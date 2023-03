Easee har fått salgsforbud i Sverige

Ingen automatisk salgsstopp i Norge, sier Nkom.

Easee Home har fått salgsforbud i Sverige etter at svenske Elsäkerhetsverket har pekt på at den mangler en type overspenningsvern. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Elsäkerhetsverket, som er en svensk tilsynsmyndighet, har lagt ned salgsforbud for laderne til den norske produsenten Easee.

Konklusjonen falt tirsdag kveld, etter at Elsäkerhetsverket i februar hadde stilt en rekke spørsmål ved sikkerheten til laderne deres.

Easee er Europas største produsent av elbilladere, og svært utbredt i Norge.

Ingen automatisk salgsstopp i Norge

– Dersom det blir gjort vedtak i Sverige er produsenten forpliktet til å følge opp dette også i andre land der de har solgt produktet, uttalte John-Eivind Velure i Nkom, som fører tilsyn med slike produkter i Norge, til oss i februar.

Avdelingsdirektør John-Eivind Velure i spektrumsavdelingen hos Nkom. Kamera Nkom

Onsdag morgen satt Nkom i møte for å diskutere den ferske avgjørelsen fra svenske tilsynsmyndigheter.

På spørsmål om hva som vil skje med Easee i Norge nå, var svaret fra Velure at det er litt for tidlig å si, men:

– Elsäkerhetsverket har kun jurisdiksjon i Sverige, så selv om regelverket er det samme her hjemme, får ikke Easee automatisk salgsforbud i Norge nå.

Velure poengterer at Easee har mulighet til å klage på avgjørelsen fra Elsäkerhetsverket, og få en ny vurdering.

Nkom viser for øvrig til at Elsäkerhetsverket sier at det ikke er umiddelbar fare for liv og helse ved å bruke produktene, men at de har pålagt Easee å stanse salget og utbedre feilene som er påpekt.

Nkom varsler at de onsdag vil gå i dialog med Easee.

Easee: - Anker saken

– Vi er opptatt av tett og god dialog både med Elsäkerhetsverket og Nkom. Det er ingen automatikk i at et salgsforbud blir implementert i andre EØS-land. Denne saken blir anket, skriver PR-sjef i Easee, Kenneth Bjerga til oss onsdag formiddag.

Til Dagens Næringsliv uttalte daglig leder, Jonas Helmikstøl tidligere på dagen at de er «utrolig skuffet»:

– Men dette skal vi snu. Sannheten skal komme frem. Det er ingen risiko ved bruk av våre ladere. Vær så snill og stol på oss.

Easee skriver til oss at de i ankeprosessen «igjen vil bevise hvorfor laderne dere er de tryggeste på markedet».

I mellomtiden jobber Easee for å få en midlertidig forføyning slik at de kan fortsette å selge laderne sine mens ankeprosessen pågår. Easee skriver at de forventer at denne vil bli behandlet snarlig.

– Trygt å lade

Via nettsidene sine hevder Easee at kundene deres i mellomtiden trygt kan fortsette å lade, og viser til at rapporten fra Elsäkerhetsverket presiserer at det ikke er noen risiko for skade på folk eller produkter.

Ifølge selskapet har det ikke blitt rapportert om farlige situasjoner som følge av bruk av laderne deres.

Hevder laderen mangler jordfeilbryter

Bakgrunnen for salgsforbudet skyldes særlig spørsmål rundt manglende jordfeilvern.

Mest alvorlig er at bruksanvisningen hevder at en jordfeilbryter er innebygget i laderen, noe Elsäkerhetsverket har kommet fram til at det ikke er, og instruksjonene nevner heller ikke at produktet må ha en forankoblet jordfeilsbryter når den skal installeres mot fast strømnett.

Produsenten har brukt en elektronisk jordfeilbryterløsning i stedet for en elektromekanisk. Det er en risiko for at jordfeilbryteren ikke alltid slår ut når og som den skal, skriver Joel Lee Antman i Elsäkerhetsverket.

– Løsningen for jordfeilshåndtering følger ikke kravene som stilles, og kan derfor ikke anses å være en jordfeilbryter. Produktet inneholder heller ikke en verifisert DC-beskyttelse som oppfyller kravene. Jordfeil eller DC-feil risikerer personskade eller brann, skrev Elsäkerhetsverket i et tidligere brev til Easee som Tek.no har sett.

– Kan resultere i skade på kjøretøyet

I tillegg beskriver den svenske kontrollmyndigheten hvordan ladeboksene ikke klarer en overspenningstest, noe de beskriver som en «alvorlig mangel».

– Produktet klarer ikke overspenningskravet, hvilket over tid risikerer at farlig nettspenning overledes til kontrollsignalet. Dette kan resultere i skade på kjøretøyet som lades.

Ladeekspert: Ikke farlig å lade på kort sikt

Jan Tore Gjøby er NAFs ekspert på elbillading, og har vært med på å teste flere ladere i en test gjort av Motor i 2022. Kamera NAF

Før avgjørelsen fra den svenske tilsynsmyndigheten falt, snakket Tek med NAF’s Jan Tore Gjøby.

Gjøby er elektroingeniør, ladeekspert hos NAF og leder arbeidet med standarder for elbillading i Norge. Gjøby mente det gikk mot salgsforbud for Easee-laderne, men uttalte til oss i februar at Easee-kunder ikke trenger å klippe kabelen med det samme, og at laderne fortsatt er trygge å bruke:

– Nei - sånn som de er konstruert, så bør de håndtere normale feil. Dette er vern mot mer komplekse situasjoner (som Elsäkerhetsverket er bekymret for, journ. anm). Og de oppstår i spesielle situasjoner, eller når utstyret blir mer slitt.

– Så enn så lenge har det ikke skjedd uhell?

– Nei, det har ikke skjedd noe foreløpig.

