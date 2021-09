Nå skal Xbox-kontrolleren din bli bedre

Oppdatering gjør den både raskere og enklere å pare.

Microsoft er i ferd med å oppgradere fastvaren til sine Xbox One-, Xbox Elite 2 og Xbox Adaptive-kontrollere.

Det er to ting som kommer på plass; muligheten til å raskt bytte mellom hvilken enhet kontrolleren er koblet til, samt støtte for såkalt Dynamic Latency Input (DLI).

Raskere bytte

Til venstre er Xbox-kontrolleren fra Xbox One, til høyre er den nye som følger med Xbox Series X.

Microsofts Xbox-kontrollere bruker to forskjellige teknologier for å koble seg til henholdsvis Xbox-spillkonsollen og andre enheter, som smartmobiler og PC-er. De har en egen trådløsprotocoll kalt Xbox Wireless for å koble til spillkonsollen, mens de bruker Bluetooth Low Energy (BLE) for å koble seg til andre enheter.

Med den nye oppdateringen vil det bli mye raskere å bytte mellom disse for kontrolleren, ved å la den huske både Bluetooth-mobilen din og Xbox-konsollen. For å bytte mellom enhetene kan du helt enkelt dobbeltrykke på paringsknappen, så styrer du den andre enheten.

Bedre respons

Den andre oppgraderingen som kommer er altså støtten for Dynamic Latency Input, som reduserer forsinkelsen når kontrolleren er koblet til en av de nye Xboxene – Series X eller Series S.

Enkelt og greit.

Begge disse nye funksjonene er allerede på plass med de nye kontrollerne som følger med Xbox Series X og Series S, men nå får altså eldre kontroller den samme funksjonaliteten.

De nye funksjonene testes ut blant en liten knippe brukere nå, og blir trolig rullet ut til alle brukere i løpet av de neste månedene.