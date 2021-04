Den beste toppmodellen krone for krone

Finn Jarle Kvalheim 11 Apr 2021 13:30

OnePlus har de siste årene levert gode toppmodeller på rad og rekke, og det til noe mer fornuftige priser enn det råeste fra Samsung og Apple. Men attåt Pro-modellene sine har de som regel alltid hatt en «vanlig» modell med bittelitt mindre funksjonalitet, og mye lavere pris.

Tradisjonen tro heter årets modeller OnePlus 9 Pro , og bare OnePlus 9.

For deg som har lyst på en skikkelig fet telefon er den gode nyheten at du kan spare mye penger uten å merke særlig stor forskjell.

Det finnes flere fargevalg av OnePlus 9 - du kan også kjøpe den i blått eller svart. Her er den blå. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Forskjellene til storebror

For å gjøre det enkelt oppsummerer vi de aller viktigste forskjellene på OnePlus 9 og Pro-modellen først:

OnePlus 9 er ikke vanntett, men skal tåle regn og korte blaff av fuktighet. OnePlus pleier å beskrive det som noe i retning av å miste telefonen i en vannpytt i under 30 sekunder og å tørke av den igjen. Pro-modellen har IP-sertifisering og skal tåle 30 minutter under vann.

OnePlus 9 er bittelitt mindre - tre millimeter kortere og en rundt en halv millimeter smalere enn sin storebror.

Skjermen i OnePlus 9 er flat, sammenliknet med 9 Pros kantkurvede skjerm

... den er også bittelitt mindre, har lavere lysstyrke og lavere oppløsning.

OnePlus 9 har tregere trådløs lading. Bare OnePlus 9 Pro støtter 50-watts hurtiglading trådløst - OnePlus 9 må klare seg med tradisjonell 15-watts lading.

OnePlus 9 må klare seg uten optisk stabilisering, telelinse og laserhjelp for fokusering.

Avhengig av hvor godt du kjenner OnePlus låter det kanskje som mye. Men det er mindre enn det kan se ut som, og prismessig sparer du rundt 2000 kroner på å velge en vanlig OnePlus 9.

OnePlus 9 128GB Pris 7890 NOK Serie OnePlus 9 Datatilkobling USB Type USB-kontakt USB (Typ C) USB On-The-Go (OTG) Ja USB-versjon 3 (Gen 1) Hodetelefonutgang (2,5/3,5 mm) Nei Bildeforhold 20:9 Pikseltetthet 402 PPI Skjerm funksjoner Motstandsdyktig mot riper på skjerm, HDR, 120Hz oppdateringsfrekvens Skjerm Farge Skjermoppløsning 1080x2400 piksler Skjermstørrelse 6.55 Tommer Skjermteknologi OLED (AMOLED) Trykkskjerm (touchscreen) Ja Farge Sort, Blå Fysiskt tastatur Nei Seniortilpasset Nei Bredde 74.2 mm Dybde 8.7 mm Høyde 160 mm Produktvekt 192 g Funksjoner Innebygde stereohøyttalere Innebygde sensorer Nærhetssensor, Accelerometer, Gyroskop Innebygget trådløs lading Ja Med støtte for hurtiglading Ja Type hurtiglading Warp Charge 65 Sikkerhet Fingeravtrykklesere, Ansiktsgjennkjenning Støtte for to SIM-kort Ja Hybridholder til SIM Nei Type av Dual SIM To SIM-kort Type SIM-kort Nano sim Vannavstøtende Nei Innebygget kamera Ja Frontkamera Ja Antall frontkameraer 1 stk Effektivt antall piksler frontkamera 16 megapiksler Antall bakkameraer 3 stk Effektivt antall piksler 48 megapiksler Kameraegenskaper Autofokus, Innebygget blits, Elektronisk bildestabilisering Maksimal blenderåpning 1.8 Sensorformat 1/1,43" Videoinnspilling Ja Maks bildefrekvens (høyeste oppløsning) 30 fps Maks bildefrekvens (uavhengig av oppløsning) 240 fps Maks oppløsning (høyeste bildefrekvens) 1920x1080 (HD 1080) piksler Maks oppløsning 7680x4320 (8K Ultra HD) piksler 2G (GSM) Ja 3G (UMTS) Ja HSPA+ Ja 4G (LTE) Ja 5G (NR) Ja Bluetooth Ja Bluetooth-kodek aptX, aptX HD, LDAC, AAC Bluetooth-profil A2DP Bluetooth-versjon 5.2 Innebygget satelittnavigasjonssystem Ja System GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS NFC Ja Trådløst nettverk Ja Trådløs nettverksstandard 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6) Intern lagringsplass (størrelse) 128 GB Minnekortleser Nei Materiale (deksel/chassis) Glass, Plast RAM-minne 8GB Operativsystem (Den siste versjonen) Android 11 Prosessor for grafikk (GPU) Ja Grafikkprosessortype Adreno 660 Prosessorhastighet 2.84 GHz Prosessorkjernetype 8 (Octa) Core SoC/CPU (System on Chip) Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 Batterikapasitet 4500 mAh Utskiftbart batteri Nei Lanseringsår 2021 Produsentens produktside https://www.oneplus.com/uk/9/specs, gb

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kompromissets mestre

Grunnen til at forskjellslisten over ikke er så viktig er at OnePlus er mestre i kompromissets kunst. Ja de har tatt bort en del fra den påkostede storebroren - og det er nok til å rettferdiggjøre prishoppet hvis du virkelig vil ha det aller beste på de fleste av områdene besparelsene har blitt gjort.

Men det er faktisk veldig sjelden du merker disse endringene om du ikke virkelig er opptatt av enkeltfaktorene. Med et par ukers bruk av begge modellene vil jeg gå langt i å si at jeg knapt merker forskjell på dem. Og da har jeg i perioden byttet mellom dem innbyrdes fra dag til dag.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Den merkbare forskjellen: Treg trådløs lading

Den aller største forskjellen jeg merker er på lading. OnePlus inkluderte en rask trådløs lader i pakken. Årets WARP-lader kan lade med 55 watt, først og fremst fordi det er to induksjonscoiler i både laderen og i ryggen på OnePlus 9 Pro. Det betyr mye effekt og at en vifte surrer og går, men det betyr også fullt oppladet på en halvtimes tid.

Trådløst.

Den trådløse WARP-laderen koster rundt 700 kroner, og det uten å inkludere selve veggladeren den trenger - den bruker den medfølgende laderen til telefonen din for å fungere. Men er du glad i å kunne sette fra deg telefonen din i bare noen minutter her og der, og vite at den på tiden det tar å smøre seg en brødblings har fått mer enn nok strømboost til å klare seg gjennom resten av dagen - vel, så er det en ganske stor forskjell på OnePlus 9 Pro og OnePlus 9 «vanlig».

Den vanlige modellen må klare seg med 15 watt trådløs lading, og det går såpass sakte at det tar noen timer å fylle batteriet helt. Den har likevel med 65-watts kablet lading i esken akkurat som storebror, så du får ladet raskt her også - bare ikke trådløst.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Den viktige forskjellen: Ikke vanntett

Vanntetthet er ikke noe du aktivt merker på telefonen. Det merker du mer på deg selv og hvordan musklene i nakke og skuldre strammer seg instinktivt når det høljeregner og du vet at mobilen kommer til å bli liggende i en liten dam av vann i lommen på den ikke helt tette allværsjakken.

OnePlus gjør et poeng av at de tester alle sine mobiler for å kunne bli utsatt for fuktighet i rundt 30 sekunder, før de løftes opp og tørkes av. Det er vel og bra, og sannsynligvis er det svært langt mellom OnePluser, eller mobiler generelt i dag, som stryker med av en regnskur. Men det er med dråper som faller rett på dem.

Men du har kanskje som meg erfart at det kan bli plaskevått i jakkelommer hvis det regner nok. Og hva med den telefonen du glemte på hagebordet ute? Det var jo knallvær da dere grillet tidligere, men etter at maten er borte var det en ting du glemte å rydde inn.

Med en IP-sertifisert telefon som skal tåle en halvtime nedsenket i vann vet du at hverken våt lomme, pytten på hagebordet eller andre hendelige uhell er noe å pådra seg spenningshodepine for. OnePlus 9 Pro har denne sertifiseringen, mens OnePlus 9 ikke har det, og den bør altså hverken forlates i en plaskevåt lomme eller i en dam på hagebordet.

Forskjellen du neppe merker: Skjermen

Begge de to telefonene har flotte skjermer. OnePlus 9 Pro kan skilte med 6,7-tommers kantkurvet skjerm, mens OnePlus 9 må klare seg med 6,55 tommer flat variant. At skjermen er flat gir noe mindre fare for feiltrykk helt ytterst, men forøvrig hverken tar eller gir det så mye fra brukeropplevelsen til telefonen.

Det er likevel en del forskjeller her.

Maksimal lysstyrke går ned fra 1300 nits til 1100 nits, og oppløsning går fra freske 3216 x 1440 piksler til 2400 x 1080 piksler. Ved å gå ned til den vanlige 9-ern mister du også såkalt 10-bit-farger, altså gjengivelse av opptil én milliard farger på skjermen, og du går fra en nymotens LTPO-skjerm til en vanlig AMOLED-skjerm. Begge skjermene er imidlertid raske og oppdaterer seg 120 ganger i sekundet, mot de tradisjonelle 60 gangene som du for eksempel får i en iPhone 12.

Dette er ikke helt uvesentlige forskjeller. For så store skjermer er det mulig å legge merke til oppløsningsforskjellen, og i knallhardt sollys er lysstyrken viktig. LTPO-forkortelsen betyr ikke noe for øynene dine, men en del for batteriforbruket - samtidig som det er andre komponenter i en mobil i dag som kan bruke vel så mye strøm som skjermen.

Du får en av de aller beste mobilskjermene på markedet i OnePlus 9 Pro. I OnePlus 9 får du «bare» en skikkelig, skikkelig bra skjerm. For noen er den forskjellen verdt å betale for. For de fleste - antakeligvis ikke.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kamera-forskjellen du kanskje merker

Kameraet i OnePlus 9 er nesten like bra som i OnePlus 9 Pro.

Det betyr likevel ikke at det er perfekt. Jeg savner en god zoomløsning i begge telefonene. Selv om Pro-modellen har et dedikert zoom-kamera er det ikke i nærheten av like godt som det du får i Galaxy S21, eller i en Huawei, for den saks skyld. Zoom-kameraet savnes altså ikke nevneverdig mer på OnePlus 9 enn på Pro-modellen. Ofte blir de beste innzoomede bildene et utsnitt fra hovedkameraet uansett hvilken av telefonene du bruker.

At hovedkameraet i OnePlus 9 Pro er stabilisert er imidlertid en forskjell som er merkbar i dårlig lys. Bildene blir litt mindre skarpe, og tross en utmerket nattmodus må du gjerne gjøre noen ekstra forsøk for å få like godt resultat som med storebror. Men verdt å merke seg er at dette er når det virkelig begynner å bli mørkt.

Utover stabiliseringen er både glass og kamerabrikker i hovedkamera og vidvinkel like, så ytelsen i vanlig dagslys er den samme.

Den laserassisterte autofokusen i OnePlus 9 Pro er i teorien litt raskere enn i lillebror, men i praksis kan jeg ikke komme på mange tilfeller der jeg har lagt merke til at lillebror har brukt tid på å fokusere riktig. Den knipser lynraskt den også, og jeg har vært borti telefoner med laserfokus der bare programvaren i seg selv har gjort kameraet mindre responsivt enn i OnePlus 9.

Det fantastiske ultravidvinkelkameraet er det samme i begge mobilene.

Trenger du optisk stabilisering, telekamera og laserfokus? Første og siste på lista er i hvert fall kjekke å ha. Og det er jo nettopp kjekt å ha du ofte betaler for når produktet har «Pro» i navnet.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Alt det andre som du ikke merker

Med bonusfunksjonene i OnePlus 9 Pro lever den greit opp til prisen sin sett mot andre toppmodeller - spesielt tatt i betraktning at den er et par tusenlapper billigere enn de fleste av dem. Men OnePlus 9 er enda litt billigere, og til under 8000 kroner får du rett og slett spektakulært mye telefon for pengene.

Du får et solid kameraoppsett som tar skikkelig gode bilder. Enkelte anmeldere har kritisert det for å ikke være «Hasselblad nok» - men har noen gang Huawei vært Leica nok, eller Sony vært Zeiss nok? Vi snakker fortsatt om en mobil, og med en ultravidvinkel i særklasse og et hovedkamera som virkelig gjør jobben er du godt ivaretatt enten du velger OnePlus 9 eller 9 Pro.

Den opplevde ytelsen er lynende rask, og med både rask skjerm og menyanimasjoner som aldri stopper eller hikker oppleves den som raskere enn både Samsung og Apple, for å nevne noen.

Solid batteritid på et par døgn med vanlig bruk, og kurant og fin lyd under samtale gjør begge de to telefonene til gode hverdagsmobiler til ringing og forefallende.

At stereolyden er litt lavere og en del mer «blikkboksete» enn fra storebror OnePlus 9 Pro er merkbart på høyt volum, men ingen krise til daglig.

På omtrent alt det virkelig vesentlige er disse telefonene klin like. Hvis du skal gå for den heftigste bør du kjøpe den raske trådløsladeren i tillegg for å få maksimalt ut av den. Da snakker vi en prisforskjell som kryper opp i underkant av 3000 kroner, men selv uten ekstra lader er det 2000 kroner å spare på å gå for det som bare såvidt er nest best fremfor aller best.

Det ville faktisk jeg gjort.