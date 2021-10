reMarkable innfører abonnement på mange funksjoner som tidligere var inkludert

Lese- og skrivebrettet reMarkable har opprettet en abonnementsløsning for en rekke funksjoner.

Fremover vil mange av de mest praktiske funksjonene ved lese- og skrivebrettene til norske reMarkable kreve månedlig abonnement.

De lanserer nemlig abonnementstjenesten Connect, hvor en rekke av funksjonene som til nå har vært inkludert med kjøpet av brettene blir lagt innenfor en månedlig abonnementskostnad.

Connect-abonnementet vil fremover være nødvendig for å få tjenester som skylagring, integrasjon med Dropbox og Google Drive, tolking og konvertering av håndskrift, muligheten til å dele skjermen på brettet i videomøter og presentasjoner og muligheten til å sende dokumenter direkte fra brettet på epost, for å nevne noe. Det vil koste 79 kroner i måneden.

I tillegg tilbyr reMarkable en «Connect Lite»-variant til 49 kroner i måneden som kun gir ubegrenset skylagring. Uten abonnement får du i praksis dermed bare kjernefunksjonene i reMarkable, med lokal lagring på brettet (8 GB) og synkronisering mot skyen i 50 dager.

Slik er de nye reMarkable-abonnementene.

Ikke for eksisterende kunder

Om du kjøpte reMarkable før 12. oktober berøres du imidlertid ikke av endringene. Da vil du kunne logge inn med reMarkable-kontoen din og få Connect-tjenestene kostnadsfritt - i alle fall inntil videre. Dette vil imidlertid være låst til brukerkontoen din, så om du skulle ville selge brettet videre, vil mottakeren måtte tegne seg for et abonnement for å få funksjonene.

– Det er altså ikke noe krav om å abonnere, men i praksis har du ikke mye igjen uten å betale. Du vil ikke kunne ta backup av filene dine, eller å overføre dem til en annen enhet for å jobbe videre på en skisse der. Skylagring og tekstgjenkjenning er borte, skriver en Tek-leser på e-post.

Han sier han kjøpte en reMarkable i helgen, men returnerte den uåpnet da han skjønte at han måtte betale for funksjonene. «Har nå kjøpt en annen dings istedenfor», skriver leseren.

Rabatt - men satte også opp prisene

reMarkable frister også med inntil 1000 kroner i avslag på selve brettet for kunder som tegner seg for et Connect-abonnement. Det vil bringe prisen på selve brettet ned fra 3990 til 2990 kroner. Du får også 300 kroner i rabatt på reMarkables Marker Plus-penn, men denne er samtidig satt opp med nettopp 300 kroner, så i praksis betaler man akkurat de samme 990 kronene som før.

Funksjonen som tolker håndskrift er blant dem som krever abonnement fremover.

I tillegg får man 200 kroner rabatt på Book Folio-omslaget, men du gjettet det sikkert: Også her er prisene satt opp fra tidligere.

Avslaget på brettet krever for øvrig «bare» et tremånedersabonnement på Connect, så det er med andre ord mulig å slippe unna en del rimeligere enn før - men altså med færre funksjoner.

– Med reMarkable 1 og 2 fokuserte vi på å gjenskape papiropplevelsen på en digital flate. Med Connect ønsker vi å utvide mulighetene gjennom stadig forbedret software. Fra å være avhengig av å selge mer hardware, vil vi med en abonnementsmodell komme nærmere kundene våre og være mer drevet av å gi dem gode opplevelser over tid, skriver PR-rådgiver Christina Andersen i reMarkable i en e-post.

Hun sier de vil videreutvikle Connect fremover, og at kundene med abonnement vil «få oppleve en stadig forbedret tjeneste».

– Dette er bare begynnelsen, sier Andersen.

