Dette skal være Fitbit Charge 5

Endelig med fargeskjerm, skal vi tro lekkede bilder.

Evan Blass/Twitter

Stein Jarle Olsen 16 Aug 2021 14:25

Fitbit ser ut til å være på vei med en ny versjon av sitt populære aktivitetsarmbånd Charge, skal vi tro nye bilder fra den velkjente lekkeren Evan Blass.

På Twitter har han postet det som ser ut som offisielle bilder av det nye Fitbit-produktet, og bildene viser en stor forandring fra dagens Charge 4 : Fargeskjerm.

Mer avrundet skjerm

Charge 4 ble lansert i mars 2020, og etter å ha vært gjennom de mye rimeligere Huawei Band 6 og Watch Fit , fremstår det som rimelig absurd at det mest populære aktivitetsarmbåndet både hos Prisjakt og Prisguiden faktisk ikke har fargeskjerm.

Det ser det altså ut til å bli en endring på med Charge 5, som ifølge bildene også får en mer avrundet form på skjermen og ikke minst det som ser ut som et touchpanel på hver side av skjermen. Forgjengeren hadde en slags touchsensitiv «knapp» på den ene siden.

Fitbit Charge 4. Ole Henrik Johansen, Tek.no

Lansering i oktober?

På bildene til Blass ser vi også tre fargevalg for klokka - en sort, en kremfarget variant og en blågrønn nyanse. Utover bildene vet vi foreløpig lite om den neste Fitbit-modellen, men flere spekulerer i at lanseringsdatoen kan være 23. oktober, basert på datoen på bildene.

For Charge 4 var den store nyheten innebygget GPS i selve klokka, og siden den gang har de fleste konkurrentene fått på plass måling av oksygenmetning i blodet, så det anser vi som ganske sannsynlig at du vil få også her.

Fitbits forrige lansering, Luxe, ble sluppet med oksygenmetning som en «kommende» funksjon, og ellers er det nok bare å vente seg den vanlige lista med søvn, puls, stress og annet.