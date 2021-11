Samletest Beste 15/16-tommer under 8000 kroner

Testvinneren er overlegen konkurrentene

Enorm forskjell mellom billige bærbare PC-er, viser vår samletest.

De fire testmaskinene, med Lenovos IdeaPad 5 Pro 16 i front.

Flere har ønsket at vi tester bærbare med litt større skjermer. Selv om mange velger nette 13- og 14-tommere, setter mange fremdeles pris på mer boltreplass for appene sine når de jobber.

Og det kan du få på de litt større 15- og 16-tommerne.

Alle som følger oss på Instagram eller Facebook husker kanskje at vi tidligere i høst spurte hvilken prisklasse vi skulle hente inn disse større maskinene fra.

Det ble raskt klart at det rimeligere alternativet, «under 8000 kroner», var gjevest. Så vi satte i gang med innhentingen.

Den skulle dessverre vise seg å bli vrien og ta lang tid. Etter mange avslag fra produsenter og butikker, beskjed om at de ulike ønskene våre var på vei ut eller umulige å skaffe, ga vi nesten opp. Men vi hadde jo lovet, så vi forsøkte igjen, og lyktes til slutt med å samle et team på fire spennende maskiner som nå skal krige om poeng.

Du finner en maskin fra HP og to fra Lenovo som de gjerne ville vise frem, pluss en fra Samsung som vi til slutt fikk skaffet takket være Elkjøp.

Du kan se spesifikasjonene og hvordan vi har rangert de viktigste egenskapene deres like under, før vi hopper rett til oppsummeringen av hver maskin og kårer testvinneren.

Helt i bunnen finner du målingene våre.

Maskinene i testen

Product Lenovo IdeaPad 5 Pro 16" Lenovo IdeaPad 5 15" HP Pavilion 15 Samsung Galaxy Book 15" annonse Pris 7995 NOK 6995 NOK 7787 NOK 5990 NOK Skjerm 16" IPS, 2560 x 1600, 16:10, 60Hz FreeSync 15,6" IPS, 1920 x 1080, 16:9, 60Hz 15,6" IPS, 1920 x 1080, 16:9, 60Hz 15,6" IPS, 1920 x 1080, 16:9, 60Hz Prosessor AMD Ryzen 5-5600H (6 kjerner, 12 tråder) Intel Core i3-1115G4 (2 kjerner, 4 tråder) Intel Core i5-1135G7 (4 kjerner, 8 tråder) Intel Core i3-1115G4 (2 kjerner, 4 tråder) Grafikk AMD Radeon Intel UHD Intel Iris Xe Intel UHD Lagring 512 GB (M.2 PCIe NVMe) 256 GB (M.2 PCIe NVMe) 512 GB (M.2 PCIe NVMe) 256 GB (M.2 PCIe NVMe) Minne 8 GB (3200 MHz) 8 GB (3200 MHz) 8 GB (3200 MHz) 8 GB (4266 MHz) Radio WiFi 6, Bluetooth 5.1 WiFi 6, Bluetooth 5 WiFi 6, Bluetooth 5 WiFi 6, Bluetooth 5.1 Annet HD-kamera, ansiktspålogging HD-kamera, fingerleser HD-kamera, fingerleser HD-kamera Batteri 75 Wh 70 Wh 41 Wh 55 Wh Porter 2x USB-C, 2x USB-A, HDMI, SDXC, minijack USB-C, 2x USB-A, HDMI, SDXC, minijack USB-C, 2x USB-A, HDMI, MicroSD, minijack, strøm 2x USB-C, 2x USB-A, HDMI, MicroSD, minijack Vekt og mål 1,93 kg. 35,6 x 25,1 x 2,15 cm 1,71 kg. 35,8 x 23,3 x 2,15 cm 1,71 kg. 36 x 23,2 x 1,85 cm 1,54 kg. 35,6 x 22,9 x 1,7 cm Operativsystem Windows 11 Windows 10 Windows 10 Windows 10 Pris ved test 8000 kroner 7000 kroner 7000 7000 kroner

Den største synlige forskjellen på maskinene er det skjermen til IdeaPad 5 Pro 16 som står for. Det mer høyoppløste 16:10-panelet dens gir mer plass og bedre oversikt enn konkurrentene. Her sammenlignet med Pavilion 15.

Styrker og svakheter

trykk på «mer» for å lese mer på hvert punkt i tabellen!

Modell Byggekvalitet og design Skjerm Tastatur og pekeplate Batteritid Minne og lagring Prosessorytelse 3D-ytelse Støy Portutvalg/sensorer Kamera Lyd Lenovo IdeaPad 5 Pro 16 Lenovo IdeaPad 5 15 HP Pavilion 15 Samsung Galaxy Book 15

Best i test: Lenovo IdeaPad 5 Pro 16

Lenovo IdeaPad 5 Pro 16.

Det tok faktisk ikke mange timene før vi hadde funnet testens vinner, og etter å ha tilbrakt en hel uke med den ser vi ingen grunner til at du bør velge en annen maskin fra testen enn denne.

For, Lenovos IdeaPad 5 Pro er ikke bare en råtass hva gjelder ytelse, men har også en totalt overlegen skjerm, er veldig god å jobbe på og varer lenge på batteriet: inntil 13,5 timer.

Den er testens mest komplette maskin, rett og slett.

Et av høydepunktene er den gode skjermen. Den har for det første mye høyere oppløsning enn konkurrentene, pluss et 16:10-forhold som gjør den litt høyere. Kombinert gir det et klarere bilde og mer plass til appene dine med bedre oversikt, noe du kan se illustrert på eksempelbildet litt lenger opp i testen.

Panelet byr også på de mest spennende, mettede og korrekte fargene i testen, og er relativt lyssterkt. At det er matt hindrer mye gjenskinn.

Med prosessorens seks kjerner er ytelsen klart best i testen, og denne maskinen takler det meste. Også noen enklere spill kan du kjøre på den med helt greit resultat, der panelets FreeSync-støtte hjelper til med å «roe ned» bildet og gi en illusjon av høyere bildeflyt som konkurrentene ikke kan matche.

Maskinen er en av de to i testen som er best å jobbe på, noe som blant annet skyldes den gode interaksjonen og byggekvaliteten.

Tastaturet har tydelige, raske og støysvake taster, og pekeplaten er stor, jevn og presis.

Det merkes også at maskinen er godt bygget, i aluminium, og vi liker at skjermen kan åpnes med en finger. Du logges raskt inn i Windows takket være ansiktsskanneren, en funksjon IdeaPad 5 Pro er alene om i testen.

Denne kommer dessuten med nye Windows 11 installert ut av esken.

Utvalget av porter er nesten helt komplett og vi digger minnekortleseren i full størrelse. Det eneste du må klare deg uten er Thunderbolt 4, men USB-C-portene klarer mange av de samme oppgavene.

Dette sagt er ikke maskinen perfekt. Det skal vanskelig gjøres å innfri alle våre krav til prisen. Så, blant det Lenovo har ofret for å gi deg alt det som er skikkelig bra, finner vi en noe mager minnemengde på 8 GB. Denne gjør maskinen litt mindre fremtidssikker, da fremtidens apper sakte, men sikkert vil kreve mer arbeidsminne. Om du ofte har noen titalls nettleserfaner oppe, eller jobber mye med kraftige apper som bilde- eller videobehandling, kan du få utfordringer allerede i dag. Den gode prosessorytelsen til tross.

Vi synes også høyttalerne spiller for lavt og uengasjerende. Kameraet, som har vært viktig for mange de siste par årene, er dessuten dårlig. Se eksempelbilde nederst i saken.

Ellers må det nevnes at maskinen lager mest støy blant deltagerne. Men bare når den jobber med noe tungt, og da hører du det som et monoton sus. Stort sett er maskinen helt stille.

Dette er uansett en imponerende maskin for pengene, der kvalitet har blitt satt over kvantitet og hvor du lett kan være mer produktiv enn på konkurrentene eller maskiner med mindre skjermer.

8.5 Meget bra Lenovo IdeaPad 5 Pro 16 annonse 7995 NOK Sjekk nå 7995 NOK Sjekk nå sitat " Klar testvinner med overlegen skjerm og ytelse. Byr på kvalitet i alle ledd. " Fordeler Krysse av God skjerm med høy oppløsning og ekstra plass i høyden

Krysse av Topp ytelse - takler også enkelte spill

Krysse av Gode taster og pekeplate

Krysse av Solid bygget og pent design

Krysse av Lang batteritid

Krysse av Flust av ulike porter

Krysse av Mye lagringsplass

Krysse av Ansiktspålogging Ting å tenke på Bytt 8 GB minne kan være lite for noen

Bytt Dårlig kamera

Bytt Svak lyd

Bytt Støyer ved hard last

Fin til enkle oppgaver: Lenovo IdeaPad 5 15

Lenovo IdeaPad 5 15.

Dette er testvinnerens rimeligere lillebror.

Selv om vi glatt ville bladd opp den ekstra tusenlappen for storebroren, kan IdeaPad 5 være aktuell for deg som skal bruke den mest for lettere oppgaver og har et stramt budsjett uten at du vil ofte byggekvalitet, batteritid eller interaksjon.

Denne har nemlig nedarvet den samme supre byggekvaliteten, det pene designet, det gode tastaturet og den presise pekeplaten som Pro-versjonen.

På tre områder er den dessuten enda bedre:

Batteritiden strekker seg til inntil 15 timer (!) og er best i testen, høyttalerne er bedre enn noen av de tre alternativene og selv det høyeste støynivået er veldig lavt her.

På to områder skiller maskinen seg dessverre negativt ut.

Prosessoren jobber tregt når den blir presset med skikkelig tungt arbeid. Vi lurer derfor på hvordan de to prosessorkjernene vil takle fremtidens oppgaver og programmer. Å spille på maskinen kan du stort sett glemme, da grafikkløsningen er veldig svak.

Skjermen har dessuten lavere oppløsning og mindre plass i høyden enn testvinneren. I tillegg har panelet merkbart svakere fargegjengivelse og kontrast.

Panelet er fremdeles det nest beste i testen og leverer generelt bra, men dømmes ekstra hardt her fordi testvinnerens er så bra i forhold.

Vi må også understreke at maskinen føles veldig «snappy» til alle vanlige oppgaver vi har gjort på den, som nettsurfing og strømming av video. Slikt tar den, enn så lenge, på strak arm.

Problemene melder seg altså først under tung bruk, eller om du jobber med mye samtidig, der minnemengden på knappe 8 GB også kan begrense deg i likhet med på storebroren.

I tillegg til å tilby halvparten av lagringsplassen til testvinneren har ansiktspåloggingen måtte vike for fingerpålogging. Kameraet er også det samme dårlige som på storebroren.

Totalt sett mener vi kompromissene du må inngå med IdeaPad 5 er for mange til å forsvare å spare en tusenlapp fra testvinneren. Om det er her budsjettet ditt stopper, og du uansett ikke kjører tunge apper, er denne maskinen likevel et bedre alternativ enn de på plassene under.

Og her får du i alle tilfeller en maskin som er god å jobbe på.

7 Bra Lenovo IdeaPad 5 15 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Arver mange kvaliteter fra storebroren, men har lite krefter og svakere skjerm. " Fordeler Krysse av Gode taster og pekeplate

Krysse av Solid bygget og pent design

Krysse av Lang batteritid

Krysse av Flust av ulike porter

Krysse av Fingerpålogging

Krysse av Støyer kun under spilling

Krysse av «Best» lyd i testen Ting å tenke på Bytt Svak prosessor- og grafikkytelse

Bytt 8 GB minne kan være lite for noen

Bytt Upresise farger på skjerm

Bytt Dårlig kamera

Om du har laderen i nærheten: HP Pavilion 15

HP Pavilion 15.

Pavilion 15 fra HP har direkte svak batteritid og kan slukke etter bare fem til seks og en halv time. Det gjør maskinen uaktuell for deg som ofte beveger deg vekk fra et strømuttak eller ikke vil dra på en ladekloss i hverdagen.

Skjermen er også lyssvak, har mye lavere oppløsning enn testvinneren og viser upresise, kjedelige farger.

Dette er nok til å sende maskinen nesten til bunns i testen, til tross for at den har sine styrker å vise til også.

Prosessorytelsen er nemlig ganske god, og i tillegg til å kjøre litt tyngre apper gjør den det mulig å slå i hjel noen timer med enklere spill også. Uten støy – denne maskinen er rolig som skjæra på tunet.

Masse lagringsplass får du også.

Dessverre bidrar minnemengden også her til at maskinen blir mindre fremtidssikker for deg som jobber i tyngre apper eller har mange baller i lufta samtidig.

Den gode ytelsen er dermed ikke nok for å anbefale maskinen til deg som prioriterer den foran alt annet.

I tillegg led enkelte prosesser, som kopiering og utpakking av filer av at lagringsdisken var tregest i testen.

Selv om vi liker tastene, som har lang vandring og er støysvake, trekker det ned at HP bare tilbyr et amerikansk tastaturoppsett. Pekeplaten føles heller ikke like overbevisende som hos Lenovo-maskinene, og som testens eneste kan ikke skjermen åpnes uten å holde igjen basen. Det senker totalinntrykket, selv om maskinen ellers både ser pen ut og føles solid.

Vel to år inne i pandemien, der videomøter har blitt en del av manges hverdag, er både kamera og lyd helt elendig, og HP har ikke ofret disse funksjonene en tanke.

Selv om det finnes lyspunkt sliter vi med å se hvem som vil komme best ut av det ved å velge HPs Pavilion 15. For å hevde seg i denne prisklassen må batteritiden økes, skjermen oppgraderes og «møtefunksjonene» få større fokus under designprosessen.

6 Helt greit HP Pavilion 15 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Dårlig batteritid stikker kjepper i hjulene for denne «raceren». " Fordeler Krysse av Topp ytelse - takler også enkelte spill

Krysse av Godt tastatur og presis pekeplate

Krysse av Masse lagringsplass

Krysse av Svært støysvak

Krysse av Pent design og solid bygget

Krysse av Fingerpålogging Ting å tenke på Bytt Dårlig batteritid

Bytt Lyssvak skjerm med upresise farger

Bytt Dårlig kamera

Bytt Elendig lyd

Bytt Amerikansk tastaturoppsett

Bytt 8 GB minne kan være lite for noen

Bytt Skjermhengslen er veldig stiv

Ikke best på noe: Samsung Galaxy Book 15

Samsung Galaxy Book 15.

Samsung Galaxy Book 15 har to utfordringer.

Den er ikke best på noe

Ei heller er den en god allrounder

Slikt blir det jumboplass av.

Blant det negative vil vi trekke fram interaksjonen. Skjermen har et skikkelig «blåstikk», som betyr at den har feil hvitbalanse og viser for kalde og upresise farger.

Tastene er støysvake og raske, men lider av kort vandring, som gjør dem slitsomme å bruke i lengden. Pekeplaten er også ganske upresis og overdriver gjerne bevegelsene.

Selv om maskinen er responsiv til hverdagslige oppgaver, er ytelsen blant den svakeste i testen.

Det hjelper ikke at ikke engang Samsung, som burde ha trukket erfaring fra mobil- og nettbrettproduksjonen sin, har forstått viktigheten av et godt kamera og grei lyd i bærbare anno 2021.

Det du får servert her er langt under par. Som standard er kameraet lavoppløst og lite detaljert, og kommer med et skjønnhetsfilter som gir deg smalere ansikt og glatt, lysere hud. Se eksempel i testen av Galaxy Book Pro. Lyden er så lav og tynn at vi lett snakket over det høyeste volumet.

Galaxy Book kommer også, som den eneste i testen, uten noen biometrisk sikkerhetsfunksjon så du kan logge inn uten passord i Windows.

Til gjengjeld(?) kommer maskinen med testens desidert største utvalg av forhåndsinstallerte apper. Vi talte vanvittige 29 stykker signert Samsung Electronics. Noen nyttige – som kobler maskinen opp mot Galaxy-mobiler – men de fleste gjør bare ting Windows allerede gjør bedre.

Selv om det ikke gjør mye for vår anbefaling er det verdt å nevne at byggekvaliteten er god og designet – om enn litt kjedelig grått – er ganske stramt og moderne. Batteritiden er også helt fin.

Når plussene og minusene skal legges sammen, og alt veies opp mot konkurrentene, er det lite som taler for at det er en Galaxy Book 15 du bør sikte deg inn mot.

Her har nemlig Samsung en jobb å gjøre først.

5.5 Middelmådig Samsung Galaxy Book 15 annonse 5990 NOK Sjekk nå 5990 NOK Sjekk nå sitat " Hevder seg ikke på ett eneste område. " Fordeler Krysse av Solid bygget og moderne design

Krysse av God batteritid

Krysse av Kan kobles mot Galaxy-telefoner Ting å tenke på Bytt Upresise farger og blåstikk i skjerm

Bytt Upresis pekeplate

Bytt Kort vandring på taster

Bytt Svak prosessorytelse

Bytt 8 GB minne kan være lite for noen

Bytt Verken finger- eller ansiktspålogging

Bytt Dårlig kamera (med skjønnhetsfilter)

Bytt Svak og lav lyd

Sammenligning av kamera

Åpne fullskjerm HP Pavilion 15 Lenovo IdeaPad 5 15 Lenovo IdeaPad 5 Pro 16 Samsung Galaxy Book 15 HP Pavilion 15 Lenovo IdeaPad 5 15 Lenovo IdeaPad 5 Pro 16 Samsung Galaxy Book 15

Eier du noen av produktene i samletesten? Hjelp andre ved å skrive en anmeldelse Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Lenovo IdeaPad 5 Pro 16 Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Lenovo IdeaPad 5 15 Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse HP Pavilion 15 Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Samsung Galaxy Book 15 Forrige Neste