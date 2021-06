Rekordlett, alltid tilkoblet og «aldri» tom for strøm

Galaxy Book Pro gir deg friheten til å jobbe der du vil.

Samsung Galaxy Book Pro 13 med 4G. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 20 Juni 2021 12:00

I fjor gjorte Samsung et overraskende comeback, seks år etter at de trakk sine bærbare maskiner ut av Europa. Da vi testet en av maskinene som skulle overtale kunder til å returnere, ble vi spesielt imponerte av skjermteknologien deres , som gjorde det til en lek å bruke blant annet Galaxy Book Ion utendørs.

Det var tydelig at Samsung høstet godt av at de selv produserer så godt som alle viktige elektronikkomponenter, som skjermpaneler.

Et år senere banker flere nye modeller på døren, men disse deler ikke nødvendigvis så mange likheter med fjorårets maskiner. Helt nye serier har kommet til, som deres Galaxy Book, Galaxy Book Pro og den fleksible hybridmaskinen Galaxy Book Pro 360.

Vi har testet Galaxy Book Pro, og blant dennes høydepunkter finner vi innebygget 4G-modem, et vakkert AMOLED-panel, lang batteritid og et ekstremt slankt og lett design.

Samsung har tidligere uttalt at de er opptatt av at du skal kunne jobbe hvor enn du er, og etter å ha brukt Galaxy Book Pro en stund, drar vi kjensel på denne designfilosofien også i praksis.

Men hvordan stiller den seg mot andre maskiner i prisklassen, og vil alle bli like fornøyde med denne mobilitetspakken?

Svaret er at denne maskinen definitivt bør gis en sjanse av en del, men at den - kanskje ikke så overraskende - absolutt ikke vil gjøre alle fornøyde.

Detaljene følger.

Samsung Galaxy Book Pro i7 16GB 512GB 13.3" 4G AMOLED NP935XDB-KC1SE Pris 15990 NOK DisplayPort Ja Type DisplayPort-kontakt Via USB-C HDMI Ja Thunderbolt Ja Thunderbolt-versjon Thunderbolt 4 USB-kontakt Ja Type USB-kontakt USB (Type A), USB (Type C) USB-kontakt (totalt) 3 stk USB-versjon USB 3 Gen 2 (10Gbps), USB 4 Øvrige tilkoblinger Hodetelefonutgang Lysstyrke 400 cd/m² Berøringsskjerm Ja Berøringsskjerm funksjoner Multitouch Bildeforhold 16:9 (Widescreen) Skjermoppløsning 1920x1080 Skjermoverflate Høyglans Skjermstørrelse 13.3 Tommer Skjermteknologi OLED Vridbar skjerm Nei Farge Blå Bredde 304.4 mm Dybde 199.8 mm Høyde 11.2 mm Produktvekt 0.91 kg Egnet for gaming Nei Funksjoner Bakgrunnsbelyst tastatur Innebygget kamera Ja Numerisk tastatur Nei Sikkerhet Fingeravtrykklesere Dedikert grafikkminne Nei Grafikkprosessor Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs Bluetooth Ja Bluetooth-versjon 5.1 Ethernet-tilkobling (RJ45) Nei Mobilt bredbånd (WWAN) Ja Mobilnett 3G (UMTS), 4G (LTE) Trådløst nettverk (Wi-Fi) Ja Trådløs nettverksstandard (IEEE 802.11) 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6) Plattform PC Flash/SSD Ja Flash/SSD-størrelse 512 GB Protokoll NVMe Type SSD Antall SSD 1 stk Harddisk (mekanisk/hybrid) Nei Minnekortleser Ja Type minnekort microSDHC, microSD, microSDXC Optisk stasjon Nei Innebygd mikrofon Ja Integrerte høyttalere 2.0 (Stereo) Materiale (deksel/chassis) Aluminium Antall plasser 0 stk Ledige plasser 0 stk Maksimal minnestørrelse 16 GB Minneplass Onboard Minnetype DDR4X RAM- minne 16 GB 32/64-bit OS 64-bit Operativsystem Windows 10 Home Pekepinne Nei Prosessorhastighet 2.1 GHz Prosessorkjernetype 4 (Quad) Core Prosessormodell Intel Core i7 1160G7 Antall battericeller 4 stk Maksimal driftstid 21 h Lanseringsår 2021 Skjerm 13,3" AMOLED, 1920 x 1080 (16:9) Prosessor Intel Core i7-1160G7 (4 kjerner/8 tråder, inntil 4.4 GHz, 15W) Grafikk Intel Iris Xe (96 utregningsenheter, 1.1 Ghz) Lagring 512 GB SSD (M.2 PCIe) Minne 16 GB (4267 MHz LPDDR4X) Radio 4G, WiFi 6, BT 5.1 Annet Fingerpålogging, 720p kamera Batteri 63 Wh Porter Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI, MicroSD, Minijack Vekt og mål 875g. 34,5 x 20 x 1,9 cm Pris ved test 16 000 kroner

Blant verdens letteste bærbare

Med sine 875 gram er Book Pro lett som en fjær, og om ikke aller lettest (vi fører ingen statistikk på dette!), så er den i alle fall blant de aller letteste maskinene vi noen gang har holdt i. Legg den i en sekk, og du kan knapt merke at den er der. Til sammenligning veier en iPad Pro med like stor skjerm 685 gram, og en MacBook Air 1300 gram.

Den lave vekten er superkjekk om du er mye på farten, og går heldigvis ikke utover byggekvaliteten. Du må aktivt bøye på maskinene for at kroppen skal «flekse», mye takket være at den er 100 prosent bygget i aluminium.

Aluminiumet er anodisert, slik at om du får en liten ripe i den «mystiske blå» fargen, bevares den heller enn å avsløre et grått lag under. Vi har alltid sansen for at produsenter velger litt andre farger enn hvit, sort og grå for maskinene sine, og den blåfargen Samsung har valgt er akkurat spenstig nok til å passe inn over alt men samtidig gi særpreg.

Fargen, som er konsentrert til lokket, endrer uttrykk ettersom hvordan lyset reflekteres i det. Det kan dermed fremstå både som mørkeblått og lysere blått ved mye lys.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

En liten detalj ved byggekvaliteten vi vil trekke frem er at lokket kan åpnes med én finger, helt uten å holde igjen basen. Dette gjør maskinen så mye mer elegant å begynne å jobbe på for dagen. Ikke minst sørger den nye prosessorgenerasjonen fra Intel, med støtte for den nye Evo-plattformen, for at maskinen er klar for dyst allerede før du har vippet lokket helt opp. Dermed kommer du umiddelbart inn i appene dine, som du er vant til fra nettbrett og telefoner.

Ellers liker vi at Book Pro akkurat har klart å skvise inn en HDMI-port i full størrelse, i tillegg til å levere både en nymotens Thunderbolt 4-port (som du blant annet lader maskinen via) samt en USB-C-port og en tradisjonell USB-A-port for eldre ekstrautstyr. Minnekortspor av typen MicroSD er også på plass, som er samme type som benyttes i flere mobiler.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Vi har én ting å utsette på Book Pro. Den tilbyr biometrisk pålogging, men kun med fingeren. Det gjør innlogging i Windows rask og smidig, men vi savner likevel den enda raskere og enda smidigere ansiktspåloggingen de aller fleste konkurrerende maskiner støtter. Samsung tilbyr elegant ansiktspålogging på mobilene sine, så hvorfor ikke her?

Dell og HP er dessuten to selskaper som tidligere har bevist at slanke skjermrammer, som Book Pro har, ikke er noen unnskyldning.

En fingersensor er bygget inn i på-knappen. Maskinen skrur seg imidlertid som standard på ved at du løfter opp lokket. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Skjermen imponerer utendørs

Vi ble rimelig paffe da Samsung fortalte at det fantastiske QLED-panelet deres, fra blant annet fjorårets Galaxy Book Ion, ikke ble med over til årets serier. Panelet var ekstremt lyssterk, noe som gjorde det til en lek å jobbe på maskinen utendørs, selv i sterkt sollys.

Vi fryktet denne unike egenskapen var borte med årets Book Pro, som i stedet er utstyrt med et av Samsungs AMOLED-paneler. Dette panelet gir enda dypere sortnivå (ubegrenset, faktisk!), men er ikke like lyssterkt. Vi målte det til 370 nits med skjermen fylt av hvitt, mot fjorårets Ion på 555 nits. En stor forskjell.

Da sola endelig krøp under markisa på hjemmekontorets nyetablerte utekontor, viste heldigvis nykommerens AMOLED-panel at det heller ikke hadde noen problemer med sterkt sollys, til tross for lavere lysstyrke på papiret.

Uansett om man jobbet i Word, nettleseren eller kikket på bilder og video, var innholdet lett å se, og fremdeles med klare farger og god kontrast.

Selv om panelet ikke helt når opp til fjorårets QLED-baserte Ion utendørs, stiller maskinen uten tvil langt sterkere her enn mange av sine konkurrenter hvis paneler knapt kan tydes ute.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Inne er lysstyrken god nok, og som HPs OLED-baserte Spectre x360 nærmest knitrer det av de klare, mettede og dynamiske fargene som bare organiske skjermer uten «statisk» baklys kan levere. Enkelte vil nok påpeke at panelet ikke er særlig høyoppløst med 1920 x 1080 piksler, men det fremstår som svært skarpt på grunn av den begrensede fysiske størrelsen.

Det eneste vi har å utsette på panelet er at det har 16:9-forhold, et forhold som først og fremst er laget for underholdning som film og serier. Det siste året har vi sett at mange konkurrenter har kasta seg over 3:2- eller 16:10-formatet, som bygger mer i høyden og gir mer mening for maskiner der du skal lese tekster eller skrive fra topp til bunn og være produktiv.

Godt tastatur og pekeplate

Når det kommer til tastatur og pekeplate tror vi mange vil nikke anerkjennende når de får en Book Pro hjem og kan teste selv. Det finnes tastaturer med mer vandring for tastene, men vi savner det ikke i praksis her. Disse er både raske, passe dempede og veldig stille å skrive på. (Med kun Enter-tasten som av en eller annen grunn lager en mer distinkt klikkelyd).

Pekeplaten er en såkalt presisjonsstyrepute, og har full støtte for alle flerfingerbevegelser i Windows 10. Den er litt lite responsiv ved små berøringer, men utover å ikke være førstevalget for deg som skal pirke på pikselperfekte Photoshop-prosjekter vil denne fungere veldig godt. Særlig om du er av typen som berører den fremfor å klikke den ned fysisk. For sistnevnte vil den nemlig lage en veldig høy kneppelyd.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

4G gir frihet til å jobbe over alt

Book Pro er en av relativt få bærbare som kan leveres med innebygget 4G-modem. Det gjør den aktuell for mange som går mot en mer fleksibel arbeidshverdag etter at samfunnet har åpnet opp igjen, ved å gi mulighet for å være oppkoblet enten du sitter på kafé, en parkbenk, er stasjonert på hytta eller pendler til kontoret.

Med denne vil du så godt som alltid ha nettilgang, med mulighet for videosamtaler, nettsurfing og videostrømming uten noen gang å måtte jakte på åpne WiFi-soner eller styre med å dele nett fra mobilen, som selvsagt tapper sistnevnte for strøm og er en hakket mer tungvint.

Luken for nano-simkort. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Selve dekningen innendørs i betongbygg virket jevnt over bedre enn fra undertegnedes iPhone. Det kan tyde på at du stort sett vil ha signal der du er.

Når det kommer til hastighet banker imidlertid iPhone til med å servere 80 Mb/s, noe som står i sterk kontrast til Galaxy Books 27 Mb/s.

Dette er likevel godt nok til alt annet enn å strømme 4K-materiale. Selvsagt med forbehold om at mobilnettet ikke er overbelastet der du er, og at du har ok signalstyrke.

Når du ikke er på farten har maskinen WiFi 6-støtte, som kan gi deg en hastighet på inntil flere hundre megabit i sekundet med riktig utstyr hjemme.

4G gir deg nettilgang nesten uansett hvor du er. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Når det kommer til ytelsen blir det klart at du ikke kan få i både pose og sekk. Galaxy Book Pro er en tynn og lett maskin, der det er funksjonene, tilkoblingene og batteritiden som er prioritert.

Sammenlignet med andre maskiner i sin priskategori havner dermed Book Pro på en jumboplass både for prosessor- og grafikkytelse. Dette skjer fordi prosessoren når taket for hvor mye strøm den kan bruke, og tidvis fordi den setter ned farten for å holde temperaturen nede. Det er nemlig ikke plass til mye kjøling i den lille kroppen.

Det sagt har vi ikke en eneste gang under testing opplevd tegn til treghet ved vanlig bruk, altså nettsurfing, videostrømming og typiske kontoroppgaver. Dette er bare ikke førstevalget for deg som skal kna tunge modelleringer eller simuleringer på den, eller spille spill.

Og det er det jo heller ikke Samsungs intensjon at du skal. Dette er en maskin for deg på farten, med nok krutt for å gjøre alminnelige oppgaver uten hikke.

Det er godt å se at Book Pro leveres med 16 GB minne og 512 GB lagring, som gjør den kapabel til å kjøre mange programmer samtidig og til en svært fremtidssikker liten kontormaskin.

Om det er noe vi har å utsette på Book Pro som en portabel arbeidskamerat så er det at viften er i aksjon oftere enn på andre maskiner. Det kan være under nettsurfing og videostrømming, og under videosamtaler. Det kan oppleves som frustrerende, men da har heldigvis Samsung en egen funksjon som heter «ingen vifte». Denne kan nås rett fra tastaturet og stopper viftesuset ved å holde igjen på strømtilførselen til prosessoren. I praksis merket vi lite til denne reduserte ytelsen, og må gi funksjonen tommel opp.

Særlig fordi Samsung har klart å hale hele 17 timer ut av batteriet, og for en maskin som skal være klar for dyst uansett hvor du er, er det jo dette som er det store salgsargumentet.

Man skal heller ikke kimse av muligheten til å hurtiglade maskinen en halvtime, og oppnå nesten åtte timer brukstid.

Det blå lokket kan se både mørkt og lysere blått ut basert på lyset i rommet eller vinkelen du holder den i mot sola. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Svakt kamera - med skjønnhetsfilter

I likhet med at pandemien og fremtidens fleksible arbeidsliv vil stille større krav til tilkobling der du befinner deg, vil mange fortsette å holde møter på video.

Da må kameraet være godt. Men det er det dessverre ikke.

Bildesensoren henter inn mer lys enn de dårligste på markedet, men ellers er det samme gamle leksa vi gjentar her som i de fleste andre bærbartester for tiden:

Dynamikken er helt ute å kjøre. Slik blir deler av bildet enten over- eller undereksponert. Oppløsningen, som er kun «HD», er dessuten lav, slik at detaljer blir borte og bildet grøtete. Skjegget til undertegnede ser mer ut som skitt som ikke er vasket bort.

Det som gjør akkurat Samsungs kamera spesielt ille, er at det kommer med et såkalt «beauty»-filter i tillegg. Dette gir deg smalere hals- og hakeparti, glattere hud og store dådyrøyne.

Dette er en funksjon vi ikke har behov for å få importert fra Samsungs hjemområde, Sør-Korea. Signalet filtre som dette sender, selv om det ikke er valgt som standard, er helt feil på alle måter.

Den gjorde dessuten ikke undertegnede noe penere heller.

«Beauty»

Normal

Har ikke satset på lyd

For møtevirksomhet er samtalelyden helt grei, men andre maskiner, som Lenovos Yoga, HPs x360, og alle Apples MacBooker er bedre stilt på området.

Totalt sett vil vi ikke si Galaxy Book Pro står frem som en eksepsjonell «videomøtemaskin», selv om den alltids får jobben gjort.

Det samme gjelder som underholdningsmaskin for musikk og video. Lydkvaliteten fra høyttalerne er blant kompromissene som er gjort for å holde vekt og tykkelse nede.

Diskanten er tynn, bassen fraværende og volumet på det jevne. Om noe kan man si at lyden er veldig klar. Tykkere og tyngre maskiner, som Apple MacBook Pro og Yoga, leverer i en helt annen klasse. Det gjør også MacBook Air, som ligger litt nærmere Galaxy Book Pros matchvekt.

Konklusjon

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Til tross for betydelig svakere ytelse enn ellers likt prisede maskiner fra konkurrenter, er det ingen som kan matche Samsungs Galaxy Book Pro på portabilitet. Denne karen er så lett og slank som det kan gjøres, samtidig som batteritiden ligger helt der oppe med de beste.

Minne- og lagringsmengden er dessuten nok til å gi ro i sjela for årene som kommer, og bidrar til at denne er et fremtidssikkert valg.

Den spesielle AMOLED-skjermen leverer imponerende dynamiske og mettede farger, og takler sterkt sollys lett som bare det. Det stiller maskinen i særklasse mot nesten samtlige konkurrenter på markedet.

Tastaturet og pekeplaten er også veldig gode å bruke. Tilkoblingsmessig er maskinen både rigget for fremtidens utstyr og det du allerede har.

Vi er skuffet over at skjermen holder fast på 16:9-formatet, som fremstår litt gammeldags og ikke egentlig er laget for produktivitet. Selv om fingerpålogging er på plass savner vi også den enda smidigere ansiktspåloggingen.

Også viftesus er noe du må hanskes med, men vi fant at Samsungs «ingen vifte»-funksjon, som er tilgjengelig fra tastaturet, tross alt tok knekken på dette ganske effektivt.

Som en arbeidskamerat for deg som sjelden er på samme plass lenger enn noen timer, eller vil ha større frihet til å jobbe uansett hvor du er, kan vi uansett andre svakheter knapt komme på bedre alternativer.

OBS: Galaxy Book tilbyr utvidede muligheter mot Samsungs egne Android-enheter. Som enkel deling av innhold på tvers, deling av sammenkoblede blåtann-enheter, å bruke nettbrett som trådløs, ekstern skjerm, samt å bruke mobilapper fra den bærbare. Disse mulighetene gir ekstra insentiver for å holde seg i Samsungs økosystem om du allerede har en Samsung-mobil- eller nettbrett, men vi har ikke hatt mulighet til å vurdere disse funksjonene i testen.