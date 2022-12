Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Northix Portable LED Projector

Mini-projektoren er elsket på TikTok. Vi er ikke like imponert

Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

TikTok har det siste året svømt over av annonser og videoer av søte, gule og hvite mini-projektorer. Ikke bare er de så små at de passer i håndflaten din, men de skal angivelig ha helt sykt god bildekvalitet også!

Det har de ikke. I alle fall ikke den elendige kopien vi hentet inn til test.

Kun et fåtall av TikTok-videoene opplyser hvilken mini-projektor de faktisk har hentet inn, altså, fra hvilket merke. Blant gjengangerne fant vi likevel blant annet PVO, som kun selges på Amazon.

Disse koster ikke så mye i USA, men skal de fraktes til land som Norge må du beregne betydelig mer i form av frakt og moms. Da mister også mini-projektoren sin glans, for et av de viktige poengene i TikTok-videoene er nettopp at de foruten å være enkle og praktiske å bruke og har god bildekvalitet, så koster de heller ikke mer enn noen hundrelapper.

Heldigvis, tenkte vi, finnes det utallige varianter som selges også i Norge, som ser identiske ut og har noenlunde samme prislapp. Det er her vår variant fra Northix kommer inn i bildet.

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Kommer med en unyttig fjernkontroll og få brukbare kabler

Da vi pakket den ut ble vi like imponert over dens lille størrelse som alle TikTokerne. Projektoren er nemlig bitteliten.

Den har også en rekke innganger som USB, HDMI og minijack, samt micro-USB som kan kobles til en nødlader som substitutt for strømuttaket til veggen - som den naturlig nok også har.

Den kommer også med en fjernkontroll, men denne oppdaget vi etter kort tid at var ganske nytteløs, da vi i hovedsak strømmet bilder rett fra telefon eller pc. Den har i tillegg en rekke knapper på toppen av projektoren for mulig skifting av funksjoner (vi fant ikke disse nyttige overhodet, utover av/på-knappen som også er på toppen), samt kabel for å koble til strøm, og AV-kabler.

Ekstra overganger kom derimot ikke med, ei heller en HDMI-kabel for bilde. Foruten vår egen HDMI-kabel, fant vi derfor også frem en overgang for HDMI til Lightning for å kunne strømme rett fra iPhonen vi hadde tilgjengelig, samt en micro-USB til USB for å kunne koble projektoren til en nødlader, fremfor å bruke et strømuttak i veggen.

Dette gjorde vi fordi projektoren ble mer praktisk anvendelig som den lille «ta-med-seg-overalt»-projektoren den tross alt er ment å være.

Men selv om den i praksis nå kan tas med overalt, så er det lite sannsynlig at vi gidder å gjøre akkurat det.

Enkel å bruke, men mekanisk lyd

Det positive med den lille dingsen er at den er uhorvelig enkel å bruke. I alle fall som en typisk «plug and play»-projektor, hvor strømming foregår rett fra telefon eller pc. Du kobler bare i HDMI- og strøm-kabelen, og vips, så er bildet på veggen. Veldig intuitivt og enkelt.

Riktignok kommer du sannsynligvis til å få vondt i ørene hvis du ikke kobler til en høyttaler også, for her kreves å bruke ekstern lyd. Selve boksen gir fra seg en så mekanisk lyd at man skulle tro den kom fra et billig digitalkamera fra tidlig 2000-tallet. Den duger knapt til noe.

Fasaden er lik, spesifikasjonene er elendige

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Projektoren viser bilde på tarpen. Vilde M. Horvei, Tek.no Det var kun et lite bål som gav noe som helst annet lys. Åpne fullskjerm

Hadde bildet derimot vært bra nok, så hadde likevel ikke den mekaniske lyden spilt så stor rolle. Men projektoren er dessverre elendig på den ene tingen den trenger å være god på: å vise bilder på en vegg.

Først og fremst krever den at det er helt mørkt i rommet for å engang klare å vise et bilde. Da vi tok projektoren med på overnatting i vintermarka, for å strømme bildet på en tarp, var det tilnærmet umulig å se noe som helst. Det var bekmørkt ute, og den eneste lyskilden var et lite bål. Da er du rimelig lysømfintlig - og den har heller ingen mulighet for å justere formen på bildet, slik projektorer gjerne har. Det gjør at du må finne den perfekte vinkelen om du skal ha bilde som er noenlunde i vater og har riktig form.

Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Men kanskje mest beskrivende av alt, er hvor håpløst kornete bildet er når den først klarer å projisere noe på en vegg. Det er altså et så fenomenalt kornete bilde, at liten tekst blir helt umulig å lese.

Det burde ikke komme som noen overraskelse hvis man har lest projektorens spesifikasjoner på forhånd, for de lover altså kun en oppløsning på 320 x 240p (som for de observante også betyr at den viser innhold i 4:3-format) – mens TikTokernes PVO-modell i alle fall klarer 800 x 480. Forklart veldig enkelt: det eneste den kan praktisk brukes til er omtrent å vise Minecraft, fordi dette allerede er svært kornete. Å strømme Netflix er bortkastet tid og energi, da telefonen din gjør en utrolig mye bedre jobb.

Det er klart, vi har ikke testet det som er TikToks «originale» mini-projektor - hvilken nå det er. Kanskje den er kjempegod. Men i Norge ville denne uansett neppe kostet noen få hundre kroner på grunn av moms og frakt, så da kan man like gjerne spare pengene til man har råd til noe bedre.

3 Dårlig fjerne Sammenlign Northix Portable LED Projector annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 3 Dårlig sitat En liten projektor med elendig lyd og bilde Fordeler + Kjempeliten og nett

+ Enkel å bruke

+ HDMI, USB og microSD-port Ting å tenke på — Gir et hårreisende dårlig bilde

— Lyden er (naturlig nok) krise

— Mangler medhørende kabel for tilkobling til telefon