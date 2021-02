Ståles Apple-hodetelefoner til 7000 kroner blir våte når han har dem på

Nå har de sluttet å fungere.

7 Feb 2021

Tidligere i år kom de første meldingene om kondens i Apples nye rådyre AirPods Max-hodetelefoner . Det kom helt av seg selv, under vanlig bruk, og noen spekulerte i at det kunne være fordi hodetelefonene er laget i aluminium i stedet for plast.

Nå er problemet påvist i hodetelefoner solgt i Norge.

Ståle Baldvinsson opplevde at hans nye AirPods Max også utviklet kondens når han hadde dem på seg. Under en uke etter at de ble pakket opp av esken har hodetelefonene til nesten 7000 kroner nå sluttet å fungere, og Baldvinsson har blitt kasteball mellom selgeren Eplehuset og Apple.

– Det er ikke vått på putene eller på utsiden av klokkene. Du må ta bort putene og så lyse godt ned i klokkene med lykt for å se noen små dråper. Og de forsvinner jo og i løpet av ti minutter, forteller han om problemet til oss.

Den eneste grunnen til at Baldvinsson oppdaget kondensen i utgangspunktet var at han hadde lest at dette kunne være et problem på Tek tidligere i vinter.

Tok dem av hver time

– Da jeg brukte dem fire-fem timer mens jeg satt ved datamaskinen og klippet en podkast, tok jeg dem av hodet en gang i timen bare for å la dem lufte ut, forteller han.

– Da jeg likevel oppdaget kondens i begge klokkene, ringte jeg Eplehuset der jeg hadde kjøpt dem. Her fikk jeg beskjed om at jeg kunne fortsette å bruke dem, men bare tørke av dem med en klut.

Baldvinsson påpeker til oss at dette er lettere sagt enn gjort, da kondensen oppstår dypt nede i klokkene, og under et «gitter» som beskytter elementene. For å tørke dem skikkelig må de tas fra hverandre.

Og da kan skulle bruke klokkene igjen senere samme dag virket de ikke lenger. Hodetelefonene ville ikke spille lyd eller registrere at han hadde dem på hodet slik som de skal gjøre. Det eneste Baldvinsson fikk hodetelefonene til å gjøre var å koble seg til enkelte blåtannenheter.

Små dråper, kondens, er synlig når man tar ut putene i AirPods Max. Privat.

Sendt fra Eplehuset til Apple for hjelp

– Da de ikke lenger spilte musikk ringte jeg tilbake til Eplehuset, men da fikk jeg høre at jeg måtte snakke direkte med Apple. Jeg fikk beskjed om at de ikke hadde fått tilsendt noe serviceinstrukser fra Apple for disse, og at de ikke kunne reparere.

Da han ønsket å returnere hodetelefonene var beskjeden klar: det var ingen vits å komme med dem tilbake til Eplehuset. De kunne ikke hjelpe. I en e-post sa Eplehuset seg litt senere villige til å ta inn hodetelefonene til en undersøkelse, men oppfordret igjen til å opprette kontakt direkte med Apple.

– Kundebehandleren hos Apple var hyggelig han, men forteller først at dem ikke har hørt om problemet og at det er et nytt produkt.

Etter litt frem og tilbake får Baldvinsson imidlertid en rekke spørsmål som han forstår kommer fra et skjema. Spørsmålene dreier seg om han har eid hodetelefoner fra andre produsenter tidligere og har opplevd samme problem der, om temperaturen i rommet de ble brukt, om han hadde jogget med dem eller vært i aktivitet eller om han hadde merket noen misfarging på klokkene. Ståle fikk også laste opp bilder for å bevise kondensproblemet.

Kundebehandleren hos Apple fortalte da Baldvinsson at han mistenkte avspillingsproblemene skyldtes kondensen.

Noe som gjorde overraskelsen stor da han likevel formidlet at de ikke ville foreta noen reparasjon, men avvente tilbakemeldinger fra ingeniørene i Apple.

– Ingen har tilbudt seg å hjelpe meg, forteller Baldvinsson, som likevel har et håp om at noen vil rydde opp til slutt. Han synes det er feil at Eplehuset ikke ordner opp direkte, men sender han videre til produsenten.

Eplehuset: – Ingen tvil om at det er vårt ansvar

Da vi konfronterte Eplehuset om kundebehandlingen var det en overrasket pressekontakt, Hallvard Opheim, som svarte:

– Det er definitivt ikke vår policy å henvise våre egne kunder videre til Apple, skriver han til oss, men han utelukker ikke at det kan forekomme dersom det er usikkerhet rundt et reklamasjonskrav i Apples retningslinjer.

– Dersom produktet er kjøpt hos oss er det ingen som helst tvil hverken formelt eller blant våre ansatte om at det er helt og fullt vårt ansvar å håndtere alle garanti- og reklamasjonsforpliktelser på det, skriver Opheim videre.

Han skriver også at det ikke har kommet noe signal fra Apple om at kondens er et problem for AirPods Max. Og om noe skulle skje viser han til at Apple har en egen rutine for det:

– Airpods Max sendes inn til Apples sentrale hub i Nederland for reparasjon. Dette skjer med ekspresslevering begge veier, og skal i henhold til rutinen ta ca. 4–5 dager fra kunde leverer inn til et av våre verksteder til vi har det tilbake.

Går mot løsning

Like etter at vi kontaktet Eplehuset fikk Baldvinsson gode nyheter.

Først ved at Apple tok kontakt igjen. Her antyder de at problemet hans er unikt, ettersom kondensen er oppdaget mellom magnetkopp og høyttalerhullene, som ikke er samme område andre kondensproblemer er meldt om tidligere for AirPods Max.

Apple kunne også melde at de hadde åpnet for at Eplehuset kunne vurdere reparasjon eller erstatningsenhet i saken hans.

Baldvinsson har også snakket med Eplehuset igjen, som beklaget å ha henvist han videre til Apple i utgangspunktet. De ønsker nå å se på hodetelefonene hans.

Forbrukerrådet: - Har ikke fått henvendelser på AirPods Max

Ettersom det har dukket opp flere historier om kondens i Apples nye hodetelefoner hørte vi med Forbrukerrådet hva personer som opplever lignende problemer i fremtiden bør gjøre.

Caroline Skarderud, som er juridisk rådgiver innenfor forbrukerrettigheter, viser til at du først og fremst bør henvende deg til butikken hodetelefonene er kjøpt i.

I Baldvinssons tilfelle påpeker Skarderud at Eplehuset som selger og part i kjøpsavtalen må håndtere reklamasjonen hvis han har valgt å henvende seg til Eplehuset.

– Forbruker kan velge å hoppe over et salgsledd, men må ikke. Vi ser stadig at forbrukere blir kasteball mellom selger og produsent, og da er det viktig å påpeke at forbrukeren skal få ordnet eventuelle problem hos selger.

– Når det er slått fast at feilen er selgers ansvar, kan man kreve reparasjon hvis mulig eller nye hodetelefoner. Har man behandlet hodetelefonene på vanlig måte og i vanlige omgivelser, vil ikke kondens være noe du bør forvente.

Om det stilles spørsmål ved hvordan kondens og fuktighet har oppstått, har Skarderud følgende å berolige med:

De første seks månedene etter kjøpet sier i forbrukerkjøpsloven at det er selger som har bevisbyrden for at feilen ikke er en mangel.

Ellers håper Forbrukerrådet at en så stor og ryddig aktør som Apple sjekker produktet grundig og tar klagene og klagerne på alvor.

Ifølge Skarderud har ikke Forbrukerrådet registrert andre henvendelser på Apples AirPods Max.

Apple har ikke ønsket å kommentere saken.