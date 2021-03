OnePlus 9 Pro: Stort bedre blir det ikke

Det har alltid vært noe smått å plukke på med OnePlus, men ikke denne gangen.

Lekker design: Den sølvfargede varianten har en gradering der den blir mer og mer tåkete og melkeaktig opp mot toppen av telefonen, mens den er speilblank i bunnen av telefonen. Det ser lekkert ut, men hvorfor det blankeste partiet er der fingrene fetter til telefonen er et spørsmål som melder seg. De andre fargene er jevne over hele baksiden. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 23 Mar 2021 20:06

OnePlus har gjennom mange år laget noen av de beste «alternative» toppmodellene i mobilmarkedet. For deg som gjerne vil bruke litt mindre penger, og kanskje ikke har forelsket deg helt i Samsung eller Apple, har OnePlus vært der som en forholdsvis trygg og solid havn. Et selskap som nok har skuffet få, men samtidig kanskje begeistret flere mobilentusiaster enn «folk flest».

For det har handlet mye om tall og spesifikasjoner hos OnePlus, og finpuss og folkelighet har det kanskje manglet litt på. Den trenden har de forsøkt å snu de siste par-tre årene, og de har blitt stadig bedre alternativ for hvem som helst - og ikke bare for deg som vet hva forskjellen på ulike deler av mobilprosessoren handler om.

OnePlus var de første til å popularisere raske og behagelige mobilskjermer, og nå sikter de seg inn mot en disiplin de tradisjonelt har vært litt svakere på enn konkurrenter som Samsung, Apple og Huawei; mobilkameraet. De har slått seg sammen med Hasselblad, og skal utfordre de heftigste mobilprodusentene igjen.

Med en startpris på så vidt under 10.000 kroner er det en greit konkurransedyktig, om ikke akkurat billig, telefon det er snakk om.

9.5 Imponerende OnePlus 9 Pro annonse Sjekk prisen Stort bedre enn OnePlus 9 Pro blir det ikke. Fordeler Fantastisk skjerm

Flott design

Vanntett

Lynrask kablet lading medfølger

Lynrask trådløs lading støttes

Prikkfri ytelse

Lett å tilpasse

For sitt kaliber mobil en helt grei pris

Svært god vidvinkel og ultravidvinkel

Bra frontkamera også Ting å tenke på Skuffende zoomkamera

Noen veldig få bilder fra kameraet lagres ikke skikkelig

En enkel og flott skjerm med 120 hertz oppdateringsfrekens for behagelig bilde, og svak kurving langs kantene. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Pent design

Den litt gammeldagse Hasselblad-logoen under kameraene på baksiden setter tonen for designet på en telefon som ser bittelitt, men ikke veldig, utenom det vanlige ut. De to kameratutene antyder at begge de to viktigste kameraene på denne telefonen har ganske store sensorer. Ellers er det tre utskjæringer i kamerahumpen på baksiden, og en OnePlus-logo på midten. Vi har fått flere av fargene innom til test, men den du kommer til å se OnePlus’ egne bilder er sølvvarianten med gradvis mer tåkete hvitt design oppover baksiden. Det ser både eksklusivt og litt annerledes ut - litt som et smykke.

Forsiden av telefonen er langt mer slik vi er vant til; et frontkamera som titter ut fra et hull i øvre, venstre hjørne av skjermen. Resten er skjerm med en syltynn ramme rundt, og svake buer på langsidene.

Totalen er pen og fotogen, men OnePlus-designerne prøver åpenbart ikke ut så mye nytt denne gangen som de gjorde for et par generasjoner siden med 7 og 7T Pro som hadde ubrutt skjerm og motorisert frontkamera.

Telefonen er forøvrig vanntett, og finnes i en olivengrønn og en svart design i tillegg til den sølvfargede.

OnePlus 9 Pro (8GB RAM) 128GB Pris 9890 NOK 2G (GSM) Ja Lanseringsår 2021

En olivengrønn variant er det sprekeste fargealternativet. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fabelaktig skjerm

OnePlus fortsetter tradisjonen med meget gode skjermer. Det er en rask OLED-skjerm med flotte farger, mye lys og mer enn tilstrekkelig oppløsning som står i OnePlus 9 Pro. Forkortelsen LTPO for denne typen OLED-skjermer betyr at den bruker litt mindre strøm, og varer litt lenger på en lading.

Dette er en av de raskest responderende telefonene på markedet, og skjermen er også svært presis i registrering av berøringer. Det er fryktelig sjelden jeg taster feil på OnePlus 9 Pro - et fenomen som i varierende grad skjer på andre telefoner. En hel serie telefoner som bygger på det som en av sine gode gamle styrker - er Apples iPhone, så hvis du har byttet mellom en iPhone og en tilfeldig Android-mobil har du kanskje fra tid til annen merket den svakere presisjonen i enkelte berøringsskjermer. Men det skal godt gjøres her.

OnePlus 9 Pro reagerer umiddelbart og presist. Vibreringsmotoren inni telefonen er også blant de mest kontante og responsive i Android-verdenen. Alt føles veldig raskt på en OnePlus 9 Pro - noe av det er bare godt gjennomført lureri sammenliknet med andre omtrent like raske telefoner, mens andre ting så som graden av skjermpresisjon er smått unike for OnePlus 9 Pro.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Enkle menyer å bruke

OnePluser kjører såkalt Oxygen OS, som er en litt tilpasset variant av Googles Android. Men forskjellen opp mot Googles rene Android-produkt har blitt forholdsvis mye mindre over årene. Designmessig kunne du i stor grad holdt opp en Pixel-telefon rett fra Google og knapt sett forskjell mot en OnePlus 9 Pro i 2021.

Men det er helt greit. For under panseret bor en god del av de innstillingene du forventer å se på en kinesiskutviklet mobil. Nettopp valgfrihet og nyttige tilpasningsmuligheter har vært blant styrkene for alle de største mobilprodusentene fra landet. Og du finner en del her - noen har over tid glidd over i Googles eget Android-prosjekt, men var opprinnelig OnePlus-funksjoner.

Eksempelvis kan du velge akkurat hvordan låseskjermen skal se ut, tilpasse skrifttypene og bytte ut ikonpakkene. En mengde innstillinger for tidskvoter på appbruk og eventuelt Zen-modus der du kan låse deg ute av telefonen hører også til.

Trekker du fingeren nedover fra hjemmeskjermen får du en ekstra «nyhetsskjerm» i tillegg til Google-skjermen som bor til venstre for appmenyene. Den kan for eksempel vise deg aktiviteten din, og hvor du har parkert - litt som en iPhone gjør, altså.

I korte trekk får du en mengde funksjoner, men du får først og fremst en enkel og rask telefon å bruke. OnePlus 9 Pro er så komplisert eller så ukomplisert som du vil at den skal være, og går ikke i veien for «vanlig bruk».

Oxygen OS er OnePlus’ menysystem. Det har fått mer og mer til felles med Googles rene Android-menyer. Det er enkelt å bruke, men har mange valgmuligheter om du roter rundt i menyene. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Lynraske kamera

En ting jeg har merket meg med denne telefonen er at den tar bilder svært raskt. Den behøver knapt tid på hverken fokusering eller eksponering. Så lenge lyset er tilstrekkelig er det klikk - og vips er bildet ferdig. Det føles som å peke et gammeldags engangskamera rundt seg, bare med tidvis betydelig bedre resultater og uten lang ventetid på fremkalling.

Både hovedkamera og ultravidvinkel imponerer på denne telefonen. Begge er omtrent like raske, leverer skarpe bilder og spesielt ultravidvinkelen er vid nok. I en del tilfeller med andre telefoner har utsnittet fra ultravidvinkelen kun såvidt vært bredere enn fra den vanlige vidvinkelen på telefonen - det som vanligvis er hovedkameraet. Dermed har ikke alltid vidvinkelen vært like nyttig.

Ved siden av Samsungs S21-serie er dette kanskje en av de peneste mobilbaksidene. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

På OnePlus 9 Pro er vidvinkelen ekstremt anvendelig og en jeg i langt større grad enn på mange andre telefoner faktisk har lyst til å bruke. Ofte.

Fargegjengivelsen er normalt sett god, men på auto skiller den seg litt fra konkurrenter flest, og velger gjerne litt maleriske fargetoner enten man er utendørs eller innendørs. En ting jeg er vant til fra andre telefoner er at fargene endrer seg en del avhengig av hvilket av kameraene på baksiden man bruker - det skjer også her, men i noen fall fremhever det programvarens tendens til å trekke litt langt i spakene. Se for eksempel på det innzoomede bildet av skjærgården rundt Slemmestad i karusellen under - det trekker av en eller annen grunn mot lilla, til tross for at fargene var langt mer lyseblå. Det samme kan skje i ulike situasjoner og også innendørs.

Makrokameraet i OnePlus 9 Pro er uvanlig bra. I noen fall kunne det blitt skarpere, men siden det er en kompetent ultravidvinkel som brukes får du høy oppløsning, og som regel ganske fornuftige farger. Likevel - det er litt igjen å vokse på i oppdateringer her med tanke på skarphet. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

OnePlus er ikke alene om å vri litt på fargene. Også Huawei og Samsung har typisk tuklet litt med fargene for å få mer smell i bildene. En fargejustering er fort gjort i telefonens eget redigeringsverktøy, og hvis bildet skal videre ut på sosiale medier går det uansett gjerne innom et filter eller to på veien.

Frontkameraet kompetente selvportrett, og er forholdsvis lyssterkt også til innendørs bruk. Det oversminker deg ikke, slik mange kinesiske frontkamera har lyst til - tvert om må du selv legge på filtre.

Om det er ett kamera som skuffer litt her er det zoom-kameraet som bare tar helt middels greie bilder. Men OnePlus ikke latt seg friste til å inkludere et dårlig makrokamera.

I stedet bytter telefonen automatisk over til ultravidvinkelen som også har autofokus - og gir deg helt ålreite makrobilder. Jeg synes ofte de kunne vært et knepp eller to skarpere, men oppløsningen er på stell, og det er kameraet i utgangspunktet også. Du får vesentlig bedre bilder enn fra rene lavoppløste makrokamera, men med oppdateringer kan dette potensielt bli enda bedre.

En ulempe jeg av og til ser er at telefonen «ødelegger» bilder - altså at ett og annet bilde i katalogen min ikke fremstår som lagret i sin helhet. Det er en klassisk ting som tidvis dukker opp som bugs med telefoner, og også et av de problemene som typisk lukes raskt av mobilprodusenten. I en ellers nær bugfri telefon som OnePlus 9 Pro trekker vi ikke for denne, men forventer at den forsvinner kort tid etter salgsstart.

Kameraet er raskt nok til å fange akseptable bilder av objekter i rask bevegelse.

Bildene blir som regel ganske fargesprutende. Noen ganger ser det meget bra ut, som her. Andre ganger må vi stille litt på fargene etterpå.

Frontkameraet gjør en god jobb innendørs.

Og utendørs.

Frontkameraet funker også greit i mellomdårlig utelys - her er det en lampe på et hushjørne som står for belysningen. Forøvrig er det mørkt.

En kompetent nattmodus sørger for gode bilder etter mørkets frembrudd.

Nattmodus igjen.

Telefonen bytter selv til makromodus hvis du holder den tett inntil ting. Det kan gi imponerende bilder.

Det er ikke perfekt skarphet i dette bildet, men sammenliknet med 2–5-megapiksel-makroene der ute er dette meget bra.

Stående applaus for vidvinkelen i OnePlus 9 Pro.

Hovedkameraet kan ta fine landskapsfoto. Om det ikke er masse skrot i veien.

Dessverre er det ikke alltid mye hjelp å få fra zoomkameraet.

Innendørs under kraftig lys.

Slik makrobildene innimellom blir - spesielt innendørs. Det gjenstår litt jobb med fokuseringen av ultravidvinkelen på helt nært hold.

Kaffekaffekaffe.

Jeg må bare lade l... oi, ferdig!

Et nokså stort batteri på 4600 mAh holder liv i telefonen i minst en hel dag. Ved forsiktig bruk har du strøm til dagen etter også. Og skulle du finne på å gå tom for strøm på et lite opportunt tidspunkt, er ti minutter med den lynraske 65-watt-laderen nok til å gi deg rundt 50 prosent på batteriet og frihet resten av dagen.

Men tilstanden er ikke så ulik om du kobler en Galaxy S eller en iPhone til en hurtigladende USB C-lader med PowerDelivery-standarden (PD). Både Samsung og Apple har derimot tatt vekk ladere fra produkteskene sine, så du må i tilfelle kjøpe en ved siden av. Det slipper du med OnePlus 9 Pro.

Unntaket er om du skal bruke den lynraske trådløsladingen som det er støtte for. Du kan faktisk lade med inntil 50 watt effekt med OnePlus’ egen trådløslader. Men da må du kjøpe selve trådløsladeren utenom. Her følger det ikke med noen strømforsyning, så den vil «spise opp» den raske laderen som fulgte med telefonen din. Trenger du å lade to steder vil du altså måtte ha en ekstra kablet lader ved siden av.

Sølv på grønt. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Forøvrig er det en liten vifte i den trådløse laderen som durer ganske jevnt fra hurtigladingen begynner. I menyene til telefonen kan du tidsstyre saktere lading slik at viften ikke starter. Det kan være bra både for batteriet som ikke slites like mye av hastigheten på ladingen eller varmen som utvikles underveis, og for dine egne ører hvis du lader telefonen på sengekanten.

Men her lader du raskere trådløst enn de fleste vanlige telefoner lader kablet. Og en opptopping fra 50 til 100 prosent går unna så fort at du knapt merker det. Da forsvinner også en av de andre ulempene med trådløslading - at du ikke kan bruke telefonen mens du lader.

OnePlus har uansett delvis løst det i denne laderen, som har induksjon på to forskjellige steder, slik at den kan fungere som videostativ for telefonen mens den lader. Dermed kan du lade telefonen liggende og slipper å la den være helt inaktiv mens den lader.

Den sølvgrå varianten blir stadig mer tåkete opp mot toppen, og er helt blank nederst. Det betyr at den er på sitt blankeste der den samler flest fingeravtrykk - en litt underlig vurdering. Men pent er det. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

God på underholdning

Mobilens lynraske innmat gjør den utmerket egnet til gaming, mens den lyssterke og raske skjermen også gjør den til en fryd å se film på. En rekke bildeforbedringsløsninger finnes for skjermen, men som regel blir bildet det aller beste om skjermen settes til 120 hertz, så kan man skru på de andre bryterne - så som bildeoppskalering eller forbedrede effekter og bevegelsesvisning hvis man synes noe skurrer.

Stereolyden kan bli ganske høy og fyldig, men som på mange telefoner er det mest lyd i bunnen av telefonen, mens samtalehøyttaleren kommer inn som hjelper.

Forøvrig er det verdt å merke seg at telefonen bruker ganske lang tid på å bli varm og derfra holder seg relativt lunken. Den blir ikke veldig varm under mye og tung bruk, for eksempel under spilling. Ytelsestestene holdt se også nokså jevne ved flere gjentatte målinger på rad.

En utmerket skjerm hører til. OnePlus var blant de første som satset på raske skjermer - og de gir en meget god opplevelse når du spiller eller ser på film. Også helt vanlig blaing i menyer påvirkes positivt. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

God målt ytelse

Fin som telefon også

God batteritid, rask lading og super samtalelyd er alle gode egenskaper for en telefon. Den litt magre stereoeffekten er ingen hindring for bråkete ringetoner - så du hører den når den ringer.

En finfin ting som vi må nevne i nesten hver eneste OnePlus-test er den fysiske lydbryteren på høyresiden av telefonen. Det er stort sett kun iPhone som har en tilsvarende bryter, og om du liker å raskt kunne sette telefonen i stillemodus er det OnePlus som gir deg det i en Android-telefon her på berget.

Forøvrig har OnePlus fått støtte for de viktigste standardene i alle mobilnett i løpet av det siste året, inkludert 5G. Dermed bør du kunne få både WiFi-tale og HD-voice uansett hva slags nett du befinner deg i.

Menyene er enkle å hanskes med, og svært raske. Det som også er raskt er å dempe telefonen med den fysiske skyvebryteren på høyre side av mobilen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Solid, raffinert og rimeligere enn resten

Er en telefon til 9800 kroner billig? Absolutt ikke. Finnes det likevel vesentlig dyrere toppmodeller enn OnePlus 9 Pro? Jepp.

Og det er på kombinasjonen av helt innafor pris, meget gode kamera og en fantastisk brukeropplevelse den vinner seg. De håpløse oversettelsene er stadig sjeldnere å se. Bugs? Jeg fant kun én av betydning i uken jeg har brukt telefonen - og det er til gjengjeld en enkel en som nok blir borte om kort tid.

OnePlus 9 Pro er en pen telefon å se til, den er så godt som uten dårlige sider - og den har noen virkelig gode sider hvis du er opptatt av kamera og opplevd ytelse. Kjøper du en rask trådløs lader attåt lader den raskere fra den enn de fleste andre mobiler lader over kabel.

I denne generasjonen beviser OnePlus at de har en selvsagt plass ved siden av Samsung og Apple hvis du skal vurdere telefoner fra aller øverste hylle.