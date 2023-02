Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Hidrate Spark Pro smart vannflaske

Aldri har det å drikke vann vært mer underholdende

Vi har testet en smart drikkeflaske.

Vi trenger alle å drikke en viss mengde vann om dagen. Men noen av oss kommer ikke på dette før vi har prestert å pådra oss en saftig hodepine i mangel på nevnte vann. Det er her den smarte vannflasken HidrateSpark Pro kommer inn. For den skal altså minne deg på å drikke vann.

Det er jo ikke det at vi aktivt velger bort å drikke vann. Mer at i en hektisk hverdag så står det ikke nødvendigvis «husk å drikke vann» fremst i pannebrasken. Likevel var undertegnede mildt sagt skeptisk da vi hentet flasken inn til test.

– Dette er helt idiotisk, proklamerte undertegnede til sjefen den gang, og pekte demonstrativt på den helt vanlige, billige vannflasken på kontorpulten. Hva skulle vi liksom med enda en smart dings, når man helt fint kunne drikke av en billig og enkel flaske?

Men etter to uker med test har pipen fått en litt annen lyd.

+ Sier fra når du trenger å drikke vann

+ Batteriet holder lenge

+ Har en «snooze»-knapp Ting å tenke på — Ikke alltid like presis i målingene

— Ikke mulig å slå diskolyset helt av

— Drikketuten er kun OK å drikke av

Ser ut som en vanlig flaske, men blinker som et uvær

Den ser ikke ut som noe annet enn en helt vanlig drikkeflaske. Sånn sett bort fra at den må lades opp før bruk og at den blinker i alle regnbuens farger ved jevne mellomrom.

Med mindre du velger å manuelt stille inn hva som er ditt daglige vannmål, så justerer den dette for deg. Hvor mye vann den mener du trenger baserer seg på angitt kjønn, vekt, høyde, aktivitetsnivå, og ikke minst, været.

For eksempel oppgir den at en 35 år gammel mann, som er moderat aktiv, er 175 cm høy og veier 68 kg, behøver et gjennomsnittlig daglig væskeinntak på 2325 ml. En kvinne med nøyaktig de samme kriteriene oppgis at skal behøve 1933 ml per dag, med mindre hun ammer eller er gravid.

Hvis sistnevnte får du opp spørsmål om termindato for å justere inntaket.

Tallene stemmer ganske greit overens med Norsk Helseinformatikk sine beregninger. Kvinner skal ifølge NHI ha gjennomsnittlig 2 liter vann om dagen, og menn 2,5 liter.

Synkroniseres med Fitbit og Garmin

Hvis man i tillegg kobler flasken opp mot Fitbit, Garmin, samt Apples helseapp og Health Mate, så kan man få enda mer presise beregninger. Vi testet den koblet opp mot Fitbit.

Kort fortalt så kan vi bekrefte at den justerer væskemengde i henhold til aktivitetene dine, og således er den jo faktisk nyttig. Men da vi gjentatte ganger fylte på den og helte ut vannet, oppdaget vi at den flere ganger ikke fikk med seg at den ble tømt for væske.

Det får oss selvsagt til å stille spørsmål ved nøyaktigheten til målingene, men det kan også hende den er smart nok til å fatte når vi heller i vann og heller det ut like etter.

Det vi derimot bemerket oss, er at den klarer å oppfatte at vi har drukket vann, selv når vi kobler den av (og på igjen) blåtann. Men for at den i det hele tatt skal kunne gi deg nøyaktige målinger, må den ha topplokket skrudd ordentlig på, samt stå rett opp-og-ned.

Kan legge til andre væske-enheter i appen

Du har uansett også anledning til å legge til ekstra væskeenheter, selv om det er begrensede enhetstyper man får legge til. Det er i praksis bare vann, kaffe og te, pluss noen væskevarianter som er Hidrates egne produksjoner.

Du kan justere typen,- og antall app-varslinger

Og så er det den rent praktiske øvelsen å få i seg det vannet flasken har vurdert at du trenger. Og det er her den er aller best.

Man har anledning til å velge hvor mange, og hvilke typer varslinger man ønsker i løpet av en dag. Både app- og flaskevarslinger kan du be om et nøyaktig antall varslinger i løpet av en dag, da henholdsvis mellom 0–12 varslinger.

I tillegg kan man også velge hvilken typer varslinger man ønsker. For appvarslingene kan man huke av for én, flere, eller alle de fire alternativene «morsom», «motiverende», «sitater» og «trofé»-varslinger.

Du kan også velge om appvarslingene kun skal si fra når du henger etter å nå ditt forhåndsdefinerte dagsdrikkemål (enten kan du gå for anbefalt mengde, eller egendefinert). Eller så kan du, slik vi gjorde, be om at du varsles helt uavhengig den daglige progresjonen.

Vi valgte selvsagt å maksimere varslingene på alle måter. Med det resultat at undertegnede til slutt utbrøt «den er så dum at den er smart». For den skeptiske måtte slukøret innse at den «unyttige» smarte drikkeflasken, faktisk var ganske god på å sørge for at vannmengden ble opprettholdt.

Den tilknyttede appen begynte nemlig å sende en rekke tilsynelatende passiv-aggressive varsler om at det var på tide å drikke mer. Disse lett komiske meldingene klarte både å irritere, provosere, og frustrere, nok til at faktiske vannmengde ble inntatt:

«I believe that water is the only drink for a wise man. – Thoreau»

... og en time senere:

«They say you can lead a horse to water but can’t make it drink. Good thing you’re not a horse»

... på et tidspunkt sendte den også vitser:

«What did the sink say to the water faucet? ... You’re a real drip»

Flaskevarslingene kan «snoozes»

Progresjonsvarslingene gjelder også for selve flasken, og man får anledning til å velge mellom de samme alternativene.

Men som tillegg kan man også justere glødtypen, mellom lav, medium og høy. I praksis betyr dette bare at det blir litt mer diskolys hvis man har den på høyeste styrke. Hvis man i tillegg velger at den skal lyse i regnbuefarger, fremfor enkeltfarger, så er du nærmere kontorets diskotek.

Det er også mulig å velge om den skal lyse når du har drukket, og/ eller når du har nådd dagsmålet ditt. Men kanskje er den mest praktiske funksjonen at du kan be den om å ikke varsle deg over angitt tidsperioder. Altså, du kan aldri slå den helt av, men du kan be den om å drite i å tiltrekke seg hele treningssenterets oppmerksomhet med diskoblinkingen.

Alternativene for demping er 30 minutter, en-, to- eller tre timer.

Men er det verdt det?

Foruten at det her er snakk om en vannflaske som må lades før bruk (smak litt på den der), så er den også ganske dyr. Nesten 800 spenn må du ut med for en smart flaske som forteller deg at du må huske å gjøre det mennesker i årtusener før oss har klart helt uten den typen hjelp: drikke vann.

Det er lettere tåpelig, burde helt klart være fullstendig unyttig, men så er det jo litt gøyalt samtidig. Og for noen kan det helt klart være til hjelp. Om så bare for å lære seg å drikke vann regelmessig.

Fungerer HidrateSpark Pro? Ja, absolutt. Den måler mengden vann du drikker, gir deg beskjed om å «ta deg sammen» med både blinklys og elendige visdomsord (de er til dels vanvittige, men veldig artig), som utrolig nok faktisk får deg til å drikke. Dessuten kan du slumre det diskolyset når du er på trening, det er rimelig greit.

I tillegg har vi ikke måttet lade den en eneste gang på to uker, så det er jo også noe – den har for øvrig både måttet sove ute i snøvær, samt blitt med på et par skiturer, så batteriet stryker ikke med med det første.

Men er det verdt det? Tja. Det kommer an på behovet ditt. Undertegnede har syntes det har vært morsomt å teste drikkeflasken, men ser overhodet ikke noe videre behov for den. Min kollega på sin side later til å funnet løsningen på migrenen i smartflasken. Så da kan undertegnede heller sitte med den billige, ublinkende vannflasken for meg selv, mens min kollega vurderer et diskotek på pulten og en (forhåpentligvis) fraværende hodepine.

+ Sier fra når du trenger å drikke vann

+ Batteriet holder lenge

+ Har en «snooze»-knapp Ting å tenke på — Ikke alltid like presis i målingene

— Ikke mulig å slå diskolyset helt av

— Drikketuten er kun OK å drikke av

