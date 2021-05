Viste frem «ekte» lyssabel

Feiret Star Wars-dagen med heftig leketøy.

Den nye lyssabelen åpner seg akkurat som på film, og har ikke de vanlige, ofte teleskopiske, plastdelene vi er vant til å se. Skjermdump/Disney

Finn Jarle Kvalheim 5 Mai 2021 10:16

Det har blitt 44 år siden den første lyssabelen ble sluppet som leketøy i 1977 . Men Star Wars-lekene har som regel vært litt skuffende og plastaktige. I fjor viste sjefen for Disneys temaparker frem en lyssabel som var langt nærmere det du har sett på film, men først nå har selskapet offisielt vist frem leketøyet i en kort reklamevideo.

Videoen ble naturligvis sluppet på fjerde mai – en dag du kanskje vet om, hvis du har noen i livet ditt som gratulerte deg med «may the fourth». Du vet, den tøysete hilsenen basert på «may the force be with you» fra filmene.

Blir attraksjon i Disney World

Det nye leketøyet skal være en del av Galactic Starcruiser-attraksjonen i Disney World i Florida til neste år, og fremstår kun som et enkelt håndtak frem til den blir skrudd på og lyssabelen folder seg ut, slik som på film.

De vanlige lyssabelvariantene har enten en en fast utstikkende plastbit som lyses opp, eller varianter med teleskopiske plastdeler som trekkes ut av håndtaket og låses. Begge deler nokså klossete sammenliknet med «ekte» vare av typen jediene svinger på filmlerretet.

Et motorisert målebånd?

Videoen Disney har sluppet er kun noen få sekunder, og forklarer ikke hvordan produktet skal virke, men ifølge The Verge skal den nye lyssabelen fungere litt på samme måte som verktøymålebånd som rulles ut og er stivet av. Men i stedet for et tradisjonelt målebånd med en opplyst plastdel.

Det er altså selve utfoldingen som er ny for lyssabelen. Konseptet opplyst plast har vært en del av de fleste leketøysvarianter over konseptet. Like fullt er det nok til å få mye oppmerksomhet, som da Disney-sjef Josh D’Amaro for første gang viste frem tingesten på en pressekonferanse.

Galactic Starcruiser blir et hotell i Disney-parken, og dermed kan det tenkes at lyssabelene først og fremst vil være ting som blir brukt, eller som du kan bruke, mens du eventuelt besøker den. Mange av de mer detaljerte lyssablene opp gjennom har kostet veldig mange penger. Det er gjerne når man er er ute av de rene leketøysbutikkene og over i mer fanorienterte butikker man kan finne våpen fra spill- og filmserier, der detaljer er laget i metall og realismen står i høysetet.

De offisielle lyssablene som kan kjøpes fra Disney koster visstnok rundt 200 dollar, eller 1650 kroner, fra før. En motorisert og enda mer realistisk variant kan fort koste enda mye mer.

Måtte kraften være med lommeboken din.