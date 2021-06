Norske reMarkable melder om milliardomsetning i 2020

Solgte skrivebrett for godt over milliarden.

reMarkable er noe så sjelden som en norsk forbrukerteknologisuksess. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 15 Juni 2021 15:29

Det norske selskapet reMarkable, som produserer lese- og skrivebrettene med samme navn, melder om en omsetning på over 1,2 milliarder kroner i 2020.

Det er mer enn tre ganger så mye som året før (369 millioner), og omsetningen sørget også for at selskapet var lønnsomt i året - tre år før det som egentlig var ambisjonen.

Driftsresultatet (EBITDA) ble på 105 millioner kroner og resultat før skatt på 47 millioner.

– Vi hadde egentlig ikke planlagt å gå i pluss før i 2023. At vi likevel endte med overskudd i 2020 skyldes sterk etterspørsel etter produktene våre og at vi har hatt god kontroll på kostnadene gjennom pandemien. Vi skal vokse mye mer i årene fremover og reinvesterer overskuddet i selskapet, sier gründer og administrerende direktør Magnus Haug Wanberg i en melding.

Kraftig forbedret versjon to

Rekordomsetningen kom i hovedsak som følge av at reMarkable lanserte versjon to av sitt skrivebrett. Vi var sånn måtelig begeistret for den første versjonen her på Tek, mens versjon to var forbedret på mange måter , spesielt når det gjaldt batteritiden.

reMarkable-brettet er jo på mange måter et utpreget nisjeprodukt, men for deg som foretrekker å notere for hånd er følelsen av å skrive eller tegne på reMarkable veldig lik følelsen av å skrive på en vanlig papirblokk, og du slipper å lete rundt etter akkurat den blokka hvor du hadde akkurat de notatene.

reMarkable har fortsatt litt å gå på når det gjelder hastighet og responstid når du navigerer på brettet, men dette har blitt bedre gjennom stadige oppdateringer siden lansering. Det er også et produkt som har ganske få konkurrenter i markedet.

reMarkable 2. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Har rundet en halv million

Totalt solgte reMarkable nærmere 250.000 enheter av reMarkable 2 i 2020, i tillegg til rundt 40.000 av den første generasjonen. Siden lanseringen av 2016 har selskapet nå solgt over en halv million brett og omsatt for over to milliarder kroner.

Wanberg melder likevel om et utfordrende 2020.

– Før pandemien kunne det ta timer eller noen få dager å kontrollere og kvalitetssikre prototyper i Asia. Under pandemien har vi måtte fly prototyper fra Asia til Europa. Det samme arbeidet har derfor tatt en uke eller mer. Når man skal teste noen hundre prototyper så tar ting tid, og dette har definitivt vært en tøff nøtt å knekke i året som var, sier han.

Totalt teller selskapet nå over 200 ansatte, alle med arbeidssted i Norge.