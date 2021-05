Nå er Clubhouse tilgjengelig på Android

Kan det bidra til å holde liv i døgnflua?

Mark Schiefelbein / AP, Scanpix

Stein Jarle Olsen 10 Mai 2021 08:24

Clubhouse, appen «alle» snakket om en periode tidligere i år, er nå tilgjengelig også for Android. Det melder Clubhouse på egne nettsider .

Det skjer etter at appen kun har vært tilgjengelig på iOS siden den ble lansert for litt over ett år siden. Clubhouse følger tilsynelatende den samme oppskriften på Android som de gjorde på iOS: Foreløpig dreier lanseringen seg om en betatest, og utrullingen gjøres gradvis, med USA først, og deretter andre engelskspråklige land før hele verden får tilgang.

Kravet om å få en invitasjon for å kunne bli med eksisterer fortsatt, så du må kjenne noen som har tilgang for å kunne slippe inn. Clubhouse ble et fenomen tidligere i år, med en topp i nedlastinger i februar. Konseptet er i praksis chatterom med ulike temaer, hvor man kun kan delta med lyd.

– Tidenes døgnflue

Interessen for Clubhouse ser riktignok ut til å ha kjølnet betraktelig i det siste. Analysefirmaet Sensor Tower estimerer at appen ble lastet ned rundt to millioner ganger i januar, mens tallet i februar var over 9,5 millioner. I mars var de tilbake til 2,7 millioner, mens tallet «bare» var 922.000 i april.

En teori har vært at Clubhouse i praksis var et corona-fenomen ettersom folk var sultefôrede på samtaler med andre mennesker. Nå som antallet vaksinerte har økt betraktelig, spesielt i USA, har lysten og behovet for en app som Clubhouse stilnet. I tillegg har konkurrentene lansert kopi-apper i bøtter og spann. Selskaper som Facebook, Twitter og Spotify har nemlig alle lansert apper med liknende funksjonalitet.

– Inntrykket er at det har stoppet helt opp og at det er tidenes døgnflue i sosiale medier, sa seniorrådgiver Nils Petter Strømmen i Kantar til Aftenposten i april. Rundt 100.000 nordmenn skulle da ha lastet ned appen.

Overveldet av pågangen

I tillegg har Clubhouse slitt med den store pågangen. Det understreker de også i bloggposten hvor de lanserer Android-appen.

– Tidligere i år begynte Clubhouse å vokse veldig raskt, siden folk i hele verden begynte å invitere vennene sine raskere enn vi hadde forventet. Det hadde sine nedsider, ettersom pågangen stresset systemene våre - med store serverbrudd og varslingsfeil som resultat, skriver de.

Det pågangen viste dem var at behovet og interessen for en app som Clubhouse var stor, understreker de.

– Vi har sett med egne øyne det vi alltid har trodd - at behovet for å samles med andre mennesker er universelt. Gjennom denne perioden har vi kjent behov for å være kryss-plattform sterkere enn noen gang.