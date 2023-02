Nå har det dukket opp en ny BankID-app i App Store

Og den ser helt lik ut som før.

En ny BankID-app har dukket opp i App Store for iPhone-brukere, og på overflaten ser den helt identisk ut som før. Samme app-ikon, samme beskrivelse, samme avsender.

Og i praksis er den også helt som før, men litt ny er den likevel.

Alle med iPhone må over på den nye appen får vi beskjed om av BankID, men det er ikke noe du trenger å gjøre nå.

Helst ser nok BankID at du venter på tur, selv om den nye appen ligger tilgjengelig for nedlasting.

– Alle med iPhone og iPad vil få beskjed via BankID-appen når det er din tur å laste ned den nye appen, forklarer Hege Steinsland, kommunikasjonssjef hos BankID til Tek.no.

Hvorfor ny BankID-app?

Grunnen til at har dukket opp en ny, tilsynelatende identisk BankID-app i App Store skyldes at BankID og Vipps har skilt lag.

Dagens app ble utviklet som et samarbeid mellom BankID, Vipps og BankAxept som slo seg sammen til et felles selskap i 2018. Sommeren 2022 ble imidlertid BankID og BankAxept utfisjonert, og etablerte seg som et eget selskap.

Det er altså en opprydningsprosess knyttet til dette som gjør at alle med en iPhone må laste ned en ny app. Det er ingen ny funksjonalitet eller endringer som vi brukere vil legge merke til.

– Endringen skal være så sømløs som mulig for brukerne våre. Prosessen er automatisert slik at informasjonen overføres fra gammel til ny app, og du kan bruke den gamle appen til å aktivere den nye. Du vil få beskjed direkte i appen, der du vil se en knapp som tar deg direkte til den den nye appen. Det hele tar bare et par minutter, forteller Steinsland.

Slik oppgraderer du allerede nå

Ettersom alle vil måtte bytte til den nye appen på et eller annet tidspunkt, kan du like gjerne gjøre det nå, hvis du ønsker det. Merk at du må ha den nyeste versjon av BankID-appen for å kunne overføre dataen.

Versjonnummeret du skal se etter er 2.2.1 for den gamle appen og 2.3.1 for den nye.

Slik gjør du det:

Last ned BankID på App Store til iPhonen din. Androidbrukere trenger ikke å gjøre noe som helst Trykk på «Start Aktivering» Gå igjennom stegene for å hente informasjon fra den gamle appen Trykk «Fortsett» når du blir spurt om å bruke bankidapis.no for å logge på Du vil få beskjed i den gamle appen at «BankID-appen ha blitt deaktivert på denne enheten». Nå kan du slette den gamle BankID-appen. Trykk og hold på appikonet som sier «gammel», og slett

