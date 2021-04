Her er årets beste elsykkel

Vi har testet 2021-modellene av hybrid- og trekkingmodeller.

Åtte av årets elsykkelmodeller har vært til test. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Interessen for elsykkel var enorm i 2020, og fjorårets elsykkeltest var faktisk den aller mest leste saken på Tek i 2020 - med god margin. Den gang testet vi en rekke hybrid-/trekking-sykler – hvor det var Haibike som trakk det lengste strået i prisklassen mellom 25.000 og 42.000 kroner.

Før dette igjen har vi testet elsykler i to ulike prisklasser, under 10.000 kroner og fra 15.000 til 22.000 kroner .

Nå har vi tatt en nærmere kikk på årets hybrid-/trekking-modeller. Også i år har vi gått for en ganske høy prisklasse – de åtte syklene vi har testet hittil hadde priser på mellom 33.000 og 38.000 kroner da vi hentet dem inn. Det kan selvfølgelig ha endret seg innen vi rakk å teste og publisere.

Noen endringer er det å spore fra fjorårets kandidater. Enkelte ting har blitt dårligere, mens vi har sporet forbedringer på andre områder.

Elsykler kan være vanskeligere å få tak i nå enn på samme tid i fjor. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Dårlig tilgang på sykler

Noe av det vi har fått merke den siste måneden er hvor mye dårligere tilgangen er på sykler i år sammenlignet med fjoråret. Enkelte kjeder meldte om katastrofe for bare få uker siden.

Vi har fått beskjed fra flere leverandører om at deres sykler blir forsinket, og vi tar sikte på å oppdatere denne testen med flere merker senere i år. For eksempel hadde ikke fjorårets vinner, Haibike, noen modell klar i tide til testen.

Grunnen til at det er dårligere tilgang i år er flere. Blant annet har pandemien satt sine spor, hvor prisen for å få fraktet sykler og deler fra Østen har skutt i været. Samtidig har den kraftig økende etterspørselen etter sykler gjort at det er manko på deler til disse syklene. Vi opplevde blant annet at en av modellene vi ventet på ble utsatt fordi det ikke var mulig å få tak i bremser.

Forhåpentligvis vil situasjonen bedre seg utover, slik at vi med stunder får mulighet til å utvide vår test med flere sykler.

NB: 2020-modellene er fortsatt gode

Samtidig minner vi om at flere 2020-modeller fortsatt er å få kjøpt, så testen fra i fjor gjelder stadig. Med generelt høyere priser i år, er fjorårets sykler fremdeles høyaktuelle. Bryr du deg ikke om siste skrik i farger og design, kan det være at du får tak i en minst like godt spesifisert 2020-sykkel til lavere pris.

Men i denne testen har vi altså begrenset oss til årets nye modeller, selv om også fjorårets sykler strengt tatt ville gjort det skarpt her.

Til tross for den generelle sykkelmangelen har vi fått hentet inn totalt åtte elsykkel-modeller som skal i ilden denne gangen.

Vi har fått samlet åtte modeller til årets samletest. Vegar Jansen / Tek.no

Disse syklene har vi testet:

Product Cannondale Adventure Neo 3 EQ Electra Loft Go 2021 Giant Explore E+ 2 STA (2021) Hard Rocx Evolution 6.5 XX Olympia Speedster Comfort Rock Machine Crossride INT e500 B Touring (2021) Scott Sub Tour Eride 10 (2021) Superior eXR 6070 Touring (2021) 32999 NOK 28329 NOK 37990 NOK 32900 NOK 37990 NOK 32900 NOK Ca pris ved publisering 33.000 34.000 35.000 38.000 35.000 33.000 38.000 33.000 Motor og dreiemoment Bosch Active Line Plus, 50 Nm Bosch Active Line Plus, 50 Nm Yamaha Syncdrive Sport, 75 Nm (80 Max) Shimano Steps E6100, 60 Nm Oli Sport, 85 Nm Bosch Performance Line, 65 Nm Bosch Performance Line, 65 Nm Shimano Steps E6100, 60 Nm Kontrollsystem, display, antall assistansetrinn, app Bosch Purion, 4+1 assistansetrinn. Cannondale app Bosch Purion, 4+1 assistansetrinn, ingen app Giant RideControl Evo, 6+1 assistansetrinn, Giant RideControl app Shimano SC-E5000, 3 assistansetrinn, ingen app Monokrom skjerm, 4+1 assistansetrinn. Ingen app Bosch Purion, 4+1 assistansetrinn, ingen app Bosch Purion, 4+1 assistansetrinn, ingen app Shimano SC-E5000, 3 assistansetrinn, ingen app Girsystem Shimano Altus, 9 gir Shimano Nexus Inter5E, 5 gir Shimano Alivio, 9 gir Shimano Alivio, 9 gir Shimano Alivio, 9 gir Shimano Alivio, 9 gir Shimano Deore, 10 gir Shimano Deore, 10 gir Batteri Bosch PowerTube, 400Wh Bosch PowerPack, 500Wh Panasonic, 500Wh / Giant Powerpak Shimano 504Wh 900 Wh Bosch PowerTube, 500Wh Bosch PowerTube, 625 Wh Darfon, 508Wh Hjul Kenda Kwick Seven.5, 27,5" x 2,2" Schwalbe Fat Frank, 28" x 2" Giant Crosscut Gravel 2, 28" x 1,75" Kenda Khan, 28" x 2" Schwalbe Supermoto, 29" x 2,4" WTB Riddler, 29" x 1,75" Schwalbe Active Plus, 28" x 2" Schwalbe G-One Bite, 28" x 2" Utstyr Lykter, støtte, skjermer, bagasjebærer. Sal kan høydejusteres fra styret. Mangler bjelle. Lykter, støtte, skjermer, bagasjebærer foran og bak. Lås bak. Lykter, støtte, skjermer, bagasjebærer. Lykter, støtte, skjermer, bagasjebærer (15 kg). Mangler bjelle. Lykter, støtte, skjermer, bagasjebærer foran og bak. Lås medfølger. Mangler bjelle. Lykter, støtte, skjermer, bagasjebærer (12 kg). Lås bak. Lykter, støtte, skjermer, bagasjebærer. Lås bak. Lykter, støtte, skjermer, bagasjebærer (12 kg). Bremser Hydrauliske skivebremser, Tektro Hydrauliske skivebremser, Tektro Hydrauliske skivebremser, Shimano MT200 Hydrauliske skivebremser, Shimano MT200 Hydrauliske skivebremser, Shimano MT200 Hydrauliske skivebremser, Shimano MT400 Hydrauliske skivebremser, Shimano MT200 Hydrauliske skivebremser, Tektro Demping Justerbar dempegaffel foran. Demping i salstang. Fjærdemping i sal. Demping i salstang. Dempegaffel foran. Justerbar og låsbar dempegaffel foran. Justerbar og låsbar dempegaffel foran. Demping i salstang. Justerbar og låsbar dempegaffel foran. Dempegaffel foran. Låsbar dempegaffel foran. Modeller/str. Unisex: S/M og L Dame: «onesize» Dame (testet): S / M / L / XL. Herre: S / M / L / XL / XXL Dame/unisex (testet): 16,5" / 18,5" / 20". Finnes også i herremodell med tilsvarende størrelser. Unisex: 43 cm Unisex: 15" / 17" / 19" Unisex (testet): XS / S / M / L. Finnes også som dame- og herremodell. Dame (testet): 16,5" / 18". Herre: 17" / 19" / 21"

Sammenlignet med fjoråret , er ikke årets spesifikasjonstabell bare lystig lesning. De fleste produsentene har spart på kontrollenhetene/displayet for å holde prisene nede. Derfor har ikke Shimano-motorene appmuligheter i år.

Bosch-motorene har på sin side kommet i en kjærkommen ny generasjon, som støyer mindre og som vi generelt liker bedre. Men heller ingen av disse er paret med en avansert kontrollenhet som tillater app.

Visse ting som peker seg ut i denne tabellen er girsystemet til Electraen, som har et såkalt internt girnav. Dette girer lydløst og sømløst – vel å merke så lenge du ikke tråkker på når du girer ned. Merk deg også batteristørrelsen, her skiller kandidatene fra Cannondale, Olympia og Scott seg ut fra resten. Olympiaens 900 wattimer er spesielt imponerende.

Ellers er det en viss forskjell rent motormessig. Giants kraftige Yamaha- og Olympias italienske Oli-motor ser mest imponerende ut på papiret.

Elsykkel gjør den enda mer komfortabelt å komme seg ut på tur. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Elsykkel gir flere muligheter

Elsykkel er en flott måtte å komme seg ut på for de fleste av oss. Undertegnede er neppe alene om å innrømme at en vanlig sykkel begrenser lysten til å legge ut på timeslange turer fordi det blir mer slitsomt enn fornøyelig.

Etter å ha syklet mange titalls mil på syklene også i år, har konseptet elsykkel bare forsterket seg som noe som både er moro og ikke minst kan være et godt alternativ for deg som pendler til jobb eller henter barn i barnehagen. Siden du får hjelp med å holde koken i bratte bakker, er nemlig terskelen for å velge sykkel i stedet for bilen langt mindre.

Syklene i denne prisklassen er for det meste sterke og utholdende, også for en av testpersonene som har en kroppsvekt et godt stykke nord for 100-kilosgrensen.

Det blir til at du faktisk sykler lengre enn du normalt hadde orket, og kanskje oppsøker kriker og kroker du normalt ikke har fysikk til. Kombinasjonen av et behagelig tempo innover på rolige skogsbilveier, og muligheten til å bruke sansene mer enn hva du får gleden av inne i bilen din, overrasker fortsatt positivt. Samtidig er det fortsatt fullt mulig å få godt med puls på en elsykkel også, vær ikke i tvil.

Også i byer, hvor det blir stadig mer trøblete og dyrt å bruke bil, vil en elsykkel være et godt alternativ i vår bok. Har du en litt kortere pendlevei inn og ut av for eksempel Oslo, er det overraskende smidig å sykle.

Disse hybridene fungerer til det aller meste av vanlig underlag. Også betong. Vegar Jansen / Tek.no

Hvorfor tester vi akkurat disse?

I denne testen ser vi videre på såkalte hybrid-/trekkingsykler i prisklassen rundt 35 000 kroner. Her får du en god kombinasjon av sterk motor og nok batterikapasitet til å sykle i mange timer uten behov for lading.

I dette prissjiktet sier det seg selv at vi finner bedre og sterkere løsninger enn på de fleste rimeligere sykler.

Alle syklene i denne samletesten har store batterier, hydrauliske skivebremser, gode girsystemer og sterke krankmotorer – altså motorer som sitter i selve «tråkket». Dette er mer energieffektivt og gir en mer naturlig sykkelfølelse enn om motoren sitter på bak- eller framhjul.

En annen fellesnevner for modellene i denne testen er at de er praktisk utstyrt med slikt som skjermer, bagasjebrett og lys – samtidig som de har dempere foran og litt grovere hjul som også klarer seg fint på gruslagte veier utenfor asfalten.

Men tenker du å forsere mer terreng og stier med røtter og lignende, vil en elektrifisert fulldemper være langt mer å foretrekke.

I testen vil du se at vi har noen sykler med ulike typer rammer. De aller fleste er såkalt unisex, mens andre har «herre»- eller «dame»-ramme. Grunnen er blant annet tilgangen på sykler under den pågående pandemien. Mange av modellene kan nemlig kjøpes med forskjellige rammer, hvor resten av sykkelen er den samme. Da har vi valgt å ta inn det vi fikk tak i.

Les også Dette bør du vite før du kjøper en elsykkel

Alle de åtte syklene har gjennomgått en del ulike tester før vi fant vår favoritt. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Slik har vi testet Først har vi vurdert komfort. Noen av syklene har mer polstrede seter enn andre, ulike holker og andre funksjoner som gjør et inntrykk av hvor for komforten er over tid. Et lite polstret sete kan være en utfordring for bakenden de første turene.

Vi har vurdert syklenes byggekvalitet. Som for eksempel hvor robust og stiv rammen føles, hvordan bagasjebrett og skjermer er festet og hvor godt sykkelen generelt er skrudd sammen.

Vi har også tatt med eventuelle andre funksjoner. Noen modeller kan for eksempel kobles mot telefonen din ved hjelp av bluetooth, slik at du kan oppgradere sykkelens systemer eller hente sensordata den andre veien. Så er det selve sykkelen, og hvordan denne presterer. Her har vi som nevnt syklet mange mil på ulike underlag for å skape oss en inntrykk av hvordan de fungerer til å sykle på: Flate strekninger. Her har vi både prøvd oss frem på asfalt og grus, og dannet oss et bilde av hvor enkelt du klarer å holde toppfarten på rundt 25 km/t.

Litt ujevnt underlag. Disse syklene er ikke ment for tungt terreng, men vi har sjekket hvordan de klarer seg på grusveier og enkle stier.

Hvordan er syklene i bakker? Dette er en av de viktigste funksjonene for en elsykkel, og der den også trengs mest for de som vil slippe å slite seg ut opp en bakke. Vi har testet både med korte og bratte bakker, men også ved å sykle lengre strekninger med vedvarende og ganske bratt stigning.

Så har vi også sett litt på pris. I utgangspunktet har vi sett etter modeller rundt 35 000 kroner, med litt å gå på både opp og ned i pris. I fjor opplevde vi store endringer underveis, fordi kursen for dollaren skjøt i været. I år virker prisene å være mer stabile. Likevel er det viktig å se hva du eventuelt får eller går glipp av for de tusenlappene som skiller de billigste fra de dyreste i testen.

Les også Elektrisk motorsykkel på ett hjul

Oftest har elsykler utvendige gir. Men det finnes også alternativer med innebygde løsninger. Vegar Jansen / Tek.no

Litt om elsykkelmotorer og drivsystem

Hjertet og hjernen på elsykkelen er motoren og kontrollenheten. Sistnevnte lar deg velge slikt som hvor mye motorassistanse du vil ha, og har dessuten en skjerm som viser deg hastighet og hvor mye strøm som til enhver tid er igjen på batteriet. Noen kontrollenheter har også andre funksjoner, som å vise tråkkefrekvens eller lar deg koble opp mobiltelefonen via en app.

Samtlige motorer i testen har en nominell effekt på 250 watt, da dette er den lovlige grensen for vanlige elsykler. Men samtidig er det forskjell på hvor sterke motorene er. Så lenge du bruker girene vil alle motorene få deg opp bakkene uten problemer, men de sterkere modellene vil la deg holde høyere hastighet uten at du må gi like mye selv.

Husk også at motoren er definert som en «hjelpemotor», og den vil slutte å hjelpe til ved rundt 25 km/t. Ønsker du å holde høyere fart enn dette på flatmark eller i oppoverbakker, må du gjøre jobben helt alene. Da får du i det minste trening, men merk at de fleste elsykler i hovedsak er giret til å tråkkes i spennet 0 til 30 km/t.

Ellers har alle motorsystemene flere assistansetrinn du kan velge mellom. Vil du få opp pulsen litt, kan du altså la motoren gjøre mindre av jobben. Da øker du også rekkevidden.

Vi har for øvrig ikke målt rekkevidden på elsyklene vi har testet. For dette er det for mange variabler. I tillegg til hvor mye du hjelper til selv, har vi alt dette med temperatur, underlag, stigning, dekktrykk, vekt, bekledning, vind, sittestilling og så videre.

Men som en pekepinn kan du kikke på batterikapasiteten, som gjerne oppgis i wattimer (Wh). De fleste syklene i denne testen har et batteri på 500 Wh. I de fleste tilfeller vil dette bety en rekkevidde på typisk 50 til 80 kilometer med god drahjelp fra motoren. Står du på mer selv, klarer den kanskje det dobbelte av dette.

Fire av syklene i testen har motorsystem fra Bosch, mens to er fra Shimano. Videre har Giant-sykkelen en «egentrimmet» motor fra Yamaha, mens Olympus holder det italiensk med en Oli Sport-motor.

Kort oppsummert:

Product Cannondale Adventure Neo 3 EQ Electra Loft Go 2021 Giant Explore E+ 2 STA (2021) Hard Rocx Evolution 6.5 XX Olympia Speedster Comfort Rock Machine Crossride INT e500 B Touring (2021) Scott Sub Tour Eride 10 USX Superior eXR 6070 Touring (2021) 32999 NOK 28329 NOK 37990 NOK 32900 NOK 32900 NOK Komfort Ergonomiske holker og relativt bred sal med ok polstring. Salstangen er luftdempet og kan høydejusteres med knapp på styret. Lavt innsteg og kraftige dekk. Nokså oppreist sittestilling. Bredt, dempet og behagelig sete. Typisk bysykkelstyre med litt glatte holker. Oppreist sittestilling. Nokså bred og myk sal. Ergonomiske holker og «horn» på styret. Greie holker og halvsporty sal med ok postring. Demping i salpinne og forgaffel. Kraftige dekk og store hjul. Ergonomiske og gode holker. Lavt innsteg og oppreist sittestilling. Stillegående motor. Halvsporty og god sal. Ergonomiske holker. Store hjul, men ikke de kraftigste dekkene. Lavt innsteg og noe oppreist sittestilling. Relativt bred, halvdempet sal, om enn ikke av de mykeste. Anstendige holker. Gode dekk for allroundbruk. Lavt innsteg og ganske oppreist sittestilling. Stillegående motor. Ganske sporty, men ikke spesielt myk sal. «Frampå» sittestiling. Greie holker og demping i front. Byggkvalitet Solid nok, og stilren med intube batteri. Får trekk for skranglete skjermer i plast. Grense på 18 kg for bagasjebærer. Jevnt over god kvalitet. God lastekapasitet både foran og bak. Lukket girsystem. Meget solid og intube-batteri. Bagasjebærer tåler 25 kg. Testens beste display og motorsystem. Solid konstruksjon. Kapasitet 15 kg på bagasjebærer. Digert intube batteri. Virker litt «myk» og fleksibel midt på rammen. Klimprende eiker etter kort tids kjøring. Stor og god bagasjebærer. Mulig å feste bagasjebærer foran. Virker godt skrudd sammen. Intube-batteri. Kun 12 kg kapasitet på bagasjebærer. Lås bak. Virker solid og godt konstruert, med intube-batteri. Bagasjebærer tåler 25 kg. Lås bak. Godt girsystem. Godt sammenskudd med intube-batteri. Godt girsystem. 12 kg på bagasjebærer. Fine allrounddekk. Sykling, flatt God på asfalt. Den selvsagte bysykkel. Lite å klage på, bortsett fra manglende lockout på demper. God sak. Spesielt god på asfalt. Litt forsinkelse i motorsensoren gjør lite. Meget god. Litt smalere dekk og store hjul triller godt. Bra greier, men ikke låsbar demping. Bra Sykling, ujevnt underlag Helt kurant med ok demping og brede dekk, men ikke det beste styret for «offroad». Fungerer overraskende greit, men ingen demping foran og det kan skrangle litt både her og der. Ingen klager. Demping foran og solide dekk, ingen klager. Demper og brede dekk, men litt glatte. Savner mer stivhet i ramma. Heller ikke et spesielt godt styre for «offroad». Lite å klage på, med god demping foran. Bra. Bra, med gode dekk og demping. Sykling, bakker Litt for lite krefter til å holde tempoet oppe i de brattere bakkene. Ikke spesielt sterk i stigninger, men motoren fungerer godt med girsystemet. Testens klare favoritt. Mellomgod i bakker. Biter godt fra seg i bakkene. Blant de sterkere i testen. Ikke helt i toppen, men god nok for de fleste. Ikke helt i toppen, men godt nok for folk flest. Halvgod i bakker.

Vinner: Giant 21 Explore E+ SMART STA 2021

Den beste elsykkelen i denne testen kommer fra Giant, og er en videreutvikling av 2020-modellen som også gjorde det meget bra i fjorårets test av denne klassen elsykler.

Her får du en meget solid og velkonstruert sykkel som har en trekkvillig motor fra Yamaha. Det er dog Giant selv som «finjusterer» motorens programvare. Resultatet er en kvikk og presis opplevelse hvor du enkelt kan holde koken i bratte bakker.

Samtidig har salen og komforten blitt bedre på årets modell. Salen har god demping, og du har en komfortabel sittestilling som gjør det behagelig å sykle flere mil i slengen. Den har også gode holker og «horn» på endene av styret som gir mulighet for å endre grep underveis.

Sykkelen leveres med god batterikapasitet, og har en god fargeskjerm med mulighet for å koble til mobilen for å samkjøre treningsdata med informasjon fra sykkelen.

Justeringene gjør du enkelt via et eget bryterpanel på styret. Alt i alt leverer Giant den beste sykkelen i denne omgangen.

OBS: STA-versjonen er versjonen med lavt innsteg, som vi har testet. Versjonen med det vi tradisjonelt har kalt «herre»-ramme heter GTS.

9.5 Imponerende Giant Explore E+ 2 STA (2021) annonse Sjekk prisen Har det meste du ønsker deg. Rikelig med motorkraft og er samtidig komfortabel. Takler variert underlag uten problemer. Fordeler Testen beste på motbakker

Meget god sittekomfort

Kan kobles til app for å se kjøredata og innstillinger

Solid og god konstruksjon

God på både asfalt og grus

Den beste skjermen i testen

Demper i fremgaffel Ting å tenke på Demper har ikke lockout

Anbefalt: Scott Sub Tour eRIDE 10

Dette er blant testens dyreste sykler, men gir deg også noe mer valuta for pengene om du ønsker godt med batterikapasitet. Her får du et batteri med 625 Wh, som er en økning på 25 prosent fra de fleste syklene i testen.

Samtidig er denne sykkelen også meget solid bygget. Et bredt, halvdempet sete gir meget god sittekomfort og innbyr til flere timer med sykling uten ubehag.

I kranken sitter en Bosch Performance Line-motor. Denne er ikke like sterk som Yamaha-motoren i konkurrenten fra Giant, men den er fremdeles blant de beste å ha på sykkelen når du kommer til motbakkene. Den er dessuten imponerende støysvak.

Kontrollenheten har en grei skjerm som er enkel å betjene, men du kan ikke koble til sykkelen mot en app med denne utgaven.

Denne modellen har en god demper og har godt med grep som gjør den godt å bruke på grus og enkle stier i skogen. Et annet pluss er at denne sykkelen leveres med et bedre girsystem enn de fleste andre i testen.

OBS: Det vi har testet er altså unisex-modellen (Scott Sub Tour Eride 10 USX), men ettersom den ikke har noen prisoppføringer hos Prisjakt har vi valgt å legge inn herremodellen i boksen under. Det er altså samme sykkel, bare med annen ramme.

9 Imponerende Scott Sub Tour eRide 10 2021 (Electric) annonse Sjekk prisen En solid og gjennomført elsykkel med stort batteri og sterk motor Fordeler God batterikapasitet

Solid byggekvalitet

Demper i gaffel

God sal

Bedre girsystem enn de fleste i testen

Kraftig og stillegående motor

God på asfalt og grus

God nok for de fleste i bratte bakker Ting å tenke på Litt svakere i motbakken enn testvinneren

Ingen lockout på demperen

Anbefalt: Rock Machine Crossride INT e500 B Touring 2021

En av testens billigste sykler, men også blant de modellene med kraftigere motor. Den er ganske så god i bakkene, og oppleves noe kvikkere de første meterne sammenlignet med Scott-modellen, selv om de har den samme motoren.

Ellers er også denne en godt sammensatt sykkel som har store hjul (29") og dekk med lav rullemotstand. Dette er en sykkel som triller godt på flatene og asfalt spesielt.

Også denne modellen er komfortabel å sykle på, selv om du sitter litt mer frempå enn for eksempel Scott sin modell – hvor du sitter mer rak i ryggen.

Modellen har en dempet gaffel som kan låses om nødvendig, og klarer seg godt på variert underlag.

Sykkelen leveres med et 500 wattimers batteri som vil gi god nok rekkevidde for folk flest. Vi skulle gjerne sett en litt kraftigere bagasjebærer på denne modellen, men alt i alt er dette en sykkel som gjør seg fortjent til en anbefaling fra oss.

8.5 Meget bra Rock Machine Crossride INT e500 B Touring (2021) annonse Sjekk prisen Mye sykkel for pengene. Har en av de kraftigere motorene, og er samtidig komfortabel å sitte på. Fordeler Halvsporty og god sal

God komfort

God byggekvalitet

Spesielt god på asfalt. Store hjul

God nok for de fleste i bratte bakker

Dempere i gaffel med lockout

Kraftig og stillegående motor Ting å tenke på Bagasjebærer har grense på 12 kg

Litt svakere i motbakkene enn testvinneren

Anbefalt: Electra Loft Go Elsykkel 2021

Er du på jakt etter en elsykkel som har et fint retro-utseende, og fortsatt har meget god kvalitet, viser tyske Electra nok en gang at de har god kontroll på å lage nettopp slike sykler.

I fjor var det Electra Townie Path Go som ga oss et solid inntrykk, og denne gangen er det altså Loft Go som har vært i ilden.

Denne modellen sklir nok rett inn i hjertet til deg som husker sykler fra det glade 80-tallet, og det er lite som avslører at dette er en elsykkel annet enn batteriet – som skiller seg ut fra den ellers så særegne fargen.

Noe av det vi liker spesielt godt med denne modellen er at den har tonnevis med komfort å by på, selv om gaffelen ikke har noen demper. Dempingen sitter i sal-pinnen på sykkelen, i tillegg til at selve salen også er testens mest komfortable.

Du sitter veldig behagelig og rett i ryggen, og styret er formet slik at armene dine ikke får andre påkjenninger enn å måtte holde styr på hvor du skal. Sykkelen har også greit med lastekapasitet. Egenvekten er på 26 kg, og ifølge spesifikasjonene kan den ta 25 kg på bagasjebæreren bak, pluss 10 kg på rammen foran styret. Maks totalvekt er oppgitt til 136 kg.

Dette er også først og fremst en sykkel for deg som beveger deg på asfalt, og ikke har for dårlig tid om du må opp en bratt stigning. Med sine fem gir får den deg fortsatt enkelt opp alle bakker – dog ikke i samme tempo som med en sykkel med sterkere motor.

For selv om motoren er ikke den aller mest trekkvillige, fungerer den godt i tandem med det interne girnavet. Må du plutselig stoppe, vil du for eksempel kunne gå rett fra femte til andre gir uten å bevege pedalene, noe som gjør det til en smal sak å komme i gang igjen.

Alt i alt er dette en meget godt og gjennomført «bysykkel» som fint kan anbefales.

NB! Kurv er ekstrautstyr.

8 Meget bra Electra Loft Go 2021 annonse Sjekk prisen Sjarmerende og komfortabel sykkel som trives aller best på mindre kuperte asfaltveier. Fordeler Testens beste på komfort

Sjarmerende retro-design

Lukket girsystem

God lastekapasitet

Stabil støtte

Solid konstruksjon

Demping i sal-pinnen Ting å tenke på Mangler krefter til å henge på de beste i bakkene

Batteripakken bryter litt med resten av designen

Ingen demping i gaffel

Godt girsystem: Superior eXR 6070 Touring (2021)

I nesten alle samletester har du det ene eksemplaret som bare ikke klarer å skille seg ut. Den gjør ikke noe spesielt galt, og ikke er den spesielt dårlig, men den stikker seg heller ikke fram. I lys av resten av feltet blir den ganske enkelt litt anonym.

Her blir Superiors eXR 6070 Touring en slik sykkel – at den også har grå farge er nok en ren tilfeldighet. Motoren er en Shimano Steps E6100, som er paret med kontrollenheten SC-E5000. Sistnevnte er et trinn ned fra de vi hadde på sykler med Shimano-motor i fjorårets samletest. SC-E5000 har tre assistansetrinn og mangler blåtann – så sykkelen har heller ikke appmuligheter.

Shimano Steps E6100 mangler også litt muskler sammenlignet med testens sterkeste, og støyer mer enn de nye Bosch Performance Line, som du finner i kandidatene fra Rock Machine og Scott.

I det store og hele virker egentlig Superiors eXR 6070 Touring som en solid sykkel, og gode Shimano Deore-gir er et pluss. Men så er det andre detaljer igjen som trekker noe ned igjen. Vi skulle gjerne hatt en litt mer behagelig sal, og bagasjebæreren er av det spinkle slaget. Og så har vi det løse plastdekselet på undersiden av «intube»-batteriet, som er et litt kronglete patent. Da liker vi langt bedre løsningene der dekselet sitter fast i batteriet.

Alt i alt er dette en god sykkel, men i dette selskapet blir den altså ganske anonym.

7.5 Bra Superior eXR 6070 Lady Touring (2021) annonse Sjekk prisen En godt gjennomført sykkel som mangler litt motorkraft for å henge på de beste. Fordeler Testens beste girsystem sammen med sykkelen fra Scott

God byggekvalitet

Demper i gaffel med lockout

Litt sporty sittestilling

God på asfalt og grus Ting å tenke på Lav lastevekt på bagasjebærer

Ikke den aller kraftigste motoren i motbakke

Testens hardeste sal

God byggekvalitet: Hard Rocx Evolution 6.5 XX

Hard Rocx gjorde en god figur i fjorårets samletest, og ser vi på de rene spesifikasjonene er Evolution 6.5 XX egentlig ganske lik. Den har den samme motoren, det samme girsystemet, de samme bremsene, den samme hjulstørrelsen og de samme dekkene.

Men motoren har fått en dårligere kontrollenhet i SC-E5000, som er uten Bluetooth og dermed heller ikke tillater bruk av apper. Videre er Hard Rocx Evolution 6.5 XX faktisk 6500 kroner dyrere enn fjorårets Evolution 3. Og dette illustrerer meget godt årets utfordringer for sykkelbransjen – hvordan skal de i år kunne selge deg en mindre spennende sykkel enn i fjor, og det helst til en høyere pris?

Vel, Hard Rocx har ikke klart dette kunststykket så veldig godt. Bevares, vi liker virkelig den nye ramma, og det er lite å egentlig utsette på denne sykkelen. Men motoren er «kun» midt på treet i denne testen, og det er i våre øyne langt fra nok til å selge inn denne modellen til den prisen Hard Roxc skisserer.

7.5 Bra Hard Rocx Evolution 6.5 XX annonse Sjekk prisen Solid og gjennomført sykkel. Men blir litt for dyr til å havne på «pallen» i denne testen. Fordeler Solid kontruksjon

Demper i gaffelen med lockout

Helt grei sal

Litt sporty sittestilling

Klarer seg godt på asfalt og grus Ting å tenke på Bagasjebærer tar kun 15 kg

Ikke den aller kraftigste motoren i motbakke

Ingen bjelle

Dårligere spesifikasjoner, men ellers god sykkel: Cannondale Adventure Neo 3 EQ

Cannondale kommer et stykke ned i denne testen, selv om det på ingen måte er en dårlig elsykkel. Men til prisen du betaler for denne, som jo er det samme som for eksempel kandidaten fra Rock Machine, får du et batteri med mindre kapasitet – med «kun» 400 wattimer.

Samtidig har denne modellen den samme motoren som Electra-sykkelen. Altså er det en modell som holder i lange baner om du holder deg til vanlige sykkelveier og stier, gitt at du ikke møter på noen spesielt lange og bratte bakker. Da må du gire ned til et lavt nok gir, så vil motoren hjelpe deg opp – men det vil altså gå i et noe tregere tempo enn med de fleste andre syklene i testen.

I tillegg får du et dårligere girsystem enn de andre modellene. Noe som virker unødvendig i denne prisklassen.

Når det er sagt, er det også mye vi liker med denne modellen. Den har ganske god komfort takket være en god demper med lockout, samt demping i sal-pinnen.

Cannondale har også valgt å inkludere en setejustering som er litt mer vanlig å finne på terrengsykler. Altså at du på farten kan justere høyden med inntil fem centimeter. Hendig om dere for eksempel er flere i familien, og kun trenger mindre justeringer fra en fører til en annen.

Sykkelen har også gode dekk, som gjør at det er en stødig og god opplevelse som venter deg.

Hadde denne sykkelen hatt motor, batteri og girsystem som matchet de beste i denne testen, ville det vært en sterk utfordrer.

7 Bra Cannondale Adventure Neo 3 EQ annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Solid sykkel, men har ikke god nok motor, batteri eller girsystem til å henge med de beste til prisen. Fordeler Salen kan enkelt justeres mens du sykler

Rett og avslappet sykleposisjon

God komfort med demping i sal og gaffel

Solid konstruksjon

Lavt innsteg

Kraftige dekk

Blant de rimeligste i testen Ting å tenke på Mindre batterikapasitet enn de beste

Litt lite krefter til å henge på de beste i bakkene

Skjermene er i plast, og vibrerer når du sykler

Test-eksemplaret kom uten bjelle

Dårligere gir-system enn de fleste i denne testen

Usikker på kvaliteten: Olympia Speedster Comfort

Elektriske sykler er nok ikke akkurat italienske Olympias store «forte» – fra den kanten kommer det vel aller helst racersykler. Men her har vi egentlig en ganske så spennende italiener. Speedster Comfort har testens desidert største batteri, pålydende 25 Ah eller 900 Wh – mens normalen altså ligger på 500 wattimer.

Som navnet hinter til, har den også et fokus på komfort. Den er behagelig å sykle på, vel å merke så lenge du ikke forventer en racer og ønsker deg en mer fremoverlent sittestilling. Sykkelen er godt dempet, også i setestanga. Innsteget er lavt og styret litt urbant vinklet, og sånn sett er nok sykkelen også hovedsaklig ment å brukes i asfaltjungelen.

I tillegg til en god bagasjebærer bak, følger det også med et stativ som kan monteres foran styret for ytterligere lastekapasitet.

Også Oli Sport-motoren er italiensk – om selskapene er i slekt vites ikke – og spesifikasjonene skryter av en trekkraft på opptil 85 Nm. Vi kan dog ikke borge for at Oli måler på samme måte som eksempelvis Yamaha eller Bosch. At motoren er trekkvillig er det ingen tvil om, men vi vil ikke rangere den helt øverst i denne testen.

Vi merker også at motorens momentsensorer kunne vært mer følsomme – selv om vi slutter å tråkke, trekker den fremdeles i noen tideler av et sekund etterpå. Det er langt fra kritisk, men vil være merkbart for kresne syklister.

Vårt største problem med Olympia Speedster Comfort er likevel at den er nokså myk og fleksibel i selve ramma. Litt avhengig av hva du er vant til, trenger ikke dette være noe stort problem, men mangelen på stivhet i konstruksjonen merkes spesielt av testpanelets tyngste rytter.

Når vi i tillegg har fått et par eksempler med subbende skjermer og klimprende eiker, må vi nok dessverre sette et lite spørsmålstegn ved kvaliteten og holdbarheten på denne sykkelen – i hvert fall basert på vår korte tid med testeksemplaret.

Bevares, Olympia kan utvilsomt lage sykler, og denne har noen nye og spennende løsninger. Men vi er litt usikre på om de egentlig kom helt i mål med denne modellen.