Google med «kode rød» på grunn av populær chatbot

Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

De siste ukene har verden omfavnet chatboten ChatGPT, som gir deg utfyllende svar på tilsynelatende hvilket som helst spørsmål. Google på sin side har slått alarm fordi de på bakgrunn av appens popularitet, frykter for fremtiden til sin egen søkemotor.

Dette melder New York Times.

Omdirigert til AI-produkter

Nylig skal Google- og Alphabet-sjef Sundar Pichai ha deltatt i flere møter som omhandlet Googles AI-strategi, og følgelig også ha omdirigert flere arbeidsgrupper til å heller fokusere på trusselen som ChatGPT angivelig utgjør for søkemotoren. Opplysningene er hentet fra interne skriv og lydopptak som NYT skal ha fått tilgang til.

Noen ansatte skal eksempelvis ha fått i oppgave å bygge AI-produkter som, i likhet med OpenAI sin DALL-E, genererer kunst og grafiske bilder.

En ikke navngitt sjef i Google, skal ifølge interne notater, som The Times har fått tilgang til og NYT har gjengitt, ha uttalt at ChatGPT kunne komme til å snu søkegigantens virksomhet på hodet.

For i motsetning til Google, som skraper internett på jakt etter svar og serverer deg lenker som du selv er nødt til å lese seg gjennom, så serverer ChatGPT deg tydelige svar på selv de mest kompliserte spørsmål. Det gjør at det tross alt er enklere å bruke ChatGPT for å finne svar, enn å bruke tid på å gå gjennom alle lenkene Google mener er relevant for problemstillingen din.

Google har allerede AI-teknologi - redd for å offentliggjøre den

Chatboten «Tay» ble fjernet kort tid etter lansering fordi den ble uttalt rasistisk i sine svar. Kamera Microsoft

Det er derimot ikke slik at Google er såpass seint til festen at de aldri har utviklet AI-teknologi. Faktisk er ChatGPT, som er laget av et vesentlig mindre selskap enn Google, basert på teknologi utviklet av Google.

Google sitt eget samtaleverktøy, LaMDA, er angivelig ChatGPTs rival, og fikk blant annet mye oppmerksomhet i sommer, da en Google-ingeniør hevdet at denne var blitt selvbevisst. Dette ble naturlig nok avfeid av Google selv.

Men LaMDA er ikke åpent tilgjengelig for folk. Grunnen til Googles tilbakeholdenhet med å tilgjengeliggjøre teknologien for offentligheten, skal ifølge NYT handle om frykt for hvordan denne kan påvirke samfunnet.

Svarene samtaleverktøyene gir er nemlig basert på menneskeskapt data som er tilgjengelig på nett. Med andre ord vil svarene kunne bære preg av rasisme, partiskhet og misinformasjon. Ettersom Google er svært avhengig av annonser og elektronisk handel som blir lokalisert ved hjelp av søk, skal de angivelig være redd for å introdusere en teknologi som kan komme til å skade selskapet.

Frykten er forøvrig ikke uten grunn. Tilbake i 2016 måtte eksempelvis Microsoft stenge ned chatboten «Tay», kort tid etter at den ble introdusert på bakgrunn av dens rasistiske uttalelser. Også Metas chatbot ga rasistiske svar kort tid etter lansering.

Mer om AIGoogleMicrosoftSøkemotorer