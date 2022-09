Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Sniktitt Nokia X30

Nokias nyeste X30 er en veldig spennende utfordrer

Pass opp, OnePlus og Motorola.

Tek.no / Berlin: For mobiler blir prisklassen rundt 5.000 kroner stadig mer spennende. Jada, vi vet nordmenn i snitt kjøper svært dyre mobiler. Men så gode som budsjettalternativene har blitt trenger vi egentlig ikke det. En krone spart, og sånn.

Og Nokia X30 kan hjelpe deg å spare veldig mange kroner sammenliknet med for eksempel en dyr Samsung- eller Apple-mobil. Den ligger mellom 5.500 og 6.000 kroner, avhengig av variant.

Designmessig er den et glis, og spesifikasjonene er jaggu ikke å kimse av heller.

- - Nokia X30 128/6 GB Nokia G60 5G Motorola Moto G200 5G 128GB OnePlus Nord 2T Nothing Phone (1) 8GB RAM 128GB annonse Pris - - 3 333,- 3 666,- 5 090,- Omtrentlig frapris (kr) 5500 3400 4100 4300 5100 Dimensjoner/vekt (cm/gram) 15,89 x 7,39 x 0,8 / 185 16,6 x 7,59 x 0,86 / 190 16,81 x 7,55 x 0,89 / 202 15,91 x 7,32 x 0,82 / 190 15,92 x 7,58 x 0,83 / 193 Byggematerialer Glass, aluminium, plast Glass, plast Glass, plast Glass, plast Glass, aluminium Vannsikring Tett (IP67) Ingen spesiell Vannavstøtende Ingen spesiell Sprutsikker (IP53) Skjermtype 6,43", OLED, 90 Hz, HDR10 6,58", LCD, 120 Hz 6,8", LCD, 144 Hz, HDR10 6,43", Fluid AMOLED, 90 Hz 6,55", Fleksibel OLED, 120 Hz Skjermglass Gorilla Glass Victus Gorilla Glass 5 Ikke angitt type Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Fingerleser I skjermen På siden På siden I skjermen, optisk I skjermen, optisk Prosessor Snapdragon 695 5G Snapdragon 695 5G Snapdragon 888+ MediaTek Dimensity 1300 Snapdragon 778G+ Lagringsplass (gigabyte) 128 eller 256 64 128 eller 256 128 eller 256 128 eller 256 Ram (gigabyte) 6 eller 8 4 8 8 eller 12 8 eller 12 Hovedkamera 50 MP, f/1.8, OIS 50 MP, f/1.8 108 MP, f/1,9, PDAF 50 MP, 50 MP, f/1.88, OIS Vidvinkelkamera 13 MP, F2.4 5 MP, f/2.0 13 MP, f/2,2, AF 8 MP, 50 MP, f/2.2, AF Selfiekamera 16 MP, f/2.4 8 MP, f/2.0 16 MP, f/2,2 32 MP 16 MP, f/2.45, FF Batteristørrelse 4200 mAh, 33W lading 4500 mAh, 20W lading 5000 mAh, 33W lading 4500 mAh, 80W lading 4500 mAh Lader inkludert Bytt Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Trådløs lading (ja/nei) Bytt Bytt Bytt Bytt Krysse av

Aluminium og glass

Det er uvanlig dyre materialer for sin prisklasse som er brukt i denne telefonen. Det er aluminiumsramme rundt telefonen, og skjermen er dekket av Gorilla Glass Victus, som er en av de nyeste og kraftigste løsningene for skjermer. Baksiden er imidlertid plast, men produsenten er kjapp med å hevde at store deler av den, i likhet med aluminiumet, er resirkulert.

Det ser pent ut og det føles solid i hånden.

Utseendemessig er dette en nokså konservativt designet telefon. En liten og rett på sak kamerahump med to øyne titter ut på baksiden. Det er ikke mye staffasje ellers, med en ren metallramme som rammer inn en heldekkende skjerm med kun det sedvanlige kameraøyet i.

Størrelsesmessig havner telefonen omtrent på linje med OnePlus Nord 2T - en skarp konkurrent. En annen sjelden ting med denne er imidlertid at den er vanntett - svært få telefoner i prisklassen er det.

Nokia, eller HMD Global som står bak mobilene, har i flere år lovert å være best på oppdateringer. Og de leverer langt på vei så langt. Der andre produsenters telefoner gjerne får litt sporadisk, får som regel Nokia-telefoner sin månedlige patch med sikkerhetsfikser. Det er betryggende, for slikt blir stadig viktigere.

Det betyr ikke at de andre leverandørene ikke oppdaterer telefonene sine, men intervallene mellom oppdateringer kan være både lenger og litt mer tilfeldige.

Samsung slår imidlertid Nokia på total varighet, med sine nyeste telefoner som får tre storoppdateringer pluss ett år med sikkerhet på tampen. Totalt fire år med støtte fra de er nye.

Ellers er det også interessant å se HMD og Nokia fokusere på sin egen finskhet, med påstander om lokal datalagring for sine brukere i Finland, og dermed naturligvis under EU-regler.

Nokia-telefoner er et samarbeid mellom finske HMD Global som utvikler telefonene og Taiwanske Foxconn.

Rene, raske menyer

Menyene virker knapt forskjellige fra de vi støtte på i Nothing Phone (1), eller tidligere Nokiaer. Vi snakker altså om ren og pen Android uten et hav av forhåndsinstallert programvare eller apper.

Menyytelsen virker også temmelig solid det vi rakk å prøve av den under HMDs lanseringsarrangement her i Berlin.

Det aller meste her kommer direkte fra Google, og det er nærmest alltid et godt tegn. Samtidig er det sterkere prosessorer i noen telefoner rundt samme pris, og det er ikke fryktelig mye av hverken lagring eller RAM i Nokias telefoner, så hvor smidig telefonen er når den fylles opp av vårt dagligdagse skrot med bilder, apper og annet innhold gjenstår å se. Men hvis programvaren er så stabil og fin som den virker, bør dette gi en rimelig god brukeropplevelse også etter en stund.

Forbedret kamera

Det lille av programvaren her som ikke kommer rett fra Google er kameraet. Her har Nokia gjort en del grep som er spennende. De har to ulike nattemoduser, der den éne er for ekstremt lite lys, og den andre er mer vanlig, rask, fotografering, men hjulpet med AI-teknikker.

De har også en løsning som legger detaljer fra hovedkameraet over ultravidvinkelbildene for å skaffe flere detaljer i midten av bildet. I utgangspunktet er også ultravidvinkelbilder flest mest detaljerte i midten. Så på hvilken måte vi vil få se effekten av dette er litt uklart.

I utgangspunktet virker både appen og spesifikasjonene tillitvekkende, med blant annet optisk stabilisering på hovedkameraet.

To ting glimrer med sitt fravær. Det ene fraværet er positivt - her finner du ingen dårlige makrokamera du ikke kommer til å bruke uansett. Det andre er nok litt mer delt; Nokia X30 kommer uten telekamera.

En billigere variant

HMD viste også frem nye Nokia G60 her i Berlin.

Ved første øyekast kan G60 og X30 likne ganske mye på hverandre. Kamerahumpen er ikke så ulik, og med fuskemetall i rammen rundt, blir inntrykket - la oss kalle det «beslektet». Men med en prislapp som ligger vesentlig lavere, fra 3400 kroner, er dette et ganske stort kompromiss på nesten alle punkter sammenliknet med X30.

Der X30 kan være noe mer på grensen enn sine konkurrenter i ytelse og spesifikasjoner, bekymrer vi oss mer for G60s maskinvare. Her får du skarve 64 gigabyte lagring og 4 gigabyte RAM. Det er antakelig for lite for en god brukeropplevelse på litt lenger sikt. Telefonen finnes også med 6 GB RAM og 128 GB lagring, men etter det vi får opplyst kommer ikke den utgaven til Norge.