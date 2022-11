Første test av din nye TV-dekoder

Første test av din nye TV-dekoder

Testresultater

Lekre, lettforståelige menyer med tydelig skrift. Hjelpetekster på skjermen når du trenger det. Faner med programinformasjon med tydelig skrift. Fjernkontroll kan ikke slå TV av/på. Fjernkontroll har "gummiknapper". EPG kan ikke vise kanalene side om side.0

Som aller første publikasjon har Teknofil testet det nye bakknettet og den første godkjente, norske bakkenettmottakeren Grundig DTR 8720.

Den eksklusive testen fant sted RiksTVs lokaler i Oslo.

Etter testen er vi ikke i tvil:

Gled deg til at bakkenettet kommer dit du bor!

LES OGSÅ:

Første TV med innebygd MPEG-4-mottakerNår åpner det digitale nettet der du bor?

Se hvilke kanaler bakkenettet og konkurrentene sender

500.000 får inn svensk TV

Test av konkurrentenes digital-bokser

Din digitale TV-hverdag



Først med MPEG-4

Grundig DTR 8720 er en av verdens første bakkenettmottakere med MPEG-4-teknologi. Denne teknologien komprimerer TV-signalene slik at det blir plass til flere kanaler.

MPEG-4 er bedre og mer moderne enn MPEG-2 som brukes i det svenske bakkenettet, og har du "svenskeantenne" kan Grundig DTR 8720 også motta svenske MPEG-2-sendinger.

Utover høsten kommer flere mottakere, RiksTV har allerede en mottaker fra Sagem til godkjenning.

Pris 499 kroner?

Grundig DTR 8720 vil bli solgt hos Elkjøp, Expert og andre elektronikkforhandlere.

Der kan du også bestille abonnement på programpakken Rikspakken, da får du utlevert en konvolutt med RiksTVs programkort sammen med mottakeren.

Mottaker uten abonnement koster rundt 1.500 kroner og kan bare vise noen gratiskanaler.

Hvis du samtidig bestiller Rikspakken (rundt 3.200 kroner) med 17 betalingskanaler, får du kjøpt mottakeren for under 500 kroner.

6 siders bruksanvisning



Grundig DTR 8720 er en stilig digitalboks i matt aluminium med glinsende svart frontpanel.

Boksen følges av en sjokkerende kort bruksanvisning på seks sider, men det er likevel alt de fleste trenger.

Installasjonen er som fot i hose, i stedet for å klø deg i hodet, kan du trykke på fjernkontrollens Info-knapp og lese lettforståelige hjelpetekster på skjermen.

Når gamle Guri i lia skal installere digitalboks, har hun nok mer nytte av en velvillig nabo enn av en tykk bruksanvisning.

Bruk antennen du har

Først må boksen kobles til antennen og TV-apparatet.

Det digitale bakkenettet nøyer seg vanligvis med den gamle antennen uten at du må klatre i stigen for å justere den. Mange kan klare seg med en moderne bordantenne.

På baksiden har Grundig-boksen kontakt for antennekabel. Det er bare røske kabelen ut av TV-apparatet og i stedet plugge den til boksen.

Både Scart og HDMI

Deretter må boksen kobles til TV-en. Grundig-mottakeren har både analog Scart-kontakt og digital HDMI-kontakt.

De som har vanlig TV-apparat må bruke Scart (kabel følger med boksen).

De som har flatskjerm med HDMI bør bruke HDMI-kontakten (kabel må de kjøpe selv, og den kan være kostbar).

Boksen har også digital audio-kontakt som formidler surroundlyd via hjemmekino-forsterkeren.

Pastellfarget autooppsett

Straks Teknofil slår på boksen, starter autooppsettet .

Et lekkert, pastellblått skjermbilde med lyseblå og sjokkrosa menyer ber oss velge norsk eller engelsk menyspråk, rask eller avansert (bare for aktiv bordantenne) installasjon, og 4:3 eller 16:9 skjermformat.

Deretter begynner det automatiske kanalsøket.



Legg vekk brillene!

2-3 minutter senere lister skjermen opp 24 TV- og 16 radio-kanaler. Når vi klikker OK på fjernkontrollen, fylles skjermen av NRK1.

Bildet er fargestrålende og sylskarpt, og Teknofil oppdaget ingen negative effekter av den kraftige MPEG-4-komprimeringen.

For folk med vanlig antenne med skygger, snø og annen analog TV-bildestøy, er bildekvaliteten en åpenbaring.

Nå kan Guri i lia legge vekk brillene.

Perfekt bilde med RGB

Digitalboksen trenger bare én liten finjustering før alt er perfekt.

De som bruker Scart bør trykke på Menu-knappen, finne TV Scart ut og velge RGB som gjør bildet et hakk bedre.

Med HDMI velger TV-en automatisk beste skjerminnstilling.

Sett kortet i sprekken

I utgangspunktet viser digitalboksen bare NRK.

For å få valuta for pengene, må de som har kjøpt Rikspakke-abonnement sette programkortet i sprekken i mottakeren.

Da blir programkortet "ladet" med informasjon om abonnementet.

Etter 5-10 minutter åpner det alle de 21 kanalene og du kan bare zappe i vei!



Dumt med to fjernkontroller

Grundig-boksens svarte fjernkontroll ligger godt i hånden med sine oversiktlige knapper.

Teknofil synes likevel at knappene er for "gummiaktige".

Vi skulle inderlig ønske at fjernkontrollen hadde hatt av/på-knapp for TV-en.

Nå må vi først slå på TV-en med TV-fjernkontrollen, før vi kan slå på dekoderen og velge kanal med Grundig-kontrollen.

De som har ny Grundig-TV kan bruke TV-fjernkontrollen til å styre både TV og mottaker - og slipper unna problemet på den måten.

Kjapp nok for oss

Det går 10 sekunder fra vi slår på Grundig-boksen til bildet vises på skjermen.

(Det tar 2-5 minutter før den elektroniske programguiden (se nedenfor) er klar.)

Digitalboksen bruker 3 sekunder på å skifte kanal, og det er raskt nok for oss.

Nå er vi klar til å utforske fristelsene digitalboksen og bakkenettet har i godteposen.

En smart fane

Hver gang vi zapper fra NRK1 til TV2 eller en annen kanal, vises en pastellblå "fane" med program- informasjon i stor og tydelig skrift nederst på skjermen.

Fanen viser navnet på kanalen, hva programmet heter, hvor lenge det varer, hva neste program heter og når det starter.

Små ikoner gir tilleggsinformasjon, og Info-knappen viser enda flere opplysninger.

Fanen, som er informativ, lettleselig og lekker, forsvinner automatisk etter et par sekunder.

Vidunderlig, ny TV-verden

For de 500 000 husstandene med bare NRK, TV2 og TV Norge, er 21 kanaler en vidunderlig, ny TV-verden.

Det nye bakkenettet sender dessuten 16 radiokanaler med strålende digital kvalitet (DAB).

Den elektroniske programguiden (EPG-en) gir full oversikt over alle kanalene.

EPG med én kanal om gangen

Et trykk på fjernkontrollens EPG-knapp viser alle kanalene under hverandre.

Når vi velger TV2, vises en liste over dagens (eller morgendagens) TV2-programmer med klokkeslett.

Grundigs EPG gir full oversikt for én og én kanal om gangen, men dessverre kan den ikke vise kanalene side om side, slik at vi kan se hva som sendes samtidig på de andre kanalene.

Skjerm barna fra vold

Mange foreldre er bekymret for TV-kanaler som formidler blod og gørr.

Grundig DTR 8720 kan enkelt sperre bestemte programmer og kanaler for barn under 7, 11 eller 18 år.

Kanalen sperres eller åpnes med en tallkode.

Hvis du vil hindre junior fra å se Sopranos, er det nok lurt å endre standardkoden. Den er nemlig innstilt på 1234...

Teknofils konklusjon

Teknofil.no synes at Grundig DTR 8720 er en velfungerende digital bakknettmottaker som vil bidra til gjøre det nye bakknettet populært i Norge.

Digitalboksen har pene, lettforståelige menyer og er lett å bruke.

Ulempen er at fjernkontrollen ikke også kan slå TV-apparatet av/på, at EPG-en ikke viser kanalene side om side, og at den mangler MHP-funksjonalitet for NRKs nye digitale Tekst-TV.

Bildeeksempler

Les også Perfekt partner for DVD-opptak