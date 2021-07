EM-finalen ga ny trafikkrekord i mobilnettet

Men også utenom EM-kampene har datavolumet vært ekstraordinært høyt i juli.

Det ble satt ny trafikkrekord i mobilnettet under søndagens EM-finale mellom Italia og England, melder Telenor.

Trafikken meldes å ha vært 30 prosent over en normaldag i ferietiden, og 12 prosent høyere over den tidligere rekorden, som var påskeaften i år.

Finalesendingen, som ble vist på NRK, utgjorde 15 prosent av totaltrafikken i nettet søndag kveld. NRK TV hadde en trafikktopp som var fem ganger høyere enn en normaldag, ifølge Telenor.

– Det er bredbånd over mobilen som utgjør størsteparten av veksten. Vi ser også at trådløst bredbånd (hjemmebredbånd over mobilnettet) har en topp under EM-finalen, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i en melding.

Han peker på ferietid og hyttekontor som andre årsaker til rekorden, og forventer at det kan bli nye rekordtall under OL i Tokyo, som starter om en drøy uke.

Høyeste måling fra Telia

Ifølge Telia Norge har databruken i mobilnettet steget veldig mye etter at EM i fotball startet. Samtidig observeres det at databruken generelt er mye høyere i juli, selv utenom EM-kampene. Det henger blant annet sammen med at mange nordmenn også i år ferierer i eget land som følge av koronasituasjonen, anslår de.

– Vi noterte høyeste datavolum hittil i år under EM-finalen søndag kveld. Rundt 22 prosent høyere databruk sammenlignet med en vanlig dag. Dette er den høyeste målingen av datavolum vi har gjort noensinne, sier informasjonssjef Daniel Barhom i Telia til Tek.no

Ifølge Barhom var databruken også veldig høy 7. juli, da England møtte Danmark.

– Databruken den dagen var 16 prosent høyere sammenlignet med en vanlig dag, sier Barhom.

Rekord fra Ice

Også Ice melder om at det aldri har vært brukt så mye data som under EM-finalen mellom England og Italia. Databruken var 10 prosent høyere enn på en vanlig feriedag. Hos Ice var det totalbruken rundt kampen som førte til rekord.

– Det var ikke sendingen i seg selv som gjorde størst utslag hos Ice, men en generell økning totalt. Folk som sender bilder på Snapchat, oppdaterer Twitter og er aktive på Instagram. All aktiviteten rundt selve begivenheten, sier teknisk direktør i Ice Kristian Eliassen til Tek.no.

Ifølge Eliassen viser statistikken hos Ice at det stadig brukes mer mobildata for hvert år:

– Det gir spesielt utslag rundt spesielle begivenheter, som i dette tilfellet under en nervepirrende EM-finale som endte i straffesparkkonkurranse.