndet på en egen SSID.

Vi må også nevne at vi har litt trøbbel med at Nest Wifi Pro har oppført seg smått ustabilt i testperioden. Ved ett tilfelle nektet den plent å levere mer enn 30–40 Mbit/sek til noen enheter, og nettet oppførte seg merkbart treigere enn vanlig. Da endte vi opp med å tilbakestille nettet til fabrikkinnstillingene og sette opp alt på nytt, noe som løste problemet.

Det er mulig Google fortsatt har litt jobb å gjøre med fastvaren på disse enhetene.

Konklusjon

Alt i alt har vi likevel et relativt positivt inntrykk av Google Nest Wifi Pro. Boksene er såpass kompakte at du nærmest kan plassere dem hvor som helst, og den varslede Matter- og Thread-støtten er sånn sett som bonus å regne.

Ytelsen er jevnt over rimelig god, men du må være forberedt på at Google ikke gir deg spesielt mye kontroll over en del av nettverksinnstillingene - så noe produkt for entusiaster er dette nok ikke. Det gjelder også fordi nodene bare har to ethernet-porter hver.

Wi-Fi 6E-støtten er kjærkommen og ikke spesielt vanlig foreløpig på dette prispunktet, men akkurat hvor godt det yter må vi nesten komme tilbake til, for ingen av enhetene våre med 6E-støtte (som riktignok ikke er så veldig mange) har vært i stand til å gi oss tall vi kan stole på.

Men selv om 6 GHz-båndet kun brukes til «logistikk» mellom meshnodene, har det åpenbart en funksjon: Nodene slipper å sende og motta på samme bånd, og dermed bevares hastighetene videre ut i nettverkstopologien.

Vi setter pris på at Google gir deg foreldrekontroll uten at du må abonnere på ekstratjenester, og oppsett og administrasjon kunne knapt vært enklere enn her. Det er nok også hovedattraksjonen her - akkurat som det har vært i tidligere generasjoner.

PS: Énpakningen er såpass dyr (2399 kroner) at vi der heller ville valgt en god vanlig ruter - om ikke muligheten til å utvide med en ny node senere er veldig viktig for deg.

PS 2: Nest Wifi Pro er ikke kompatibel med tidligere versjoner, så du kan ikke blande Nest Wifi Pro med vanlige Nest Wifi.

