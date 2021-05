En «terreng-racer» med ypperlig rekkevidde

Et godt alternativ til deg som trenger pendlesykkel.

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 2 Mai 2021 06:30

Om du har noen mil å sykle til og fra jobb, er rekkevidde en av tingene som er viktig på en elsykkel. Normalt kan du fint tyne rundt fem mil ut av hybrid-/trekkingsyklene vi testet for litt siden , selv med motorstyrken satt på maks. Men det finnes også sykler som kan frakte deg enda lengre enn dette.

Vi har nå testet enda en modell fra Olympia. Produsenten gjorde seg ikke bort i vår samletest, men enkelte problemer gjorde at den havnet på en foreløpig sisteplass - likevel med æren delvis i behold.

Sykkelen vi nå har testet heter Explorer Sport 900, og er en helt annen type sykkel. En slags krysning mellom en terrengsykkel og en asfalt-racer om du vil. En kombinasjon som er ment for deg som pendler eller trener i urbane strøk – og som samtidig ønsker godt med rekkevidde og muligheten til å oppsøke grusveier nå og da.

Prisen for denne italienske sykkelen ligger på rundt 40 000 kroner.

PS: Merk at denne sykkelen leveres uten skjermer, bagasjebrett og pedaler. Vi brukte klikkpedaler i denne testen.

7.5 Bra Olympia Explorer 900 SPORT annonse Sjekk prisen Fin pendle- og treningssykkel med meget god rekkevidde Fordeler Stiv og solid ramme

Demper når du trenger det – med lockout

Meget god rekkevidde

Fremoverlent holdning med bukkestyre

Brede nok dekk til å takle grusveier uten problemer

Sterk og trekkvillig motor som passer denne type sykkel godt

God girutveksling som matcher motorstyringen godt Ting å tenke på Bakfelgen var ikke helt rund. Trolig bare en justering av eikene, men burde vært i orden fra fabrikk

Salen egner seg ikke uten sykkelbukse

Ikke en sykkelposisjon som passer alle

Stort batteri og trekkvillig motor

En av tingene vi likte med Olympia-sykkelen som var med i samletesten, var at den hadde stort batteri. Og den samme løsningen finner vi også i denne Explorer 900 Sport-modellen. Altså totalt 900 wattimer med kapasitet, hvilket er ganske så solid med tanke hva som er «normalt» blant de fleste elsykler, hvor det ofte er 400–500 wattimers batterier.

Oli-motoren yter opp mot 85 Nm, som tar deg opp det aller beste av bakker. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Det gjør jo naturligvis noe med vekten på sykkelen, siden batteriet veier en del, men likevel er ikke den ikke avskrekkende. Vi fikk aldri målt dette, men sammenlignet med tradisjonelle hybridsykler så oppleves Explorer 900 Sport som noe lettere.

Tilbake til batteriet, så gir kapasiteten deg godt med rekkevidde. Holder du deg til Eco-modusen (nivå 1) kan du ifølge telemetrien på sykkelen tyne ut opp mot 25 mil - trolig uten så altfor mange stigninger på veien. Sykkelen leveres med en stor skjerm som gir deg god oversikt over de dataene du trenger å kjenne til, samt at du har en enkel og grei justering av effekten på venstre side av styret.

Skjermen på styret gir deg alt du trenger å vite om rekkevidde med mer. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Under vår testing så kjørte vi på med det høyeste nivået, og ved en anledning syklet vi to mil med relativt flatt terreng, og brukte 17 prosent batteri. Så at du klarer over 10 mil selv på maks effekt, virker ganske trolig - under de rette forutsetningene. Så er det verdt å merke seg at undertegnede er blant dem som bikker 100 kilosgrensen relativt enkelt, som selvfølgelig også spiller inn på rekkevidden.

Motoren som sitter i denne sykkelen er fra Oli Sport, med et moment på 85 newtonmeter. Og til denne sykkelen er det mer enn nok. I flere tilfeller kunne vi fint trekke effekten ned til 3 uten at det var særlig merkbart på flatene eller i slake motbakker. Kommer du til kraftigere bakker så vil du naturlig nok merke forskjell, og maks effekt kommer godt til sin rett. Du kan tråkke opp bakkene på relativt tunge gir med maks effekt uten noe større problemer.

Samtidig så må vi si at Olympia trekker godt med girutvekslingen i kombinasjon med denne motoren. Du har relativt tunge gir som gjør det enkelt å holde farten oppe på flatene, samtidig som du har lave nok utvekslinger til å enkelt tråkke deg opp bratte bakker.

Salen er best å bruke sammen med en sykkelbukse. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Kjekt med sykkelbukse

Sittestillingen på denne sykkelen er ganske frempå. Du får raskt assosiasjoner til racersykler, hvor styret er ganske lavt i forhold til salen. Nå skal det sies at undertegnede er 190 cm på strømpelesten, men likevel kjentes rammestørrelse L ganske så greit. Dette er den største rammen du får til denne sykkelen. Men det er altså ingen problem for litt høyere ryttere å bruke denne.

Sykkelen er utstyrt med en sal som uten tvil innbyr til å bruke sykkelbukse. Skal du pendle over lengre strekninger vil du nok uansett være tjent med å bruke dette.

Du har lockout på demperen foran. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Utover det så har sykkelen en demper i front, og det er ingen dum idé. Du kan låse den når du oppholder deg på asfalterte veier, slik at du ikke bruker unødig energi og krefter på å «gynge» bortover veien. Men siden sykkelen også leveres med dekk som fint kan håndtere litt løse underlag også, vil det komme godt med å ha mulighet for demping om du skal sykle litt på grusveier også. Eller en dårlig vedlikeholdt asfaltvei.

Dekkene er langt fra racer-tynne, men heller ikke like brede som de bredeste dekkene vi hadde med i vår trekkingtest. Men en god mellomting som gir relativt lite rullemotstand, men likevel litt grep om du likevel skal ut på en grusvei.

Styret er behagelig å bruke. Men kan kreve litt tilvending. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Sykkelen leveres med et bukkestyre, og det kan for noen være litt uvant i starten. Styret er ganske smalt, men etter noen kilometer med sykling så blir du overraskende raskt vant med å bruke det. Styret innbyr til to-tre ulike grep, hvor du enten holder inne i bøylen lengst nede, på toppen av de to små «hornene» hvor bremsene sitter eller på den rette delen som går ut fra festet.

Bakfelgen var ikke helt rett på vårt testeksemplar. Men likevel vanskelig å fange på bilder. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Unødvendig unøyaktigheter

Som nevnt så er Olympia et italiensk fabrikat med tradisjoner tilbake til 1893. Og denne sykkelen ligger nærmere hva de normalt er mest kjent for, gode vanlige tråsykler til terreng og landevei.

Der Olympia Speedster Sport Comfort, modellen som kom sist i vår samletest, gjorde det dårlig, ved at rammen var myk og «vinglete», er Explorer 900 Sport langt bedre på dette feltet. Selv med tung rytter som undertegnede, oppleves rammen som nokså stiv og solid. Og det kommer godt med når man skal sykle over lengre strekker, samtidig som du også ønsker en rapp og kvikk respons når du skal navigere deg igjennom bygatene.

Resten av sykkelen var kurant under vår testperiode. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Likevel er det noen ting som ikke er like bra. Akkurat på denne sykkelen så er det fortsatt noen unøyaktigheter som skaper irritasjon. For eksempel var bakfelgen ikke strammet godt nok. Hvor det på et parti av felgen var en «forhøyning» på en liten millimeter som igjen ga det samme lille «hoppet» for hver gang hjulet traff bakken på en jevn overflate.

Dette er noe man bør unngå, selv om det jo er en kurant ting å ordne opp i. Men det føles likevel unødvendig å måtte få etterjustert dette når sykkelen kommer rett fra fabrikken, og i så måte bør være kontrollert og godkjent.

Det gjør samtidig at man blir litt skeptisk til resten av monteringen.

Når det er sagt så er det kun dette problemet vi oppdaget under vår testperiode. Resten av sykkelen var slik du forventer at den skal være til 40.000 kroner. Bremsene fungerte utmerket, og girene var godt justert.

Bremsene på sykkelen er det lite å utsette på. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Konklusjon

Italienske Olympia leverer med Explorer 900 Sport en spennende sykkel som har en smart krysning mellom en gateracer og en terrengsykkel. En miks som passer godt om du pendler eller sykler mye i urbane strøk, men samtidig vil kunne pense innom en grusvei i ny og ne.

Explorer 900 Sport leveres med et stort batteri på hele 900 wattimer, og det gir deg godt med rekkevidde. Hvor langt du kommer varierer med flere faktorer, som for eksempel hvor mye stigning det er der du sykler, hva du selv veier og ikke minst hvor mye effekt motoren må bistå deg med. Motoren har godt med moment for denne type bruk, så du er tjent med å legge til deg en vane hvor du regulerer effekten ettersom du sykler i stigninger eller rett frem. Vår test viser at du fint kan forvente 10 mil med rekkevidde om du kjører med motoren på full guffe og en del bakker å forsere. Mens du nok trolig kan doble rekkevidden dersom du sykler uten for mange bakker på et lavere effekttrinn.

Dette er en sykkel som har en bedre ramme enn den andre modellen vi testet tidligere fra Olympia. Den er langt stivere, som gir bedre respons og mindre «vakling» når du tråkker på. En klar fordel om du skal tilbakelegge mange mil om dagen i for eksempel trafikk eller byer. Samtidig har du en fremdemper som kan låses ved behov.

Dekkene som følger med er gode på asfalt, og har samtidig mønster nok til at de klarer seg greit på grus om du trenger det. De er ganske brede, slik at du får en god stabilitet. Sykkelen levers med bukkestyre, og en sal som er ment for å brukes med en sykkelbukse. Uten dette vil du raskt oppdage at salen ikke er spesielt vennlig mot setepartiet ditt.

En av tingene vi blir litt skeptiske til med denne sykkelen er kvaliteten på monteringen. Stort sett har denne sykkelen vært grei, men enkle ting som at felgene ikke er strammet slik at de er helt runde, virker noe slepphendt – og gjør at man stiller spørsmål ved kvaliteten over tid. Og det er litt synd. Selv om vi må påpeke at det ikke var noen andre problemer som kom frem under vår testperiode.

For dette er en sykkel vi har fått sansen for. Løsningen er smart og velfungerende for deg som trenger god rekkevidde, og samtidig vil ha muligheten for å sykle på litt ujevnt underlag. Motoren fungerer også godt, og batterikapasiteten er absolutt godkjent med sine 900 wattimer.